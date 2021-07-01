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來源 EC Healthcare 醫思健康公佈2020/21年度全年業績 集團醫療服務收入飆升54.0% 內地業務收入飆升52.5%

整合及企業化香港醫療市場

加速中國內地消費性醫療佈局



香港, 2021年6月30日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）公佈截至2021年3月31日止財政年度（「年內」）之全年業績。







業績摘要

-- 引入鄭志剛博士、高盛亞洲、冠君產業信託等多名策略性股東

-- 醫療服務收入飆升54.0%至9.60億港元﹐佔總收入比重上升至46.1%

-- 中國內地收入升52.5% 至1.35億港元

-- 下半年總收入較上半年飆升61.0%，下半年稅後盈利較上半年飆升223.2%

-- 息稅折舊及攤銷前之盈利為3.97億港元，稅後盈利為2.26億港元，每股基本盈利18.8港仙

-- 擬派末期股息每股12.9港仙（連同中期股息3港仙，全年共派發股息15.9港仙），全年派息比率為84.6%

-- 於2021年3月31日，集團在香港、中國內地及澳門增至139名全職專屬註冊醫生，聯網醫生超500名

-- 於2021年3月31日，集團之總服務佔地面積升32%至398,000平方呎



回顧年內，儘管新型冠狀病毒疫情為全球經濟帶來前所未有的挑戰，逆境之下醫思健康再次展現業務韌性，維持穩健的表現。在富有執行力的管理層的領導下，集團迅速採取有效措施，積極應對市場變化，並把握發展及投資機會強化集團的優勢。集團透過主動與客戶互動及加強電子商務活動，推動香港本地市場及中國內地的銷售。年內收購了多間醫療機構，又致力促進不同醫療專科之間的交叉銷售，打造獨有的閉環生態系統，擴大集團於健康醫療服務市場份額，鞏固行業領先地位。



受惠於集團的醫療資產整合策略及市場對醫療服務的剛性需求，在封關導致缺少訪港醫療旅客的情況下，集團的醫療服務收入仍按年大幅上升54.0% 至9.60億港元，醫療服務的收入佔總收入的比重上升14.1個百分點至46.1%，中國內地收入升52.5% 至1.35億港元，帶動總收入增長6.8%至20.80億港元, 其中下半年的增長勢頭強勁，下半年總收入較上半年飆升61.0%，下半年稅後盈利較上半年飆升223.2%。集團稅後盈利為2.26亿港元，每股基本盈利18.8港仙。撇除自持物業、廠房及設備的息稅折舊及攤銷﹐較能準確反映集團盈利能力的息稅折舊及攤銷前之盈利為3.97億港元。集團擬派末期股息每股12.9港仙（連同中期股息3港仙，全年共派發股息15.9港仙），全年派息比率為84.6%。



強大的融資能力及出眾的併購執行力

為搶佔市場先機，加快佈局具潛力的業務板塊及拓展大灣區市場，集團引入多名策略性股東(詳見下圖)，足見集團卓越的融資能力。 其中，集團於 2021年4月，透過配售股份引入新世界發展有限公司（香港聯交所股份編號：17）執行副主席兼行政總裁鄭志剛博士為策略性股東，預期將助力集團實踐醫療地產化策略，為集團引入策略性物業與房地產優質戰略佈局資源，提升集團於香港及中國內地市場之精準佈局，深化健康醫療服務與商業住宅地產進行跨板塊合作。



年內，集團持續併購其他醫療機構發展新的醫療服務以及拓寬醫療領域範疇(詳見下表)，並專注整合併購業務以達至與集團現有業務互相發揮協同效應，進一步鞏固集團作為綜合醫療健康集團的行業領導地位。



高速內生增長及成熟系統複製力

集團堅持內生增長與併購雙策略並行，年內增設多間診所及服務中心(詳見下表)，滿足持續增長的醫療保健服務需求。於2021年3月31日，集團之服務面積升(32.2%)至(398,000)平方呎。集團在香港、中國內地及澳門共有(139)名全職專屬註冊醫生，按年同比升(44.8%)，同時集團擁有超(500)名聯網醫生。



憑藉高效企業系統整合能力，醫美市場的卓越營運能力，以及於香港醫療市場改革的領先經驗，集團持續投資品牌影響力、優質服務、以及數碼科技平台，賦能分散且低效的服務資產，在大健康市場進行整合。集團平均75天就可開設一間新服務中心，其客戶年度留存率高逾81%，及其獲客成本僅占收入5.3%，遠超行業水平。此外，集團新店平均六個月能夠實現收支平衡，平均九個月能夠實現息稅折舊及攤銷前之盈利平衡，集團拓展業務的快速輕資產模式已經漸趨成熟。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生總結：「醫思健康一直致力圍繞客戶打造閉環式的大健康生態系統，實現公域至私域客流的引入及維繫，以及不同業務部之間的交叉循環銷售，鞏固現存客戶的忠誠度。集團將繼續投資及提升其在品牌、服務、資訊科技及企業文化方面的核心競爭力，並積極探索與房地產、醫藥、保險、電信及資訊科技等不同行業的合作夥伴，締造策略聯盟，擴大醫療保健及養生服務的廣度及深度。另一方面，集團正物色潛在的收購目標或透過在大灣區開店來擴大市場份額，力爭2025年新增30至50家新服務中心，完成市場規模達60億港元，其中10億元收入來自中國內地的目標。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科及新醫療中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所及專業健髮中心髮森。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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