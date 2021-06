Thursday, 24 June 2021, 14:06 HKT/SGT Share: 「真快樂」618:日活增長彰顯娛樂化轉型奏效

香港, 2021年6月24日 - (亞太商訊) - 如今,隨著今年618大考落幕,被譽為娛樂化新物種的「真快樂」憑藉社交化、娛樂化轉型,在日活增長方面交出了亮眼答卷!那麼,「真快樂」做對了什麼?









今年上半年,在監管反壟斷、杜絕二選一的行業背景下,各大電商平台的競爭不斷加劇,用戶增量空間被挖掘殆盡。如今,隨著今年618大考落幕,被譽為娛樂化新物種的「真快樂」憑藉社交化、娛樂化轉型,在日活增長方面交出了亮眼答卷!那麼,「真快樂」做對了什麼?



從618「紅海市場」突圍 「真快樂」日活超預期增長



根據本屆618「真快樂」資料顯示,自6月1日起進入「618時間軸」以來,618期間,「真快樂」全網DAU同比2019年增長270.32%,同比2020年增長189.11%;全網新增訪客量總占比達78.83%,同比2020年增長114.32%。



國美高層曾在1月「真快樂」APP搶先版上線暨國美零售戰略發佈會上公開表態:「零售娛樂化是行業升級的必由之路,零售下半場拼的就是快樂消費。」如今看來,今年618大促作為零售下半場的開端,能成功突圍的企業並不多,而「真快樂」無疑是其中一家。



自今年1月「真快樂」APP上線以來,它從同行的看不見、看不懂到如今的追不上,只花了短短半年時間。在2月底,由於年貨節的助力,使得「真快樂」APP日活與UV增長分別達到了1280%與281%,支付人數更是同比暴增827%。在4月的國美全球投資人會議上,國美創始人黃光裕揭開了「真快樂」上線以來一季度的亮眼資料——月活使用者穩定在四千萬規模,活動單日日活逼近一千萬。到了上個月的五一大促,「真快樂」APP更是實現了UV同比增長297.3%與支付人數環比增長567%的驚人成績,讓行業大呼不可思議「真快樂」。



娛樂化成撬動用戶增長的支點



用戶增量「欣欣向榮」的背後,與「真快樂」的娛樂化佈局密不可分。國美高層曾吐露「真快樂」的一大願景,「希望做一個距離消費者最近的零售公司」。而為了離消費者更近一些,一直秉承用戶思維的「真快樂」注重娛樂化購物體驗,致力在買賣中賦予快樂因數。



比如,618期間,「真快樂」就與時俱進,開創了小虎機、抽盲盒等新穎的「搶-拼-ZAO」娛樂化玩法,拉近了與新生代年輕群體的距離。尤其是「ZAO」玩法,更是承載線上與線下各種娛樂化互動活動,如線上ZAO動團、ZAO直播以及線下「快樂ZAO城」市集活動等,助力實現全渠道流量的互通與共用。



本屆618,「快樂ZAO城」市集活動線下席捲了北京、成都、重慶、西安、濟南、天津、武漢、南京等多個城市,現場遍佈著美食、潮玩、直播、顏值、交換等多元形態的ZAO動空間。同時,「快樂ZAO城」市集還打通了線上入口,年輕人在現場掃碼並完成對應任務可到NPC處領取虎爪,輕鬆將線下客流轉換為了線上流量。這也使得「真快樂」在互聯網人口紅利喪失的當下,仍可以實現大規模的增量用戶增長。



憑藉「搶-拼-ZAO」娛樂化玩法,「真快樂」不僅在本屆618吸引了大量新生用戶,而且還火到突破次元壁,成功出圈。在全民娛樂時代,追新立異的年輕人會把自己在「真快樂」九九會員抽金條、抽盲盒賺真快樂豆以及積虎爪換超樂音樂節門票等娛樂化交互中所獲得的快樂感受,通過微博、朋友圈和小紅書等社交媒體分享出去,吸引更多人一起「玩耍」,繼而依靠「出圈」實現用戶數「裂變」增長。就像阿基米德曾經說過的那句名言:「給我一個支點,我就能撬動地球」,顯然娛樂化轉型成為了「真快樂」撬動用戶增長的支點。



618大促辦了18年,雖然玩家不斷變多,但消費者對傳統的玩法早已審美疲勞。而今年「真快樂」APP的娛樂化戰略為618注入了新的生機與活力,也讓廣大投資者對國美18個月的目標充滿了信心。相信到明年618的時候,零售業格局將大不一樣。







