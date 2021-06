Thursday, 24 June 2021, 10:31 HKT/SGT Share: 中國生物科技服務(8037.HK):細胞治療和精准檢測業務雙輪驅動 股東增持彰顯發展信心

香港, 2021年6月24日 - (亞太商訊) - (2021-6-23-格隆匯)一、公司自主研發的細胞治療品種作為一類新藥獲批進入臨床一期

圖片來源:NMPA官網







隨著近日中國迎來首款獲批上市的CAR-T細胞治療產品,開啟了免疫細胞治療全新時代。



根據中國國家藥監局(NMPA)公示,複星凱特CAR-T細胞治療產品益基利侖賽注射液(又稱阿基侖賽,代號:FKC876)正式獲得批准,用於治療二線或以上系統性治療後復發或難治性大B細胞淋巴瘤成人患者,包括彌漫性大B細胞淋巴瘤(DLBCL)非特指型、原發性縱隔B細胞淋巴瘤(PMBCL)、高級別B細胞淋巴瘤和濾泡淋巴瘤轉化的DLBCL。



中國生物科技服務控股早在2018年7月公司通過收購上海隆耀生物,完成了CAR-T細胞研發領域的佈局。



目前隆耀生物擁有一流的科學和研發轉化團隊,在產品管線擁有10餘款產品,其中四項擁有國際技術專利,其他六項的專利正在申請中。從靶點來看,除了具備現有的熱門靶點,公司還擁有自主開發的新型結構CAR-T。目前從自主專利持有數量和臨床申報進度以及在國際頂級醫學期刊(Science translation medicine)發表的高水準文章評價,隆耀生物是全球CAR-T領域第一梯隊的公司。



而從各管線最新進展來看,CD20-CART-OX40產品已經拿到一類新藥臨床試驗批件(IND)。



同時, 隆耀首席科學家楊選明教授關於CD20-CART-OX40的文章在美國東部時間2021年1月27日正式發表於Science Translational Medicine。



該文章特別強調了該細胞產品對實體瘤同時具有的療效發現,為公司後續衝刺實體瘤提供了臨床資料支援。



由此公司第二個針對實體瘤的CAR-T品種CLDN18.2-CART-OX40,現已經在徐州醫科大學附屬醫院通過了胰腺癌和胃癌的相關倫理和學術審查,已經開始研究者發起的試驗,正在入組病人,同時也在準備在瑞金醫院展開研究者發起的臨床試驗。



此外通用型UCART- CD19,已經通過了淮安人民醫院的學術和倫理審查,已經開始研究者發起的試驗,正在入組病人。



隨著隆耀生物各個細胞治療產品臨床申報的進度持續推進,新產品陸續進入臨床不同階段,一個細胞治療領域的新星正在冉冉升起。



二、各項檢測業務品種豐富,業務持續增長



過去一年,新冠疫情的爆發,帶動了檢測行業相關公司業務迅猛增長。但市場也一直在擔憂一旦疫情最終控制,這些協力廠商檢測公司的業績會迅速回落。如何保持業務可持續增長,是整個行業面臨的問題。中國生物科技服務的收入在去年全面錄得大幅增長後,在今年一季度繼續保持大幅增長,同比增加率1113%。其重要的原因來自於公司豐富多樣的檢測產品和三個不同定位的醫學實驗室,還有三家遍佈香港不同區域的健康體檢中心的各類業務同步增長。重點部分分析如下:



1、華升檢測中心實驗室,聚焦新冠核酸檢測,受病毒持續變異以及疫情不斷發生,整體社會對檢測業務需求保持平穩。中國生物科技服務旗下華升診斷中心是香港新冠核酸檢測規模最大的一家機構,曾經在 2020年7-9月份作為香港新冠疫情全民普及檢測計劃的主要承辦商,在15天時間,檢測了168萬人,找出44個陽性患者,切斷了10條病毒傳播鏈,配合香港政府有力地控制了第三波疫情。另外自2020年12月以來,華升診斷中心開始承辦香港國際機場到達旅客檢疫檢測,並將旅客到達後的檢測時間成功縮短到兩小時,極大的方便了旅客,成功協助政府提高了香港機場的旅客通關效率,大幅提升了機場日檢測能力。



2、PHC標準病理實驗室,是香港歷史上1968年成立的第一家的協力廠商醫學檢測中心,具有53年的歷史,品牌知名度高,檢測品種覆蓋了幾乎全部醫療檢測專案。包括病理,血液,生化,免疫,放射。客戶覆蓋香港保險公司,私家診所。實驗室在近日也正式開通了雅培血清抗體檢測平台(香港衛生署認可的檢測平台),為注射疫苗後的客戶提供中和抗體檢測服務。



3、抗體檢測業務將成為新的增長點

A,根據香港抗疫最新政策安排,6月30日起,香港居民離港前,可到認可的當地語系化驗機構,自費測試,證明血清有抗體,並於三個月內回港,即可縮短檢疫期;而於七月內實施的,針對非香港居民,特區政府會在機場提供自費血清測試服務,已接種的入境人士,只需在機場接受血清和核酸測試,證明無感染和有抗體,便只需隔離檢疫七日。這些"變相開關"政策相信也將進一步帶動商務旅客來港,而以此帶來的旅客血清抗體檢測需求也將為檢測行業發展帶來新的契機。



B,另外相關統計顯示,自2月26日正式啟動新冠疫苗接種計畫至6月20日,香港共有約328萬名市民已接種了疫苗。而疫苗接種後的抗體檢測市場也將會形成新的自願檢測的需求。



C,一旦疫情逐步控制,在重啟經濟增長的環境下,香港勢必也將進一步恢復通關,增進人員交流和往來,而國外疫情環境的複雜性以及接種疫苗的長期有效性的持續檢測,令新冠核酸檢測和抗體檢測仍然必不可少,新冠相關的檢測需求仍將有望迎來持續穩定增長。因此這也意味著公司將持續為控制疫情重啟經濟提供長期可靠的檢測服務。病毒的不斷變異和疫情的不斷發展,使得核酸以及抗體檢測業務常態化。



總結:

從公司的檢測和細胞業務雙輪驅動來看,檢測業務成為公司成長的基石,提供穩定的收入和現金流,並隨著業務的多方位不斷拓展,有望持續增長。同時也支援了細胞治療產品的研發階段對資金的需求。而不久的將來,一旦公司細胞產品進入收穫期,公司毫無疑問會進入第二個高速的成長期。目前分別按照檢測和細胞治療業務同行業上市公司的可比估值,公司估值提升潛力依然頗具期待。





話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network