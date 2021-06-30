Tuesday, 29 June 2021, 16:24 HKT/SGT Share: 藍光嘉寶服務退市在即 股東迎來最後套現良機

香港, 2021年6月29日 - (亞太商訊) - 前不久，物管史上的最大併購事項迎來最新進展。2021年6月17日，藍光嘉寶服務（2606.HK）於2021年第三次临时股東大會及2021年第二次H股類别股東大會上通過了「自願撤销蓝光嘉宝服務H股上市地位」的特别決議案，意味著其退市進入倒計時階段。



此次大會有超过70%的藍光嘉寶服務H股獨立股東參與投票，參與度在港股市場中屬於較高水平，其中有超过92%的參與投票H股獨立股東投出讚成票，反映出股東對此次大會投票的重視以及對該特別決議案的認可。



根據聯交所披露，藍光嘉寶服務股東接納要約反應積極。截至6月24日碧桂園香港控股所持藍光嘉寶服務H股已經達到163,850,128股，相當於收到H股獨立股東74%有效接納，相對6月17日時的58%有效接納進展快速，距離除牌條件要求的90%目標越來越近。



要約條件受認證 獲獨立機構認可



早在2021年5月3日，碧桂園香港控股就曾公佈，將就藍光嘉寶服務所有已發行H股和內資股做出無條件強制性現金要約，並建議自願撤銷藍光嘉寶服務H股上市地位。其中的無條件強制性現金要約的基礎股份要約價格為51.0571港元/股。同時，要約人將以 54.30 港元/股的增强股份要約價格收購獨立股東的股份，對獨立股東讚成退市形成一定程度上的激勵作用。



對於要約價格的合理性，具有國際權威性的第三方股東投票顧問機構ISS及Glass Lewis提出專業的看法。



其中，機構股東服務公司（ISS）表示：考慮到藍光嘉寶服務股票較差的流動性、表現不佳的股價以及出現其他要約的可能性非常低等諸多因素，收購要約和退市將為公司股東提供一個很有吸引力的機會；在溢價方面，基礎股份要約價格和增強股份要約價格合理；同時，要約價格的隱含市盈率和市賬率在可比公司的估值範圍內，最後交易日溢價和30天溢價與此前私有化交易中的溢價相比亦處於相似水準。



另外一家投票代理機構Glass Lewis則認為獨立財務顧問嘉林資本提供的分析總體上具有合理性，增強股份要約價格的隱含市盈率倍數（15.22倍）落在同業倍數範圍內（8.86倍至22.91倍）；增強股份要約價格的隱含市帳率倍數（3.17倍）高於其分析中得出的平均倍數（2.86倍）；同時，Glass Lewis指出相對藍光嘉寶服務H股未受收購有關公告影響前的最後一個交易日（2月22日）價格，增強價格帶來的溢價高於之前私有化交易中支付的平均溢價（39.41%對37.52%）。



獨立股東迎最後套現良機 新要約截止日臨近



首個要約截止日後，作為要約人的碧桂園香港控股尚未收到藍光嘉寶服務H股獨立股東所持H股的90%的有效接納，因此延長要約截止日至7月2日。但對於現在還未接受要約的獨立股東來說，套現良機需盡早把握。



如果有效要約達H股獨立股東的90%，即滿足私有化條件，股東可以每股54.30港元的增強股份要約價格將其流动性有限的投資變現為流動性強的現金，其要約價格較藍光嘉寶服務H股2月23日停牌前最後60個完整交易日的平均收市價有59.57%溢价，高於2015年至今香港私有化交易溢價中位數。即使未能成功退市，接受要約的股東仍然可以收到要約人支付的每股51.0571港元的基礎股份要約價格，較藍光嘉寶服務H股2月23日停牌前最後60個完整交易日的平均收市價仍有50.04%溢價，不失為良好選擇。



但若股東未能及時在截止日前接納要約，而藍光嘉寶服務除牌條件達成並成功除牌，則股東持有的股票將成為流動性較差的非上市公司股份，難以變現，對獨立股東而言可能得不償失；此外，碧桂園香港控股已經是持股超過70%的藍光嘉寶服務大股東，未來由其他第三方再次發起要約收購給獨立股東退出的可能性極低。綜合而言，目前正值獨立股東的最後套現良機，唯一辦法就是確保在要約接納截止日前，盡快與股票託管機構聯絡（如持有電子股票）或將紙質接納表格及時送達過戶登記處，方能保證有效接納要約。



如果股東對於接納要約有任何方面的疑問，可以在星期一至五上午9點至下午6點致電(+852) 3953 7240，或電郵 irps@bgyfw.com 查詢。







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