"可信、可愛、可敬的中國"大型民族管弦樂音樂會在江西應用科技學院隆重上演

香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)為慶祝中國共產黨成立100周年,更好地向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化,努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象,6月27日下午,由中國國際貿易促進委員會江西省委員會主辦,江西省對外友好協會、江西省教育國際交流協會協辦,江西應用科技學院承辦的"可信、可愛、可敬的中國"大型民族管弦樂音樂會在學校音樂廳隆重舉行。 音樂會由江西應用科技學院辰林國樂團演奏,江西省二胡演奏家王亮生教授擔綱指揮。 音樂會線上同步直播,網路流覽量達160萬。 江西省委教育工委副書記、省教育廳廳長郭傑忠,中國國際貿易促進委員會江西省委員會會長劉煜,江西省對外友好協會專職副會長塗安波,共青團江西省委副書記易軍,江西省工商聯一級巡視員洪躍平,江西省文化和 旅遊廳二級巡視員楊靜,江西省社會科學界聯合會副主席劉清榮以及辰林教育集團董事局主席、江西應用科技學院董事長黃玉林,學校黨委書記、省政府督導專員彭迪雲,校長王勝華等在家的校領匯出席音樂會。 參加音樂會的還有近百名在江西高校工作、留學的外籍教師和留學生以及江西應用科技學院師生代表。



音樂會在辰林國樂團的合奏中拉開序幕。 《揚州小調》《五哥放羊》《十送紅軍》《沂蒙山歌》《趕車謠》《唱支山歌給黨聽》《歡樂歌》《洪湖主題隨想曲》《紅花遍地開》《我的祖國》等經典曲目或悠揚 動人,或恢弘磅礴,以器樂演奏、合唱等多種形式謳歌了偉大祖國蒸蒸日上的繁榮景象,一段段紅色經典旋律熱情讚頌我黨的光輝歷程和豐功偉績,為建黨百年獻禮。 演奏家們的激情演繹,也深深地感染著現場每位觀眾,強烈的民族自豪感在心中激蕩不已。



音樂會上,由我校特聘教授、著名嗩吶演奏家、國家一級演員牛建黨與學生合奏的嗩吶曲《百鳥朝鳳》技巧華麗,以歡快的旋律演奏百鳥和鳴之聲,充分表現了生機勃勃的大自然景象;由 我校特聘教授、武警文工團二胡演奏家、國家一級演員王之輝演奏的《戰馬奔騰》《南湖慶典》以激情滿懷的情感與鏗鏘有力的節奏抒發對祖國的無限熱愛與讚美,將全場氣氛推向高潮, 贏得了觀眾們的陣陣掌聲。



音樂會最後,在演奏家們的帶領下,全場齊聲高唱《沒有共產黨就沒有新中國》。 樸實的歌詞、滾燙的旋律,唱出億萬中華兒女的心聲,唱出了廣大人民群眾對中國共產黨的衷心擁護和跟黨走的堅定信念,鼓舞和激勵著中國人民在中國共產黨的旗幟下奮勇前進。



音樂會結束后,辰林教育集團董事局主席、江西應用科技學院董事長黃玉林說:"今年是中國共產黨成立100周年,江西應用科技學院聚焦中國共產黨為什麼能、馬克思主義為什麼行、社會主義為什麼好,自覺從黨的百年非凡歷程中感悟真理的力量,推出一台民族管弦樂音樂會,既用民族管弦樂的藝術形式弘揚了中國傳統文化,又以豐富的節目內容生動講述了黨的故事、 新中國的故事,向世界傳播既開放自信也謙遜謙和,可信、可愛、可敬的中國形象。 ”



國樂團的青年教師鄧玉琴在此次演出中擔任二胡演奏,她說:"民族器樂最能代表中國的傳統文化,面對這麼一個向世界展示中國形象的機會,我非常珍惜,希望能有更多的國際友人通過我們的演出了解中國。 "來自美國賓夕法尼亞的江西財經大學外籍教師周莫斯說:"今天的演出太震撼了,其中蘊含了許多文化,盡顯中國之美,這個樂團展現了非同一般的專業水準。 ""今天的音樂會我很喜歡,它很特別,和我們國家的音樂完全不一樣,我著迷了,希望以後能有機會再來參加中國的音樂會。" 來自塔吉克的華東交通大學留學生尤娜同學非常喜歡這場音樂會。



