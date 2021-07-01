Wednesday, 30 June 2021, 15:28 HKT/SGT Share: 背景實力強大業績增長動力十足 融信服務招股火熱進行中

香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 2020年，房地產公司分拆物管企業赴港上市掀起了一股熱潮，據統計去年全年共有17家物業公司登陸香港資本市場，2021年物管企業的上市潮仍在繼續，近日，又一頗引人關注的實力公司——融信服務準備赴港上市，目前該公司正式啟動招股，那麼，這家公司的成色到底如何？



深耕海峽西岸地區和長江三角洲地區 業績持續高增長



據悉，成立於2004年7月的融信服務已擁17年的豐富經驗，依託物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務三大主營業務，專注於海峽西岸地區和長江三角洲地區，並快速向其他區域輻射，截至2020年12月31日，公司的戰略版圖已經覆蓋兩大主要地區和其他地區的44個城市。



最新招股書顯示，近年來，融信服務營業收入和利潤保持穩健增長。公司的收益由2018年的人民幣413.6百萬元增加25.3%至2019年的人民幣518.4百萬元，並較2019年進一步增長44.7%至2020年的人民幣750.4百萬元，2018年至2020年的複合年增長率約為34.7%。在純利方面，公司的純利由截至2018年12月31日止年度的人民幣33.8百萬元大幅增加至2019年的人民幣71.5百萬元，並進一步增長至2020年的人民幣85.1百萬元，2018年至2020年的複合年增長率為58.7%。即使在疫情衝擊下，公司業績仍能保持較快的增長速度，足以證明公司的行業競爭力十足。



擁有多樣的物業類型 在管項目、簽約項目豐富



根據招股書資料，截至2020年12月31日，融信服務簽約項目總數為210個，擁有119個在管項目和91個已簽約管理但尚未交付項目，在管總建築面積約19.9百萬平方米，總簽約建築面積約38.2百萬平方米。雖然與頭部上市物企相比，融信服務的規模優勢不強，但其近年來積極拓寬服務邊界、擴大佈局範圍、加強多元合作，具備較大潛力和高成長性。



與此同時，相較于其他物管上市企業，融信服務不僅包括物業管理服務，還專注於商業運營服務。在商業運營方面，公司擁有多樣化的物業管理服務，包括政府和公共設施、辦公樓、商業綜合大樓、醫院、銀行、學校和工業園區等。為滿足若干客戶多元化的需求，公司於2017年推出「融御ROYEEDS」品牌，旨在為高檔社區提供更全面的服務。



股東背景實力強大 獨立第三方獲得項目實力不容小覷



除此之外，融信服務與融信中國集團建立了長期戰略合作關係，向其開發的大部分住宅項目提供物業管理服務及商業運營服務。毫無疑問，融信中國集團強大的實力背景、充足的土地儲備和豐富的優勢資源，將為融信服務的業績提供了強勁動力和穩定增長。



與此同時，公司獨立第三方項目的在管面積也在持續增長。最新招股書顯示，2018-2020年，融信服務的獨立第三方項目的在管總建築面積分別為4.2百萬平方米、6.7百萬平方米及7.5百萬平方米；由獨立協力廠商房地產開發商開發的項目的所得收益分別為56.0百萬元、69.7百萬元及101.8百萬元。由此可見，公司自獨立第三方獲得項目的實力同樣不容小覷。



此外，融信服務還在從技術創新與升級為切入口，持續推進公司的「1+N」發展戰略，精細化管理運營、提高營運效益及提升客戶體驗、拓寬業務增長點，從而進一步實現公司的高品質、可持續發展。



未來，在政策持續支持和科技增效的背景下，物管行業有望維持高增長態勢，融信服務作為行業中的佼佼者，憑藉其獨特的核心競爭力、良好的口碑、高成長性和強大的股東實力背景，在成功登陸資本市場後，有望脫穎而出並成為新股市場中的黑馬，值得期待。





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