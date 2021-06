Wednesday, 16 June 2021, 16:07 HKT/SGT Share: 中國隱形矯治第一股!時代天使今日上市 打開市值增長空間

香港, 2021年6月16日 - (亞太商訊) - 6月16日,時代天使科技有限公司(「時代天使」或「公司」)(06699.HK)正式登陸香港聯合交易所。發售期間,時代天使點燃了整個資本市場的熱情,最終獲超額認購超2000倍,成為港股歷史上第5大「凍資王」。國際發售與香港公開發售價按招股區間上限定價,最終為每股173港元。



據招股書顯示,時代天使是中國領先的隱形矯治解決方案提供商。根據灼識諮詢報告,按2020年的達成案例計量,時代天使的市場佔有率為約41 .0%,和另一全球龍頭Align Technology分庭抗禮,形成雙寡頭格局。此次IPO的火爆,不僅反映了資本市場對時代天使的青睞,也透露了對隱形矯治市場的廣闊發展前景的看好。



隱形矯治市場井噴式增長 時代天使競爭優勢突出

從行業發展看,中國隱形矯治市場在2019年已成為世界第二大市場。就零售銷售收入而言,市場規模由2015年的2億美元增至2020年的15億美元,複合年增長率為44 .4%,並有望於2030年達到119億美元,自2020年至2030年的複合年增長率預計為23 .1%。此外,中國通過隱形矯治器解決的正畸案例數目由2015年的47,800例增至2020年的335,500例,複合年增長率為47 .7%,預期將於2030年達到3 .8百萬例,複合年增長率為27 .6%。



在這個快速增長的市場中,時代天使憑藉著行業領先的研發能力,以全面的產品組合、優質的醫學及技術服務正不斷擴大市場份額,搶佔市場先機,品牌知名度不斷提升。截至目前,時代天使已上市四種具有多種特性、能夠吸引不同用戶群的隱形矯治器。多元化的產品組合與公司的技術服務相結合,使得時代天使能夠處理更多的錯頜畸形案例,服務更多的患者。受益於此,時代天使的達成案例由2018年的約77,700例增至2019年的約120,100例,並進一步增至2020年的約137,600例。



構築強大技術壁壘 業績持續攀升

除了產品優勢,強大的研發和技術優勢也為時代天使的發展打下了堅實的根基。該公司擁有由123名成員組成的專業研發團隊。2018年、2019年及2020年,其研發開支分別為人民幣50 .2百萬元、人民幣80 .9百萬元及人民幣93 .5百萬元。目前時代天使已開發出可靠的技術及數據平台,包括masterForce、masterControl及masterEngine,這讓時代天使在數字化正畸領域能夠不斷獲得技術領先優勢,應對更加複雜的正畸案例,並不斷創新,升級產品,引領行業發展。發展至今,時代天使已經構築了強大的技術壁壘和行業壁壘。相信在多重優勢的支持下,身為行業龍頭的時代天使可充分把握住隱形矯治市場的巨大上升潛力,其市場份額有望進一步增加。



此外,時代天使在市場份額不斷增加的同時,業績也跟隨大漲。其收入由2018年的人民幣488 .5百萬元增至2019年的人民幣645 .9百萬元,並進一步增至2020年的人民幣816 .5百萬元。淨利潤由2018年的人民幣58 .2百萬元增至2019年的人民幣67 .7百萬元,並進一步增至2020年的人民幣150 .9百萬元。毛利率方面,公司毛利率2018年以來逐年升高,2020年達到了70.4%,領先絕大多數同類企業。此外,時代天使還準備繼續擴大產能。



作為行業的對標龍頭,Align Technology的股價從2001年至今已漲超了30倍。那麼在中國市場和Align Technology各佔半壁江山的時代天使,在上市後會帶給我們什麼樣的表現?讓我們拭目以待。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



June 3, 2021, 16:20 HKT/SGT 集眾多優勢於一身 時代天使彎道超車未來可期