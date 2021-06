達豐設備服務有限公司公佈上市後首份全年業績

香港, 2021年6月28日 - (亞太商訊) - 為中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商達豐設備服務有限公司(「達豐設備」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股份代號:2153)宣佈其截至2021年3月31日止年度(「2021財政年度」或「本年度」)之全年業績。



業績摘要:

總收益上升6.4%至人民幣793.0百萬元

毛利率提升至34.5%

淨利潤增加32%至人民幣101.2百萬元,淨利率增加至12.8%

EBITDA 利潤率為49.8%,EBITDA 增長4.6%達人民幣394.7百萬元

建議派發末期股息每股3港仙

盈利前景良好:尚未完成合約總值約為人民幣751.5百萬元

-- 在建項目:258個,合約總值約為人民幣587.2百萬元

-- 已在手,尚未動工項目:60個,預期合約總值約為人民幣164.3百萬元的



於2021財政年度,集團錄得收益為人民幣793.0百萬元,較截至2020年3月31日止年度增加6.4%,主要由於自有及租賃塔式起重機數量增加(其中大部分已在施工現場並帶來收益)。集團的年平均使用總噸米數由2020財政年度約2,284,596增加至2021財政年度的2,491,629。



毛利上升約7.9%至約人民幣273.3百萬元,毛利率提升至34.5%。本年度淨利潤由2020年3月31日止年度約人民幣76.5百萬元增加至截至2021年3月31日止年度人民幣101.2百萬元,增幅約為32.4%。為與股東分享集團上市後優秀的業績表現,董事會建議派發全年股息每股3港仙。



於2021年3月31日,集團的在建項目共258個,尚未完成合約總值約為人民幣587.2百萬元;另有60個尚未開展工程的手頭項目,預期合約總值約為人民幣164.3百萬元。在這些項目中,集團預計將於截至2022年3月31日止年度前完成合約工程約人民幣578.9百萬元,為集團未來一年堅實的盈利前景奠定穩固基礎。



達豐設備行政總裁邱國燊先生表示:「2021財政年度是達豐設備豐收之年,我們不僅踏入了新的里程碑──在香港交易所成功上市,亦於本年度取得了可喜的成績。儘管於去年爆發的冠狀病毒疫情於2020年3月發展成全球大流行後,無可避免地影響了部份業務運營,但由於本集團在中國塔式起重機服務行業的領先地位和悠久歷史,加上我們與中國特級和一級EPC承包商的緊密合作關係,讓我們於回顧年內仍能取得令人滿意的成果。我們將繼續致力為客戶提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務,並抓緊中國強勁的資產投資和城市化帶來的眾多商機。」



業務回顧



於2021年3月31日,集團自有及租賃塔式起重機的數量為1090台,能夠靈活參與其客戶於中國各地的專業EPC項目。



作為中國業界享負盛名的外資塔式起重機服務供應商,集團同時以關注工人安全、服務質量及技術優勢樹立了良好聲譽。集團持有江蘇省質量技術監督局頒授的《特種設備安裝改造維修許可證(起重機械A級)》及江蘇省住房和城鄉建設廳頒發的《建築業企業資質證書》(資質類別及等級為起重設備安裝工程專業承包一級),以於中國開展塔式起重機服務業務。於2021財政年度,集團新增了10項註冊專利,使其擁有與塔式起重機相關的實用新型、發明專利和外觀設計專利增至44項,另外集團亦正為23項專利提交了申請。



本年度,商業項目(主要指商業樓宇、工業園及購物商場而言的EPC項目)的收入增長22.3%至人民幣403.4百萬元,佔集團總收入的50.9%,繼續成為集團的主要收入來源。另一方面,基建項目(主要指機場、火車站及橋樑而言的EPC項目)和住宅項目(主要指住宅物業及經濟適用房而言的EPC項目)分別錄得收益人民幣130.5百萬元和人民幣200.9百萬元,分別佔集團總收入的16.5%和25.3%。而被視為集團業務增長動力之一的能源項目(主要是指水電站、核電站及LNG接收站而言的EPC項目),收入增長了50.5%,達到人民幣58.1百萬元,佔集團總收入的7.3%。



展望



鑑於建築業預期穩定的發展、持續的城市化進程以及政府大力推廣裝配式建築,預計中國的塔式起重機服務市場將在未來數年內進一步增長。



為把握日後發展機會,集團計劃持續專注於對大中型塔式起重機隊進行擴張,及維持自有及租賃塔式起重機的機隊組合,以提高塔式起重機的利用率。集團亦正擴張揚州維修中心以擴大集團提供予客戶及業界同行的服務範圍,藉此維持及鞏固與長期及信譽良好的客戶的深厚關係。展望未來,集團將把握中國「一帶一路」合作倡議的機遇,逐步擴展至印尼市場,並透過投資擴展業務營運。



達豐設備董事會主席黃山忠先生總結:「隨著達豐設備在今年1月成功上市,及其後取得的各項理想成績,我們將以更強的資本基礎,抓住中國及區域的眾多商機。憑藉我們領先的市場地位、遍佈全中國的廣泛業務網絡、牢固及穩定的客戶群及大規模的塔式起重機隊,我們有信心在來年再創佳績。我們對集團的長遠發展前景,尤其對基建及能源分部保持樂觀態度,並期待繼續為我們的股東、投資者和商業夥伴帶來可持續的增長和成果。」



有關達豐設備服務有限公司(股份代號:2153)

達豐設備服務有限公司為中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商。自2007年以來,集團作為塔式起重機服務供應商,主要向中國特級及一級EPC承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下,集團在中國建築業已成功確立市場地位並保有穩定、聲譽良好且忠實的客戶群。



