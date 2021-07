Friday, 2 July 2021, 12:35 HKT/SGT Share: 詮釋本土企業未來競爭力 朝雲集團榮膺“2021年中國卓越管理公司”大獎

香港, 2021年7月2日 - (亞太商訊) - 6月30日,2021中國卓越管理公司頒獎典禮在成都舉行,朝雲集團從近百家入圍企業中脫穎而出,榮膺“2021中國卓越管理公司”大獎。朝雲集團董事會主席兼首席執行官陳丹霞出席了現場頒獎典禮,並在閉門分享酒會中與《哈佛商業評論》中文版主編何剛、新希望乳業董事長席剛、南京天加董事長蔣立等在圓桌談論環節共同就企業組織能力的升級與企業未來競爭力等議題進行探討。





斬獲卓越管理公司大獎 成為代表中國民營企業較高管理實踐水準的企業之一

據悉,“中國卓越管理公司”(Best Managed Companies,以下簡稱BMC)由德勤聯合新加坡銀行、香港科技大學商學院、《哈佛商業評論》中文版進行嚴格篩選和輔導,旨在發現和表彰中國具有先進的管理理念和卓越管理水準的民營企業,是當前中國市場上唯一針對民營企業管理體系進行全面考量和評估的評選專案。



自第三屆BMC項目啟動以來,德勤及合作夥伴推薦了近百家企業參與評選。此次評選歷經五個多月的評審、企業訪談和專家調研,評審團從製造、消費、能源、科技、教育、醫療健康、地產等行業層層遴選出42家管理水準卓越的獲獎企業,這些獲獎企業均是各行業的領先公司,代表著目前中國民營企業較高的管理實踐水準。據瞭解,此次評選除了在對企業“戰略、能力、承諾以及財務實力”四大基石進行評選外,還充分考察了企業對後疫情時代新市場秩序的應對能力和可持續發展方面建設。



朝雲集團作為新晉獲獎企業,與安踏、恒隆地產、湯臣倍健等公司一起斬獲“2021中國卓越管理公司”大獎,表明了其公司管理實力和行業領軍地位再次獲得業界的高度認可。



朝雲集團是中國消費領域中專注家居護理、寵物護理和個人護理用品的頭部企業,公司通過多品牌、多品類戰略,成功打造了多個國內知名品牌和行業領導品牌。近年來,朝雲集團通過超微、威王、貝貝健、西蘭等品牌的成功塑造,逐步沉澱並建立了一套高效、成熟的品牌孵化體系,寵物品牌“倔強的尾巴”先後獲得天貓“最具潛力寵物新銳品牌”以及京東寵物“十大新銳品牌獎”。同時憑藉優異的業績表現及產品反響,朝雲集團獲得天貓金妝獎2021年度最具成長性集團榮譽,成為僅上榜的6個集團之一。



多品牌多品類戰略成績亮眼 詮釋本土企業未來競爭力

擁有行業領先的發展成績、核心產品技術,以及前瞻性發展戰略、領先的人才觀與全球思維是定義一家企業未來競爭力的重要指標。此次獲得2021中國卓越管理公司大獎,代表著朝雲集團多品牌多品類發展戰略獲得認可。對標世界五百強快消企業,未來擁有多品牌多品類運營能力的本土企業勢必勝出。在擁有跨平臺跨管道多領域的豐富行業經驗的管理團隊帶領下,上市後業績亮眼的朝雲集團也成為了詮釋本土快消企業未來競爭力的典型範本。



獎項評選方認為,在企業管理中朝雲集團圍繞前中後臺制定的組織人才戰略、品牌戰略、管道戰略、行銷戰略、供應鏈戰略及數位化戰略六大戰略;以及由高效的內外聯動的研發體系、成熟的品牌孵化體系等構建的五大護城河管理實踐經驗,成功管理之道擁有很大啟示價值。其經驗能夠讓其他企業為應對未來的不確定性和挑戰做好準備。



依託以上管理優勢,朝雲集團多品牌多品類發展戰略成績也獲得了多方認可。據凱度消費者指數報告顯示,朝雲集團旗下家居清潔消毒品牌“威王”的消費者觸及數連續兩年保持雙位數的高速增長,2021年增速在家庭護理品類中排TOP 4。寵物護理品牌“倔強的尾巴”憑藉優質的產品、良好的口碑及超高的人氣先後斬獲天貓金妝獎“最具潛力寵物新銳品牌”和京東愛寵獎“十大新銳品牌獎”。



2021年6月22日,國盛證券發佈研報,首次覆蓋給予朝雲集團“買入”投資評級,目標價為11.78港元。摩根士丹利今年4月首予朝雲集團增持評級,目標價11.7港元;中金公司也對朝雲集團給予關注與看好,於5月13日和6月4日先後兩次發佈研報,著重分析了朝雲集團多品類、多品牌、全管道運營優勢,寵物賽道高速成長以及公司股權激勵等方面所取得的成績和廣闊的發展前景,並給予朝雲集團跑贏行業的評級。









