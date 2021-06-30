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來源 JBM (Healthcare) Limited 健倍苗苗（保健）公佈二零二一財年全年業績 經調整純利*增長13.3％至54.6百萬港元

香港, 2021年6月29日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「集團」；股份代號：2161）為香港領先的品牌醫療保健品推廣商及分銷商，集團今天公佈自二零二一年二月五日於香港聯合交易所有限公司主板分拆上市後的首份全年業績。



面對2019冠狀病毒病疫情（「疫情」）帶來前所未有的挑戰，集團於截至二零二一年三月三十一日止年度（「報告期」）之總收益仍錄得397.2百萬港元，較去年增長4.1％。撇除一次性上市開支，經調整純利*較去年上升13.3%至54.6百萬港元。每股基本盈利為2.78港仙。



強大的組合帶動業務表現強韌

集團強勁而廣泛的產品組合由品牌藥、品牌中藥及健康保健品分部組成。



品牌中藥業務的銷售收益達210.9百萬港元，顯著增長14.6%，主要由海天濃縮中藥顆粒產品銷售有力的表現，加上飛鷹活絡油於中國的銷售滲透率有所提升從而實現16.8%收益增長所帶動。



於報告期內，集團透過加入第三方品牌安宮牛黃丸及靈芝胞子豐富其品牌中藥產品組合，以發掘中國市場巨大的潛在需求。



於報告期內，品牌藥業務錄得收益134.5百萬港元，較去年下跌5.4%。在各個知名品牌中，儘管疫情對兒童到醫院及眼科醫生就診造成阻礙，但AIM亞妥明眼藥水仍實現9.7%的適度增長。



受疫情影響，健康保健品於報告期內的銷售收益輕微下降6.3%。該業務分部涵括針對消費者日常健康及保健的補充品、個人護理產品及其他診斷工具。其中，個人衛生及感染控制產品的需求急升。作為進一步強化健康保健產品組合策略的一部分，集團推出健康保健品品牌 - Dr. Freeman醫臣®產品系列，以回應市場對感染控制及個人衛生產品日益增長的需求。



開設線上旗艦店

為發掘中國跨境電子商務快速增長的潛力，集團已於天貓賣場型旗艦店及京東國際開放平台店舖開設自營線上旗艦店，為中國消費者提供多達40種以上的優質品牌保健產品。集團亦於深圳成立自有電子商務團隊，為自營線上旗艦店提供直接營運及客戶服務支援。



與滿貫集團成立合資公司

集團已與滿貫集團控股有限公司 (「滿貫集團」；股份代號：3390）訂立合作協議，希望藉此充分利用和發揮雙方在中成藥、中醫藥醫療保健及健康補充品市場的協同效益。通過是次戰略合作，集團將透過雙方新成立的合資公司研發及/或製造自有品牌產品，以迎合市場趨勢及消費者需求，並就該等產品提供分銷、策略營銷及銷售支持。自有品牌產品預期將於二零二一年第三季度推出。



健倍苗苗（保健）行政總裁黃一偉先生表示：「二零二零年開局艱難，面對疫情，我們矢志不渝，積極應對2019冠狀病毒病對業務造成的影響。面對挑戰重重的市場環境，我們的團隊在推行業務策略方面著實付出了巨大努力，同時有賴集團多元化的產品組合及地域市場，整體業務仍然表現強韌。展望未來，我們將繼續提升線下及線上的商業實力，透過豐富產品組合滿足消費者的醫療保健需求。我們亦將擴大大中華及亞洲地區核心市場的覆蓋，同時加強與策略夥伴的合作，藉此鞏固我們作為該地區主要保健解決方案供應商的地位。」



有關健倍苗苗（保健）有限公司 （股份代號：2161）

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為香港領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康護理產品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「德國秀碧除疤膏」、「德國寶寶手指水」、「美德瑪寶兒除疤膏」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」及「十靈丹」等家喻戶曉的傳統品牌。有關集團詳情，請流覽： www.jbmhealthcare.com.hk





*經調整純利為扣除一次性分拆上市開支32.0百萬港元後的純利。







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