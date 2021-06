Tuesday, 22 June 2021, 15:36 HKT/SGT Share: 優趣匯:日妝產品成功背後的操盤手

香港, 2021年6月22日 - (亞太商訊) - 相信大多數人的童年,或多或少都受日本動漫影響過,從早年的龍珠、寶可夢、灌籃高手,到近十年的火影、海賊王,日本動漫是80-90後人們的共同回憶。









除了動漫,日本的很多產品都在匠人精神的打磨下,因為優質而有口皆碑。



比如在消費電子領域,日本的公司是蘋果崛起之前的消費電子之王,當年能擁有一台索尼電視機或者任天堂GameBoy,是一件足以吹噓很久的事情。



當然,還有日本的日化產品,始終深受國人歡迎。自從國家2014年放鬆境外貿易的政策以來,資生堂、尤妮佳等海淘產品在中國越來越走俏。



我們今天要介紹的主角 —— 優趣匯,正是在這個背景下強勢崛起。



一、行業背景



2014年可以說是跨境電商的元年。這一年,政府出台一系列支持跨境進口線上零售的政策,例如設立跨境線上零售試驗區,放寬進口商品的審批程序,降低保稅倉的稅率等等。



這一連串的政策解放了國人對於境外優質產品的需求,根據灼識諮詢的數據,從2014年起,中國海外快消品的市場規模從564億快速上升至2019年的3234億,年複合增速高達41.8%。



互聯網巨頭也相繼入局,阿里在2014年成立天貓國際,網易在2015年成立網易考拉,京東也在同年推出京東全球購,沒有人想錯過跨境電商的紅利。



優趣匯也敏銳地捕捉到了這個機會。



2014年,剛成立4年的優趣匯開始進入跨境電商市場,他們首先選擇的品類是日本快消品。原因很簡單,在每年入境的眾多海外產品中,日本品牌產品的市場佔有率始終穩居第一,而快消品的消費頻次又是最高的。



選對了賽道後,優趣匯吃到了行業的紅利,成長速度很快,並陸續與尤妮佳、資生堂、高絲等優秀的國際品牌商進行合作。根據招股書披露,截至最後實際可行日期,公司已為28個品牌合作夥伴提供品牌電子商務解決方案(涉及66個品牌),其中58個品牌來自日本。



其中最出名的是合作超過五年的尤妮佳。尤妮佳在日本家喻戶曉,主要生產紙類日用品,比如說紙尿褲、衛生巾等,其2019年的收入在日本排名前三,我們所熟悉的衛生巾品牌蘇菲,就是尤妮佳旗下子品牌。



在推廣產品的過程中,優趣匯就好像他的名字一樣,注重「優質」和「趣味」,經常會推出一些有趣又實用的產品。



例如在日本國內很出名的小林製藥,也是優趣匯的合作夥伴。小林的產品常常以創意而聞名,之前出品的洗眼液也因為宇宙大甜甜的使用而在網上爆火了一把。



借助行業紅利和自身精准的產品選擇,優趣匯在過去幾年成長很快。根據灼識諮詢報告,以2019年通過電子商務管道在中國出售的日本品牌快速消費品GMV計,公司是中國排名第一的品牌電子商務解決方案提供商,市場份額為5.5%。



二、業務介紹



從優趣匯的成長歷程中,我們不難發現,跨境電商的成功,很大程度上在於品類的選擇,而選品的背後反映出來的是公司對於市場的深刻洞察。



優趣匯的創始人王勇有著20年以上的日本跨境貿易經驗,長期的行業浸淫,讓優趣匯可以精准的匹配國人的需求和合適的產品。



事實上優趣匯的選品能力相當出色,在26個長期合作的品牌供應商中,除了像資生堂、尤妮佳這些聞名中外的大牌之外,有不少是優趣匯自己挖掘的品牌。



這些品牌一開始並不出名,但是靠著產品本身過硬的品質,再加上適當的運營之後大放光彩,比如說江原道、艾天然和蓓歐菲等等。



這也帶出了跨境電商成功的另外一個關鍵字 —— 運營



運營包括很多方面,例如:如何精准把握瞬息萬變的市場需求,如何靈活運用日新月異的營銷方式刺激消費等,都在考驗運營公司的技巧和手段。



零售行業早已過了酒香不怕巷子深的年代,一款好的產品想要成功,產品力和營銷方式同樣重要。而營銷手段的更迭很快,從過去的單純花錢買流量式曝光,到現在小紅書、抖音等內容平台上的KOL帶貨,每一步都在考驗電商公司的運營能力。



而對於遠在日本的境外品牌來說,想要打開中國市場,優趣匯就是他們在國內運營商中的首選。



而運營,恰恰也是優趣匯的強項。從成立伊始,優趣匯就打造了一整套從品牌分析、商品經營,到數字營銷、客戶服務、物流管理的一站式運營體系。借助這套體系,優趣匯可以清晰的洞見用戶需求,然後去尋找對應的品牌產品,然後線上開設店鋪,進行銷售。



被再而三的驗證成功的這套體系,即使優趣匯沒有了這些品牌,還可以用同樣的方法去運營其他產品;而這些牌子要進入中國,離不開背後本土化的運營推手--優趣匯。



這樣的例子有很多。



比如2018年,舒蔻、安速及牛乳石堿這三個品牌,在經過優趣匯的整合營銷之後,在中國的平均收入從2018年的1860萬元,增長至2019年的3540萬元和2020年的4570萬元,漲幅成跨越式的增長。



再比如2019年雙十一,小林清新口氣咀嚼丸在優趣匯的運營下,成為天貓國際口香糖子類別的銷量第一。2020年的雙十一,小林海外旗艦店在天貓的口香糖子類別中排名第一。



優趣匯點石成金的手段不止於此。



通過精准的選品、高效的運營形成自身的護城河後,過去三年,優趣匯的收入穩定增長,經營利潤也非常穩定。



部分投資者對報告期內股東TCI此前投資的優先股所帶來的「帳面虧損」表示質疑,但,且不論「帳面虧損」是因國際財務報告準則的不同計量方式倍受影響,在2018至2020年三年間調整後淨利均達到1億元以上。再者,優先股這個特殊權利已在2020年12月31日終止,對後續財報不會產生影響。



公司的實力是得到市場的一致認可的。優趣匯作為天貓國際2020年第一期招商合作夥伴,並獲得了阿里巴巴、京東、蘇寧易購等多個平台頒發的獎項。



三、未來計畫



零售行業競爭是激烈的,優趣匯在日本快消品市場份額雖排名第一,但是市占率也僅有5.5%,這對於優趣匯來說,既是風險,也是機會。



機會在於,優趣匯可以繼續打磨自己的運營體系來擴大市場份額。



對於未來,優趣匯有一連串的發展計畫。



首先是拓展原有的體系,在運營上嘗試更多的方案。例如營銷方面,2019年成立的MCN子公司栗豚文化,開始逐步培養美妝和個護領域自己的KOL,並且在抖音、小紅書、微博、淘寶中進行新型營銷。



在技術上,優趣匯也做了更多的嘗試。2020年,優趣匯成為了阿里的品牌資料銀行認證服務商,意味著優趣匯可以訪問阿里資料銀行中的各種數據,並且使用各種分析工具。



通過這些資料和分析工具,優趣匯可以更深刻的洞察用戶需求,以及不同用戶的偏好和習慣,針對客戶群體做出定制化的精准方案。



當然還有最近兩年很火的C2M模式。憑藉對用戶和品牌的熟悉,優趣匯反其道而行之,通過對客戶和品牌的分析進行反向定制來增加客戶粘性。



除了縱向深挖,優趣匯還在橫向上去進行拓展。



既然有成熟的運營體系,為什麼不用到美國或者韓國的產品上呢?



優趣匯在未來也計畫將成功的經驗移植到歐洲、美國及東南亞的品牌上,同時將品類拓展到美妝和護膚品之外,這部分的跨境市場還有很大增長空間。



通過深化運營、提升技術來修煉內功,同時橫向拓寬品類,這樣的優趣匯,未來成長值得期待。



