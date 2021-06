Tuesday, 29 June 2021, 23:20 HKT/SGT Share:

來源 Jacobson Pharma Corporation Limited 雅各臣公佈二零二一財年全年業績 宣派末期股息每股1.5港仙

面對市場挑戰下仍表現強韌

香港, 2021年6月29日 - (亞太商訊) - 從事基礎藥物、專科藥物及品牌醫療保健品研發、生產、市場推廣及銷售的領先企業─雅各臣科研製藥有限公司(「雅各臣」或「公司」;股份代號:2633 )今天公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)於截至二零二一年三月三十一日止年度(「二零二一財年」或「報告期」)的全年業績。



於報告期內,因應疫情實施的各種社交距離措施及出行限制,經濟及零售消費市場受嚴重影響。集團於報告期內錄得總收益1,445.9百萬港元,較去年輕微減少8.0%。隨著推行舒緩及成本節省措施,集團錄得權益持有人應佔溢利173.7百萬港元,同比減少19.4%。



董事會建議宣派末期股息每股1.5港仙(二零二零財年:每股2.5港仙),連同已派付的中期股息每股0.8港仙,以及於二零二一年二月五日向公司股東以實物分派形式宣派的特別中期股息,基準為每持有8股本公司股份獲分派1股健倍苗苗(保健)有限公司(「健倍苗苗」;股份代號:2161)股份,按每股健倍苗苗股份1.20港元的價格計算,特別中期股息相當於約每股15港仙的分派,二零二一財年的股息總額為每股17.3港仙(二零二零財年股息總額:每股4.5港仙)。



公營界別非專利藥業務穩步增長

於報告期內,集團非專利藥業務的收益為1,048.8百萬港元。儘管公營界別穩步增長,但因疫情推行的防感染控制措施嚴重打擊私營界別,因此其增長被私營界別低迷的銷售趨勢所抵銷。



集團供應的若干治療類別產品錄得穩健增長,其中公營界別的口服糖尿藥及腸胃科類別分別錄得28.3%及26.0%增長,主要得益於招標業務以及該等基礎藥物在各疾病管理類別中的使用量增加。此外,集團的血管緊張素轉化酶抑制劑(angiotensin-converting enzyme inhibitor)類別及血管緊張素Ⅱ拮抗劑(angiotensin II antagonist)類別的心血管產品分別錄得62.2%及33.6%的強勁銷售增長,公營界別降壓藥的消費亦有所增長。



集團於報告期內推出多項新產品,包括三氧化二砷口服液(Arsenic Trioxide Oral Solution)、雙氫可待因片(Dihydrocodeine Tablet)、培哚普利片(Perindopril Tablet)、阿托莫西汀膠囊(Atomoxetine Capsule)、瑞舒伐他汀片(Rosuvastatin Tablet)及羥氯喹片(Hydroxychloroquine Tablet)。其中,三氧化二砷口服液為首項於香港成功註冊的三氧化二砷產品,批准用於治療急性早幼粒細胞白血病。集團亦已與歐洲及南韓知名製藥商簽訂合共15種專科藥物的區域授權協議,涵蓋中樞神經系統、抗感染、腸胃科及其他治療類。



品牌醫療保健業務表現強韌

集團的品牌醫療保健業務於報告期內的總收益按年增長4.1%至397.1百萬港元。收益增加主要歸因於Orizen集團旗下海天濃縮中藥顆粒產品的強勁銷售收益,加上AIM亞妥明眼藥水和飛鷹活絡油在面對市場挑戰下依然表現強韌。



於香港及澳門分銷復星BioNTech復必泰疫苗

集團與復星醫藥集團簽署獨家分銷協議,成為復星醫藥/BioNTech復必泰信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗(「復星BioNTech復必泰疫苗」)的港澳分銷商。復星BioNTech復必泰疫苗接種計劃於二零二一年三月十日在香港啟動,截至二零二一年五月三十一日已接種超過130萬劑疫苗。



復星BioNTech復必泰疫苗為德國生物科技公司BioNTech SE開發的信使核糖核酸新冠疫苗,臨床測試療效率達95%。美國疾病控制與預防中心顧問委員會最近證實了該疫苗的安全性及有效性,並確定可於12 至15歲青少年中使用,標誌著2019冠狀病毒病人群感染控制的重要一步。



成功分拆健倍苗苗

集團的品牌醫療保健附屬公司健倍苗苗已於二零二一年二月五日從集團分拆並於聯交所主板獨立上市。於健倍苗苗分拆及公開上市後,集團實際持有健倍苗苗53.74%權益,其繼續為集團的附屬公司。



健倍苗苗是以香港為基地的品牌醫療保健公司,產品網絡覆蓋大中華區,東南亞及其他選定國家。該公司主要從事製造及買賣品牌醫療保健品,包括消費者醫療保健品及品牌中藥。分拆將為集團及健倍苗苗創造兩個不同的平台,以分別增強各自的戰略重點,並增強執行增長策略。



雅各臣主席及行政總裁岑廣業先生表示:「儘管市況充滿挑戰,但集團仍堅定不移推行增長策略及鞏固於香港非專利藥市場的領導地位。在抗疫過程中,我們對能夠參與將復星BioNTech復必泰疫苗引進香港及澳門市場深感自豪。我尤其感謝我們的專業藥劑師團隊,感激他們與業務夥伴努力建立監管合規、藥物警戒及醫療信息傳播方面無縫對接的系統,讓疫苗接種計劃得以順利執行。



「展望未來,憑藉豐富的技術專業知識、商業優勢及卓越的運營能力,集團對長遠實現可持續增長及為股東創造價值充滿信心。」



關於雅各臣科研製藥有限公司(股份代號:2633)

雅各臣是香港領先的醫藥公司,擁有垂直整合的業務,包括基礎藥物及專科藥物的研發、生產、分銷、銷售及物流。作為香港主要的非專利藥供應商,集團在私營及公營領域,具有最廣泛的銷售及分銷的市場覆蓋,並積極向策略性選擇的亞洲市場伸延擴展。集團於香港設有10間PIC/S GMP認證的非專利藥生產設施,並在各種治療藥物類別中擁有廣泛的產品組合與享有優越市場地位。



同時,集團一直致力透過增加各種高增值產品,策略性地擴大其非專利藥的產品組合。扎根香港,集團已於中國、澳門、台灣、新加坡及柬埔寨開設營運子公司,建立區域性商業平台,以把握亞太區及大中華地區的市場潛力。而自 2017 年 6月 1 日,集團獲納入 MSCI 香港微型股指數成份股。更多詳情請瀏覽雅各臣科研製藥有限公司網站:http://www.jacobsonpharma.com/



