Tuesday, 29 June 2021, 21:17 HKT/SGT Share: 解鎖招股書源代碼，透露出YesAsia怎樣的業務增長故事？

香港, 2021年6月29日 - (亞太商訊) - 關於消費文化與時尚消費，鮑德裏亞《消費文化》認為，隨著商品經濟發展，“物品”這一概念發生了內涵型的轉變，也就是說物品“必須具有一個外在於它並作為意義指涉的關係結構，物品本身被組織為表達這個意義體系的要素”。





當附帶亞洲文化的時裝與生活時尚、美容及娛樂產品走向世界，會產生怎樣的火花？關於這個問題，正在IPO節拍上的YesAsia給出了答案。透過其招股書上顯示的關鍵細節，或許我們能夠對YesAsia的業務基本盤、未來成長性有了更深一層次的認識。



一、扎實的業務基本盤：關鍵節點增長態勢顯著



對於一家即將IPO的企業而言，進行價值評估最直接的指標其實就是業務的增長性以及最近幾年的財務狀況。



從業務層面來看，YesStyle平臺銷售美容及時裝與生活時尚產品；AsianBeautyWholesale平臺通過B2B管道銷售美容產品；YesAsia平臺主要通過B2C管道來銷售娛樂產品。



招股書顯示，截止2018年度至2020年度，YesAsia收益分別為8536.4萬美元、1.18億美元及1.73億美元。對應的毛利方面，分別為2906.7萬美元、3764.8萬美元及6187.1萬美元; 淨利分別為399.2萬美元、336.9萬美元及1122.0萬美元。



不難發現，YesAsia業務增長勢頭明顯。其中，毛利率方面，直接反映公司的賺錢水準，YesAsia毛利呈逐年上升的趨勢，這其實是公司盈利能力不斷增強的體現。增速高且穩定的營收，體現出YesAsia強勁的發展動能。



從具體業務層面來看，時裝和生活時尚及美容產品占總收入的比重不斷提升，從2018年的85.2%逐年提升至2020年的94.2%，尤其是旗下的YesStyle表現更是搶眼。



從用戶層面來看，根據智通財經APP的觀測，YesAsia的平均月度活躍用戶總數由2019年末的390萬人，增長至2020年末的590萬人，增速非常明顯。



各項關鍵數據的增長表現說明YesAsia商業模式發展規劃的正確性，企業已經得到市場的認可。現在確定性明顯很強的公司，未來勢必還會有更好的增長。



如今，YesAsia其實已經形成了自己的內生性增長引擎，忠誠活躍的客戶群推動業務生態圈良性迴圈，業務基本盤穩健，未來發展具備較強的確定性，具備價值投資的基礎。



二、長期優勢凸顯：高價值投資的賽道選擇



評價一家公司是否具備長期價值，離不開以下兩個維度：行業成長空間以及企業自身的商業模式表現。



從行業空間來看，作為目前收入的重要來源，YesStyle時裝與生活時尚、美容及娛樂產品都是具有文化融合能力的消費品，突出亞洲一些特色文化的視覺化表達，最大化地去感染不同區域文化的人群，最終把亞洲故事以產品的形式推向世界。



這種具備文化附加值的商品，未來也具備極高的想像空間。而且，從理論上講，YesStyle的目標市場針對的其實是全世界，這樣一條賽道勢必具備極高的行業上升空間。



從企業自身來看，價值點主要體現在以下幾個方面：



首先是覆蓋全球的電子商務平臺這一身份或者說是成績。



YesAsia在經營電子商務業務以及開拓亞洲產品地區及全球網上市場方面累積有超過二十年的經驗，其中，

YesStyle.com提供六種語言選擇，服務全球客戶，主要市場包括美國、英國、澳大利亞和加拿大。從2018年起，

YesStyle開始拓展其他歐洲市場，包括法國、德國和西班牙。據瞭解，今年也將進行義大利市場的開拓。



全球性的運營經驗無疑是如今YesStyle快速擴張的稀缺性優勢，這會讓企業在開拓國際市場時少走很多彎路，快速建立起自己的規模化優勢。與此同時，超過二十年的經驗意味著企業擁有超過二十年的品牌積澱，這也為其接下來拓展新市場提供相應的品牌基礎。



其次，業務成長空間大。



網上時裝及美容產品零售市場於2020年至2025年, 預計分別可以實現21.1% 及24.2%的雙位數年複合增長率, 而網上韓國美容產品的銷售增長預期更快, 2020年至2025年的年複合增長率預期為28.7%。行業利好，再參照近幾年的業務表現，可以預料在接下來YesStyle還將有明顯的上升空間。



再次，擁有忠實穩定的客戶群體。



高互動往往意味著高粘性，這說明平臺與用戶之間具備足夠的溫度、信任度。



在這一方面，YesStyle一直與客戶保持密切互動，鼓勵客戶在網站、移動應用程式和社交媒體平臺上對產品進行評分和評論，並進行良性互動，建立了活躍的客戶群，這其實相當於自己的私域流量池，而且這一流量池還在不斷擴張。在這一過程中，可以及時識別並回應客戶的需求，第一時間掌握最新的市場趨勢，從而有針對性的提供產品或服務，進而形成一種消費驅動生產的C2M模式。



最後是YesStyle的KOL與意見領袖優勢。



為了進一步鞏固自己的KOL及意見領袖資源，YesStyle推出了意見領袖行銷計畫。2020年9月，YesStyle意見領袖計畫獲得《香港商業雜誌》頒發的「科技卓越獎」。據統計，目前已經有超過150000名來自世界各地的社交媒體平臺博主已參與這項行銷計畫，這些社交和視頻平臺博主為YesStyle提供數以百萬計的龐大追隨者群體及潛在用戶。



截至2020年12月31日止三個年度，意見領袖行銷產生的收益分別約為0.8百萬美元、7.9百萬美元及27.4百萬美元占YesStyle總收益的約1.2%、7.9%及17.4%。



可以說，YesStyle在KOL培養以及傳播鏈路上已經實現標準化成熟化，可以實現批量化擴張，這也是其不斷開闢新市場的自身能力基礎。



縱所周知，KOL在全球範圍內都是挖掘潮流引領潮流的關鍵節點，很多流行因數都是通過KOL的宣傳才逐漸擴散開來，這些KOL資源對於拉動YesStyle銷量增長產生巨大的助力。此外，合作的KOL穩定增長，也在從側面表明這些意見領袖們對YesStyle的認可，YesStyle也能夠給他們帶來收益，雙方實現共贏。



不難發現，無論是賽道成長性還是自身的業務表現都具有明顯的上升空間，YesAsia無疑是一傢俱備長期投資價值的企業。



三、優質“賽手”的養成：夯實地基，提高產業壁壘



選擇一條好的賽道，然後不斷夯實自己的基礎設施，把自己打造成這條賽道的最佳“賽手”，這其實是所有企業的目標。目前看來，YesAsia就是自己所在賽道裏面的最佳“賽手”。



而對於一家即將IPO的企業而言，自身的領先優勢、競爭壁壘，同樣也是評價一家公司的價值確定性的一個因素。



競爭壁壘有兩種，一種是安全區壁壘，另一種則是護城河壁壘。



從安全區壁壘來看，YesStyle具備佈局的先發優勢，在多個國家已經取得自己的規模化成績。數據顯示，2019年，YesStyle以零售收入為基礎的線上跨境韓國美容護理零售商全球行銷排名中，分別在美國、英國、加拿大、澳大利亞排名第6、第3、第1和第1位。



從護城河壁壘來看，YesStyle不斷推進業務流程的標準化，對產業鏈進行高度整合，提高自己的“內功”，以經濟高效的方式迎合市場，抬高進入門檻。



此外，供應鏈優勢也是YesStyle護城河壁壘的體現。眾所周知，供應鏈對於電商平臺而言近乎於命門，掌握了優質的供應鏈，這就意味著企業成長具備更明顯的確定性和不可替代性。



而在YesStyle上提供超過 520萬個時裝及時尚產品SKU，每日超過23000件時裝及時尚產品上架，與超過300個韓國美容品牌維持直接關係，擁有超過19000個時裝及時尚產品供應商。



目前看來，YesStyle從收入到毛利都表現出明顯的增長趨勢，其收入於2020年占總收入的比重超過90%，增長活力得以凸顯。



值得一提的是，此次YesAsia募集資金的用途主要包括加強市場行銷，吸納新客戶、穩固老客戶；優化、豐富公司平臺資訊，提高用戶體驗；以及推廣韓國美容時裝產品之外，提高公司的物流配送實力和倉庫運營效率。



從具體用處來看，一方面，YesAsia接下來佈局的重點其實也是提高用戶體驗幫助企業快速擴張的必然選擇；另一方面，完善物流倉儲，把自己做“重”，壁壘更深，更難被後來者超越，進一步深化自己的“護城河壁壘”，這一點其實與亞馬遜、京東自營物流倉儲有著異曲同工之處。



由此可見，YesAsia的長期價值不僅體現在目前自身的業務表現上，同時它也通過自己的努力抬高行業的准進入門檻，進而鞏固自己的競爭優勢。對於這樣一家企業，它未來究竟能成長到怎樣的高度呢？這其實值得我們所有人去期待。



Media contact

Company Name: YesAsia Holdings Limited

Contact Person:劉詩萌

Email:liushiemng@czgmcn.com

Website: peanutmedia.com







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