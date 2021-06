Wednesday, 23 June 2021, 16:21 HKT/SGT Share: 引領數字化正畸 時代天使迎風正起舞

香港, 2021年6月23日 - (亞太商訊) - 6月16日,「隱形正畸第一股」時代天使(6699.HK) (「公司」)登陸港交所。首個交易日,時代天使盤中最高漲183%至490港元,市值一度超800億港元。收盤時公司股價收報401港元/股,漲幅達131.79%,市值664.89億港元。



從招股到上市階段,時代天使備受市場熱捧,成為近期最熱門的港股上市企業。它究竟有何魅力?



多元優勢 打造穩固龍頭地位

隱形正畸涉及學科廣泛,時代天使組建了中國牙科服務領域最大的醫學設計師團隊,發展了強大的橫跨臨床口腔醫學、生物力學、材料科學、計算機科學及智能製造科技五大主要領域的跨學科研發能力,建立了較高的技術壁壘。經過多年的發展,公司開發的隱形矯治系統在數字化正畸領域已經取得領先地位。



時代天使還設立了最大的亞洲人種口腔醫學數據庫之一,幫助臨床醫生通過新病例和數據庫的對比,制定合適的正畸方案。同時,數據庫的建立也讓公司能夠不斷對現有解決方案進行優化更新。目前公司已上市四種具有多種特性的隱形矯治器,可吸引不同的用戶群。在提供在多樣化產品線的基礎上,時代天使通過自研的數字化正畸解決方案賦能牙科醫生,使得牙科醫生在解決複雜病例方面更具獨特優勢。



由於隱形矯治週期長,矯治中途難以更換其他廠家產品,品牌成為醫生重要考慮因素,這也提升了新進入者的門檻。通過在技術上以及產品上建立的優勢,時代天使已在牙科醫生中建立了強大的品牌認知。於業績紀錄期,公司服務的牙科醫生數量由2018年的約11,500位增至2019年的約15,800位,並進一步增至2020年的約19,900位,形成了較高的醫生粘性。



目前公司已成長為中國隱形正畸行業絕對的龍頭。根據灼識諮詢報告,2020年,時代天使達成案例數佔據2020年總案例的41%,和另一全球龍頭隱適美形成稳固的双寡头竞争格局。



隱形正畸賽道寬闊 業績有望維持高速增長

從行業來看,隱形正畸行業正處於快速發展階段。根據灼識諮詢報告,全球隱形矯治市場規模2015-2020年複合增長率達到25.2%,預計未來仍將以14.2%的年增長率持續擴容,2030年有望達到462億美元。



而中國的隱形矯治市場仍處於萌芽階段,滲透率嚴重不足。2020年,中國約有1,040百萬例錯頜畸形病例,遠高於美國的約245百萬例錯頜畸形病例。然而,2020年中國接受治療的3 .1百萬例錯頜畸形病例中,僅有11 .0%使用隱形矯治器,而美國接受治療的4 .4百萬例錯頜畸形病例中有31 .9%使用隱形矯治器。如參考美國,中國隱形正畸市場有著非常大的提升空間。



行業的快速發展,也讓身為龍頭的時代天使實現了營收與淨利潤的高速增長。公司2020年實現營收8.16億元,同比增長了26.42%, 2018-2020年營收年複合增長率達到29.28%。2020年公司經調整後淨利潤達到2.27億元,同比增長了74.77%,2018-2020年淨利潤年複合增長率達到57.04%。隨著隱形矯正滲透率的提高,公司有望保持高速增長的態勢。



近日海通國際、中信建投、國海證券等多家投資機構發佈首次覆蓋研報,看好時代天使長期發展,給予買入評級或積極關注等正向評價,其中海通國際將公司目標價看高至442.78港元。總體而言,時代天使龍頭地位穩固,且公司處於一個快速增長的行業賽道,公司有望充分受益于行業高增長。





