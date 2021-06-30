Tuesday, 29 June 2021, 20:06 HKT/SGT Share: 中國最大珠光顏料生產商環球新材國際控股有限公司公布於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情 每股發售股份發售價介乎3.52港元至4.22港元

集資10.2億港元至12.3億港元

引入兩大重磅基石投資者 – 上海匯瑾及中逸資本

香港, 2021年6月29日 - (亞太商訊) - 中國最大珠光顏料生產商*環球新材國際控股有限公司(「環球新材」，連同其附屬公司「集團」)公佈於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃詳情。集團的業務主要專注於生產及銷售全面的珠光顏料產品組合，產品以「七色珠光」 品牌銷售予在中國及亞洲、歐洲、非洲及南美洲超過30個國家及地區的客戶。

環球新材國際主席、行政總裁兼執行董事 - 蘇爾田先生

集團總工程師及中國珠光顏料行業的先驅付建生教授（最右）指導研發工作

摘要

-- 集團為中國市場上最大的珠光顏料生產商，市場份額達11.0%；並為全球市場第四大顏料生產商，市場份額為3.0%*

-- 擁有全面的珠光顏料產品組合，涵蓋不同用途及行業，包括工業塗料、塑料、紡織品及皮革、化妝品及汽車塗料，產品以品牌「七色珠光」 銷售予中國及亞洲、歐洲、非洲及南美洲超過30個國家及地區

-- 強大的研發能力：研發工作由中國珠光顏料行業的先驅教授領導，並於中國註冊26項專利

-- 高產品質量：集團的合成雲母粉產品符合日本醫藥部外品成分標準的標準規定，化妝品級珠光顏料產品在國際市場上亦獲得認可；而汽車珠光顏料產品則已通過國際汽車行業通用標準IATF16949:2016認證

-- 良好往績記錄：集團的收益於2018財年至2020財年三年間，以複合年增長率33.7%增長，至2020財年達致人民幣569.1百萬元；於2020財年的毛利率達49.9%；溢利於2018財年至2020財年三年間，以複合年增長率37.1%增長，至2020財年溢利達人民幣152.9百萬元，純利率達26.9%

-- 未來將藉擴大生產珠光顏料產品的產能，全面抓緊全球及中國珠光顏料市場的龐大市場機遇

-- 引入兩名基石投資者：上海匯瑾及中逸資本分別投資人民幣32.0百萬（約38.0百萬港元）元及50.0百萬港元，合共投資約88.0百萬港元



發售詳情

環球新材計劃發售合共290,674,000股股份（「發售股份」）（視乎超額配股權而定），當中261,606,000股股份將作國際發售（可予重新分配及視乎超額配股權而定），29,068,000股股份將作香港公開發售（可予重新分配）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份3.52港元至4.22港元。假設超額配股權未獲行使及發售價為每股3.87港元（即指示性發售價範圍的中間價），估計發售所得款項淨額（經扣除包銷費用及佣金以及估計開支）將約為1,052.9百萬港元。



香港公開發售於2021年6月30日（明天，星期三）開始，並於2021年7月6日（星期二）中午12時正結束。最終發售價及分配結果預計將於2021年7月15日（星期四）或之前公佈。環球新材的股份預期將於2021年7月16日（星期五）開始在香港聯交所買賣，股份代號為6616，每手買賣單位為1,000股。



安信融資（香港）有限公司為是次上市的獨家保薦人；安信國際證劵（香港）有限公司為獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



基石投資者

集團與上海匯瑾資產管理有限公司（「上海匯瑾」）及中逸資本有限公司（「中逸資本」）（合稱「基石投資者」）訂立基石投資協議。上市後，上海匯瑾3號基金及中逸資本將分別持有向上海匯瑾及中逸資本發行及配售的國際發售股份。假設發售價為每股股份3.87港元（即指示性發售價範圍的中間價），基石投資者將認購的國際發售股份總數將為22,495,000股股份，基石投資總額將為88.0百萬港元。



上市後，上海匯瑾3號基金將持有向上海匯瑾發行及配售的國際發售股份。上海匯瑾3號基金為中國的投資基金，由上海匯瑾管理。由鞠瑋女士創辦的上海匯瑾主要業務包括資產管理及投資管理，管理的資產超過人民幣300百萬元。根據是次基石投資協議，假設發售價為每股股份3.87港元（即指示性發售價範圍的中間價），上海匯瑾將認購的國際發售股份總數將為9,576,000股股份，基石投資總額將為人民幣32.0百萬元（約38.0百萬港元），約佔國際發售股份初步數目的3.29%（並無計及因行使超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份）。



中逸資本由中逸控股有限公司控制的YBN International Holdings Limited全資擁有，而中逸控股有限公司由中信國際資產管理有限公司擁有46.75%。根據是次基石投資協議，假設發售價為每股股份3.87港元（即指示性發售價範圍的中間價），中逸資本將認購的國際發售股份總數將為12,919,000股股份，基石投資總額將為50.0百萬港元，約佔國際發售股份初步數目的4.44%（並無計及因行使超額配股權及根據首次公開發售後購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份）。



投資摘要

中國最大的珠光顏料生產商之一，憑藉行業領導者優勢全面抓緊全球及中國龐大市場機遇

集團為中國市場上最大的珠光顏料生產商，市場份額為11.0%*，在全球市場上，為第四大珠光顏料生產商，市場份額為3.0%*。集團的主要產品包括天然雲母基及合成雲母基珠光顏料產品。天然雲母基珠光顏料產品通常在多個工業及非工業用途中用作著色劑，而合成雲母基珠光顏料市場則迅速發展，於2020年佔中國珠光顏料市場人民幣4,843.9百萬元的15.8%。



集團生產及銷售全面的珠光顏料產品組合，涵蓋不同用途及行業，包括工業塗料、塑料、紡織品及皮革、化妝品及汽車塗料。產品以「七色珠光」 品牌銷售予中國及亞洲、歐洲、非洲及南美洲超過30個國家及地區。



作為一種新型功能材料，珠光顏料產品的市場增長主要在於逐漸取代傳統有機顏料及金屬顏料並成為其代替品； 加上珠光顏料產品具有顯著的化學及光學性能，如耐溫、耐候、耐光、耐水、色牢度等，令珠光顏料產品的用途擴展到其他創新下游用途，已普遍獲不同行業的顧客接受。



一直以來，集團堅持透過不斷改良生產及加工技術、以及生產廠房及機器，從而進行新產品及新用途的創新及研究工作，令業務迅速增長。於截至2020年12月31日止三個年度，集團已持續擴大第一期生產廠房產能，令集團珠光顏料產品的年設計產能由2018財年的10,464噸增加至2020財年的13,740噸。至於合成雲母粉的年設計產能則由2018及2019年度穩定的4,752噸，增加至2020財年的9,504噸。生產規模持續提升，將有助集團實現規模經濟，一方面提高生產效率及降低生產成本，同時能夠確保產品質量穩定。



專有生產技術及設計精良的生產廠房及機器，確保產品質量

集團的專有生產技術、以及在生產過程中使用設計精良生產廠房及機器，成為保證產品質量及提高生產效率的關鍵。集團專注完善及改進生產過程、開發相應的機器及不斷提高生產過程的自動化水平。



集團的合成雲母粉產品獲認證為擁有少於10ppm的游離氟水平，符合日本醫藥部外品成分標準的標準規定，可安全用於化妝品；而集團的化妝品級珠光顏料產品可用於生產高端化妝品。另外，集團的汽車珠光顏料產品已通過國際汽車行業通用標準IATF 16949:2016認證，並可以承受惡劣的環境條件及紫外光的照射，具有耐候性、光穩定性、化學惰性、熱穩定性的特點。



集團在整個生產過程中實施全面的質量控制系統，七色珠光已獲得ISO9001:2015質量管理系統認證，其中涉及對集團的生產過程進行年度審查及實施質量管理體系。七色珠光亦已獲得GB/T45001-2020/ISO45001:2018職業健康及安全管理系統及ISO14001環境管理系統認證，並就銷售至歐盟的產品取得REACH證書，符合進入歐盟的化學品REACH標準，另就銷售至土耳其的產品取得KKDIK預註冊證書。



由中國珠光顏料行業的先驅教授領軍，擁有強大的研發能力

集團擁有強大的研發團隊，集中開發新產品及用途、改良生產及加工技術、增加效率以及升級生產廠房及機器。截至2020年12月31日，集團擁有40名研發團隊人員於研發中心工作，當中超過20名持有本科以上學歷，包括5名碩士學位持有人，4名博士及三名教授。集團的研發工作由總工程師及中國珠光顏料行業的先驅付建生教授等領導，研發團隊成員於珠光顏料及合成雲母行業均擁有豐富經驗。



集團亦與中國的大學及機構合作進行多個研究項目。包括與廣西科學院合作，成立國家企業研發技術中心，以進行珠光顏料產品及合成雲母的工業用途研究。另外，集團亦與湖北工業大學合作，成立「七色珠光新材料研發中心」，以進行新產品及新用途的研發，並改善及開發新的生產技術及升級生產廠房及機器。



截至最後實際可行日期^，七色珠光已承接8個中國的國家級、省級及部級科研項目；並已於中國註冊26項專利及提交14項專利申請。另一方面，集團的研發工作備受認可，屢獲行業殊榮，包括於2017年獲認證為「國家知識產權優勢企業」，以及於2018年獲認證為廣西壯族自治區「技術創新示範企業」等。



廣泛的銷售網絡及經驗豐富的管理團隊

憑藉集團在中國廣闊的銷售網絡覆蓋面，使其能夠接觸到更廣泛的客戶群，從而建立集團在中國的市場地位及品牌知名度。中國為集團的主要收益來源，於2020財年佔總收益94.8%。集團設有專責的銷售及市場營銷團隊，定期拜訪貿易公司客戶，協助提供售後服務及產品推廣等。集團一方面通過貿易公司客戶在中國不同省市建立強大的銷售渠道，同時在四川省成都、浙江省杭州、河南省鄭州、湖北省武漢、廣東省廣州及東莞、以及上海設有銷售辦事處。於海外市場方面，集團亦設有專責銷售團隊負責對國際市場客戶的銷售。



集團的執行董事及高級管理團隊在珠光顏料行業均擁有逾十年的豐富經驗，在主席蘇爾田先生領導下，環球新材的管理團隊憑藉對行業的洞察力、敬業精神及管理經驗，將有助促進集團未來業務發展。除制定集團的業務計劃及策略外，管理層亦專注於貫徹提供優質產品及不斷技術創新，及營造使員工積極進取的企業文化，吸引高質素的員工加入，對集團的持續成功至關重要。



未來的策略計劃



憑藉行業領導者優勢，全面抓緊全球及中國龐大市場機遇

根據弗若斯特沙利文報告，全球珠光顏料市場的市埸規模預期至2025五年將達到人民幣446億元，2021年至2025年的複合年增長率達23.9%，其中合成雲母基珠光顏料預期佔市場份額的23.6%。中國珠光顏料市場亦處於快速發展的狀態，預期至2025年將達到人民幣142億元，2021年至2025年的複合年增長率為30.8%，其中合成雲母基珠光顏料產品預期佔市場份額的32.6%。中國政府亦支持珠光顏料市場的發展。根據國家稅務總局於2020年3月頒佈的《關於提高部分產品出口退稅率的公告》，將顏料及顏料基產品列為享受退稅的出口產品，最新退稅率為13.0%。根據國家發改委於2019年11月頒佈的《產業結構調整指導目錄(2019年本)》，生產高耐光性、高耐候性及高性能的有機顏料產品列為受鼓勵產業之一，可得到政策支持。



憑藉在珠光顏料行業的領導地位，環球新材矢志增加在珠光顏料及合成雲母行業的市場份額，其中包括擴大生產珠光顏料產品的產能。



事實上，截至2020年12月31日止年度，集團珠光顏料產品生產設施的使用率達到98.3%。因此集團認為有必要建設生產珠光顏料產品的第二期生產廠房，以滿足市場對珠光顏料產品日益增長的殷切需求。第二期生產廠房將用作生產珠光顏料產品，尤其為高端及高性能的珠光顏料產品，例如汽車及化妝品級珠光顏料產品，年設計產能為30,000噸。目標於2021年第四季完成第一階段建設（設計年產能為6,000噸）。集團相信，第二期生產廠房的建設將有助提高集團的珠光顏料產品的產能，特別是高端珠光顏料產品，例如汽車及化妝品級珠光顏料產品。



同時，集團亦計劃建設生產合成雲母片的鹿寨合成雲母廠房，估計設計年產能為30,000噸。截至最後實際可行日期^，集團已開始初步準備工作，包括項目批准及土地平整，目標為於2022年第二季度完成年設計產能6,000 噸的首個階段建設。鹿寨合成雲母廠房的建設可提高集團合成雲母粉產能；而第二期生產廠房及鹿寨合成雲母廠房相繼投產，將有助集團因擴大營運規模帶來更大的規模經濟效益。



展望未來，集團將進一步加強研發能力，包括繼續研發新產品及新用途，尤其加強對汽車及化妝品級、以及耐候的珠光顏料產品的研究工作，以進一步完善高端珠光產品的產品結構，實現珠光顏料產品用途多元化，並針對行業及客戶的特殊需求開發定制化珠光顏料產品。同時，集團的研發團隊亦將加強研究使用新基材，為不同的下游用途開發更多元化的珠光顏料產品。另外，集團將繼續投資新技術及新廠房及機器，以進一步改良及優化加工及生產技術，包括完善實驗室及研發中心的設施等，以提高生產效率；集團亦將通過引進節水環保的具 有快速切換生產線的設備，進一步改進珠光顏料生產過程中的水洗過程，從而適應行業趨勢及客戶不斷變化的需求及要求。



同時，集團計劃投入更多資源進行營銷及廣告宣傳，通過提升品牌知名度提升集團的市場地位。除廣告宣傳外，集團亦計劃參加更多的技術培訓 研討會、技術論壇、國內外展會等活動，以加強品牌推廣。



所得款項淨額用途



假設超額配售權不獲行使及發售價為每股3.87港元（即指示性發售價範圍3.52港元及4.22港元的中間價），集團預計全球發售的所得款項淨額扣除相關包銷費用及與全球發售相關的預計開支後，將約達1,052.9百萬港元，計劃用作以下用途：



所得款項用途 / 所佔概約百分比 / 所佔概約金額

為建設第二期生產廠房的部分出資 55.6% 586.4百萬港元

建設鹿寨合成雲母廠房的部分融資 34.1% 358.9百萬港元

增加研發中心的研發設施及測試設備的投資 7.1% 74.0百萬港元

銷售及營銷活動及建立國際銷售網絡 3.2% 33.6百萬港元



財務表現



截至12月31日止年度

人民幣 (千元) 2018 2019 2020 複合年增長率

收益 318,244 440,583 569,113 +33.7%

毛利 146,947 218,277 284,065 +39.0%

毛利率 (%) 46.2% 49.5% 49.9% 不適用

年度溢利 81,364 107,333 152,861 +37.1%

純利率 (%) 25.6% 24.4% 26.9% 不適用





* 根據弗若斯特沙利文報告，按2020年收益計算

^ 最後實際可行日期指2021年6月21日





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