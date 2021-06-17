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來源 Bitcoin Latinum Bitcoin Latinum 在 CoinMarketCap 預上市

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2021年6月16日 - (亞太商訊) - 下一代被保險型比特幣分叉 Bitcoin Latinum ( https://bitcoinlatinum.com/ ) 宣佈，該加密貨幣在2021 年第三季度正式公開發行之前，已在CoinMarketCap交易所完成預上市。 可以在下面網址查看Bitcoin Latinum 在 CoinMarketCap 的資料（目前在公開上市前被確定為“未追蹤”）：https://CoinMarketCap.com/currencies/bitcoin-latinum/



CoinMarketCap 成立於 2013 年，已成為全球首屈一指的加密貨幣價格和市值資訊的權威網站。它比較數千種加密貨幣資訊來源，獲取最有參考價值和最受信任的資料。 CoinMarketCap 平臺每天有 2.5 至 500 萬獨立訪問者。



Bitcoin Latinum是一種增強型比特幣分叉。 Bitcoin Latinum演算法和基礎設施打破了加密貨幣交易和應用的障礙和速度限制。Bitcoin Latinum–在LTNM下交易 – 不需要挖礦，固定供應量為 888,888,888 個預挖代幣。



Bitcoin Latinum 於 2020 年 11 月完成了首次預售，全球買家數量超過 9 位數。2021 年第二季度，Bitcoin Latinum 宣佈了一項開創性的綠色倡議，以支援加密貨幣氣候協定。這將通過用於結算交易的節能共識協定系統來實現。



Bitcoin Latinum代幣是區塊鏈生態系統的一部分，被媒體、遊戲、存儲、雲和電信領域的眾多公司採用。 Bitcoin Latinum代幣將由消費者在這些合作夥伴、供應商網路中的每一個節點上互換使用。此外，Bitcoin Latinum 增加了飛行中交易的安全性，並基於記憶體掃描技術增強了共識節點保護。



行業普遍看好數位貨幣的未來。 Gartner 表示，到 2025 年，區塊鏈技術將創造超過 1760 億美元的商業價值，到 2030 年將創造 3.1 萬億美元的商業價值。比特幣的早期採用者 Tyler 和 Cameron Winklevoss 發誓要保持他們的數位貨幣持有量，直到比特幣價格達到 50 萬美元。在最近的一次採訪中，他們表示：“憑藉 10 萬億美元的市值，我們相信一個比特幣的價值將達到50 萬美元。我們認為這可能會在這十年內發生。肯定是在未來五年。我們持有至少 500,000 美元的資金。”



亞洲首屈一指的區塊鏈公司Monsoon Blockchain Corporation ( https://www.monsoonblockchaincorporation.com/ ) 被Bitcoin Latinum選為其基金會合作夥伴。 Monsoon 專注于區塊鏈生態系統中的創新雲解決方案。 Monsoon 的首席執行官兼創始人 Donald Basile 博士是 Fusion IO 的前首席執行官，該公司以在 Apple 和 Facebook 的雲系統實施以及與惠普、IBM 和戴爾的合作夥伴關係中發揮重要作用而聞名。



最近，Monsoon Blockchain Corporation ( https://www.monsoonblockchaincorporation.com/ ) 顧問委員會邀請了新成員加入，包括： Ken Goldman、Hillspire（Eric Schmidt 的家族辦公室）總裁、雅虎和 Fortinet 的前首席財務官以及 Winston Ma。Winston Ma曾任中國1萬億美元主權財富基金中國投資有限責任公司（CIC）北美辦事處董事總經理兼負責人。



本文僅用於教育和資訊目的，不是投資建議。



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Company: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada

E-mail: kai.okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985



SOURCE: Bitcoin Latinum





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