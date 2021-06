Thursday, 24 June 2021, 11:00 HKT/SGT Share:

來源 Mainetti MainettiCare成為東京2020奧運會中國香港代表團官方口罩供應商 提供「100%香港製造」口罩為保護精英運動員,亦符合東京2020奧運會可持續發展目標

香港, 2021年6月24日 - (亞太商訊) - 全球領先零售解決方案供應商萬美集團(「萬美」或「公司」)今天宣布成為中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)之合作夥伴,及旗下高品質個人防護裝備產品系列MainettiCare成為東京2020奧運會中國香港代表團的「官方口罩供應商」,為即將出賽的代表團提供口罩。





透過是次的贊助,MainettiCare提供100%香港製造之高性能HK96納米纖維過濾3D立體口罩(HK96(TM))及MainettiCare一次性口罩(ASTM Level 3)以支持中國香港代表團。該等關鍵個人防護裝備對運動員及代表團成員的保護是不可或缺的,能在防範Covid-19病毒的同時,提供發揮最佳性能及舒適度。



據獨立公證行天祥(Intertek)的檢測顯示,MainettiCare的HK96(TM)口罩即使連續使用96小時,仍可維持超過98%的細菌過濾效率(BFE)、微粒子過濾效率(PFE)及病毒過濾效率(VFE)。該款口罩符合人體工學設計,具可調整耳帶可達到貼面不移位,並確保在運動中發揮水準及鍛煉期間的舒適度。



MainettiCare全球負責人兼萬美集團遠東區總裁戴麟先生表示:「我們十分榮幸MainettiCare獲選為東京2020奧運會中國香港代表團的官方口罩供應商。HK96(TM)口罩的一個特性即在其使用時間長達96小時,支持可持續發展理念,為今夏奧運會所欲彰顯的價值之一,同時也凸顯萬美在慶祝60周年之際對於可持續發展的承諾。」



「我們殷切期盼代表香港參與奧運會及殘奧會的選手即將呈現眾多令我們驕傲的時刻,並衷心祝願我們的運動健兒在日本爭取金牌的過程順利成功。」



關於萬美

六十年來,萬美一直是全球知名零售及服裝品牌商信賴的合作夥伴。集團營運遍布六大洲九十個地點,在世界各地僱用逾六千名員工。我們忠於承諾 – 竭力為客戶提供創新及可持續的解決方案。



作為全球最大的衣架供應商,萬美品牌標誌著卓越品質及傑出服務。萬美首創衣架重用及回收再利用產品系列,帶領行業走向可持續性發展。



萬美的產品已趨向多元化,包括包裝、品牌、供應鏈及RFID智能解決方案業務。於2020年,更創建健康安全產品線,幫助客戶在減低新型冠狀病毒(Covid-19)疫情所帶來的影響。在製造產品的過程,集團每年不斷研發創新的物料,在整個供應鏈流程上減少對資源的消耗及使用更多再生資源。



萬美十分榮幸作為艾倫.麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)的成員,與全球領先且最具影響力的組織合作促進全球循環經濟的轉型。請瀏覽 www.mainetti.com 以了解更多資訊。



