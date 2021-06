Wednesday, 30 June 2021, 10:54 HKT/SGT Share: 日本“爆款”風靡中國 幕後推手優趣匯登陸港交所

香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 近日,中國領先品牌電商運營服務商——優趣匯控股(2177)正式啟動招股,有機會成為繼寶尊電商(9991)之後香港資本市場第二家品牌電商上市企業。



翻查招股書發現,優趣匯是緊隨天貓國際成立後首批開展跨境進口品牌電子商務服務企業之一,在品牌電商領域積累豐富的經驗,已經建立較深的競爭壁壘。但與寶尊電商不同的是,優趣匯專注於日本快速消費品領域,並做到該領域龍頭,是國內日本快消費品頻出“爆款”的幕後推手。



日本快消品“爆款”出圈 優趣匯成長路徑清晰

日本快消品憑藉良好的品質和口碑,在消費升級的國內大環境下贏得中國消費者的青睞。從資生堂美妝、小林洗眼液到蘇菲裸感衛生巾一個個“爆款”湧現,內地熱門社交平臺小紅書關於“資生堂”“小林”“蘇菲”等關鍵字的使用筆記多達100萬篇。這些日用品圍繞女性生活的方方面面,成為都市女性的時尚象徵,更代表著一種品質生活的追求,這使得日本成為跨境進口線上零售市場前五大原產國中年增長率最高的國家。



自2014年起電商行業在中國掀起“造富”神話,根據國家統計局公佈資料,2016-2020年間全國網上零售額從5.15萬億增長到了11.8萬億,複合增幅保持在10%以上,電商市場煥發出強勁的生命力。其中跨境電商表現尤為突出。有益於國人消費升級和消費內生迴圈的政策號召,前瞻產業研究院資料指出,跨境電商市場規模在2019年突破10萬億大關,並且進入穩健增長期。



受益於日本快消品在中國的風靡,優趣匯抓住市場紅利,實現公司的快速成長。招股書顯示,優趣匯於2018年-2020年的收入分別為25.4億、27.8億、28.0億。值得注意的是,公司毛利潤在2020年錄得8.7億元,經2018-2020年財務資料統計,公司毛利潤年均符合增長率(CARG)達到20.6%;同時毛利率也取得顯著改善,從2018年-2020年,毛利潤分別為24.3%、28.9%及31.7%。不斷改善的毛利和毛利率為公司不斷增強抗風險能力,在競爭激烈的電商領域能夠行穩致遠。



然而,優趣匯仍未實現盈利引發市場擔憂。招股書顯示,公司虧損主要來自優先股公允價值變動的影響,這意味著虧損的金額來源於發行優先股導致的“帳面增值”的增加,是會計準則計量意義上的變動,並非來自公司主體業績的滑落,不影響公司長期向好的基本面。



流水不爭先,爭得是滔滔不絕。 相信隨著電商市場規模的持續擴展和消費升級帶來的跨境消費品快速增長,優趣匯的業績增長在一條朝陽賽道上具有高成長性和高確定性。



日本快消品領域頭部玩家 券商指將在馬太效應中受益

優趣匯以卓越的前瞻性成為國內較早成立的美妝代運營公司之一,更是首批在天貓國際開展跨境進口品牌電子商務服務業務的企業之一,乘著電商消費的東風,優趣匯認准日本快消品領域取得跨越式發展,建立較深的護城河。根據灼識諮詢報告,以2019年通過電子商務管道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計,優趣匯是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商,市場份額高達5.5%。



事實上,在中國美妝和個人護理零售及批發市場上的競爭相當激烈並極為分散,最大的市場參與者僅占市場份額的1.8%,行業分散成都可見一斑,未有集中性的龍頭出現。而優趣匯戰略性地專注於日本品牌,以5.5%的市占率在日本快消品(包括美妝產品及個人護理產品)市場成為龍頭,實屬不易。



中泰證券認為,頭部玩家隨著規模的不斷擴大,以及平臺端資源投放的偏重,代運營行業集中度將加速提升,馬太效應顯著。優趣匯作為日本快消品龍頭有望受益。



截至目前,優趣匯為28個品牌合作夥伴及其66個品牌提供品牌電子商務解決方案,其中58個品牌來自日本,包括成人個人護理產品、嬰幼兒個人護理產品、美妝產品、健康產品等。優趣匯與其中40個品牌的合作超過3年,其中按產品銷售收入而言的五大品牌合作夥伴:尤妮佳、資生堂、小林、高絲及盛世達,分別合作年限6-10年不等,品牌合作群穩定,並且五大品牌合作獲得的產品銷售總收入高達85%以上。由此可計,未來優趣匯將擁有可預見的穩定現金流。



不止做分銷商 運營增值服務建立優趣匯電商生態圈

招股書顯示,優趣匯的業務模式主要為B2C模式和B2B模式兩種分銷模式以及向品牌合作夥伴或其他客戶提供解決方案並收取服務費。B2C模式(Business to Customer)主要是直接面對目標客戶,通過線上網店向客戶出售產品,整體價值更高,其收入由2018年43%提升至2020年的55%;而B2B模式(Business to Business )則是面對電子商務平臺或者其他分銷商,收入占總體的43.9%。



比其他分銷商優異的是,優趣匯擁有強大的運營能力,這體現在從品牌分析、商品經營,到數位行銷、客戶服務、物流管理的一站式運營體系。憑藉這個體系,優趣匯以客戶需求為導向,尋找對應產品,開設線上店鋪,從而加快銷售效率,提升銷售額。同時,優趣匯運營的B2C天貓旗艦店總粉絲數已經突破千萬佐證了這一體系的有效性。



這種行銷體系帶來的附加效用更為顯著,被視之為“授人以漁”,掌握了管道行銷方法,無論是何種產品都能夠取得高收入,這幫助公司減少對於品牌方的強烈依賴。此外,這種行之有效的運營體系還可以説明其他電子商務平臺和品牌分銷商,優趣匯從而收取服務費,多元化收入來源;另一方面,強大的資料驅動型數位行銷和內容生產能力説明優趣匯在淘寶、小紅書、抖音等電商平臺孵化KOL,如江原道、艾天然等小品牌均是優趣匯成功孵化的案例,有利於優趣匯營造以自身為核心的電商生態系統,實現公司不斷壯大。



綜合來看,優趣匯帶著優秀的基本面和廣闊的戰略前景登陸港交所,其公司成長和股價表現可長期留意。





