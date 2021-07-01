Wednesday, 30 June 2021, 10:45 HKT/SGT Share: 亞太區最大卡牌遊戲商雲湧控股遞交上市申請

香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 雲湧控股有限公司昨日提交申請在香港聯合交易所上市。根據弗若斯特沙利文報告，於2019年按收益計，集團在亞太地區的集換式卡牌遊戲分銷方面排名第一。另外，集團亦為任天堂Switch於台灣地區的官方分銷商，於2019年在台灣的遊戲機及主機遊戲分銷方面排名第二。同時其近年業績亮麗，純利於近三年間增長約六倍。



作為亞太地區中專注於集換式卡牌遊戲、遊戲機及主機遊戲分銷的最大型遊戲及收藏品公司之一，集團多元化的品牌組合內有18個主要品牌，所提供的主要品牌為七個品牌的集換式卡牌遊戲、三個品牌的集換式卡牌遊戲配件、一個品牌的遊戲機及相關配件、四個品牌的電子遊戲、一個品牌的收藏品模型、一個品牌的棋盤模型及一個品牌的收藏品模型顏料，當中包括歷久不衰的卡牌遊戲－遊戲王、寶可夢(Pokémon)、武士道等。雲湧控股過往多年累積了深入的行業知識，已與領先品牌擁有人建立良好關係。加上斐然的品牌管理、銷售及經營能力，集團除了獲委託為若干產品品牌的唯一地區分銷商，亦提供增值服務，包括舉辦地區錦標賽、定期進行大型廣告活動及參與地方慶祝活動，以推廣及本地化旗下的遊戲產品，



除卡牌遊戲外，集團亦於去年打進遊戲機市場，透過收購事項成為了任天堂 Switch於台灣地區的官方分銷商。把業務進一步擴大至遊戲機及相關配件，更於2019年在台灣的遊戲機及主機遊戲分銷方面排名第二。多元化策略有助集團優化在各產品類別生命週期中的收益流，同時得以接觸更廣泛的客戶群，擴大遊戲及收藏品在亞太地區的銷售份額。



集團從事集換式卡牌遊戲超過十年，已建立了廣泛的分銷網絡，亦經營一個自主開發的電子商務網站，於2020年獲評為集換式卡牌遊戲「魔法風雲會」的10大最受歡迎單卡買賣網站之一。集團的直接客戶分佈廣泛，主要包括位於香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡及台灣的子分銷商、轉售商及零售商，於亞太地區有超過14,800個零售點，得以接觸到全方位的客戶。



集團的2020年的全年收益較去年同期大幅增加逾三倍至10.12億港元，毛利亦增加1.3倍達1.47億元。集團純利由2018年的14.15百萬港元上升至2020年全年的98.78百萬港元，增長約六倍。根據弗若斯特沙利文的報告，亞太地區遊戲及收藏品行業的市場規模由2014年至2019年以21.9%的複合年增長率上升，並預期於2024年進一步增長至3,487億港元，複合年增長率為25.3%。另外，亞太區的集換式卡牌遊戲批發市場相對集中，5大市場參與者的市場集中率估計約為41.2%，而雲湧控股以20.1%居首。集團作為最大的市場參與者，駐足亞太區市場多年，擁有良好聲譽，亦跟品牌擁有人建立了緊密的關係。相信雲湧控股的豐富經驗及良好往績能支持集團把握這龐大的機遇，有助加速集團發展，進一步包攬更大的市場份額。





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