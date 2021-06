Wednesday, 16 June 2021, 12:12 HKT/SGT Share: DOU+流量狂歡節上線 樂享互動以數據算法助力「精細化」618

香港, 2021年6月16日 - (亞太商訊) - 一年一度的618年中大促進入衝刺期,作為今年首度入場的短視頻電商平台抖音,其DOU+正式上線「618流量狂歡節」活動,以店鋪引流、小風車引流、優惠商品推廣三大場景目標,助力企業商家「精細化」觸達目標用戶,搶占節點流量,贏得生意增量。



據了解,DOU+的流量狂歡活動將為企業商家提供引流服務,同時該舉措也將為抖音生態鏈上的營銷服務商提供更大的市場。 DOU+助力商家實現可匹配的流量池迅速擴大,但如何用好DOU+,實現最終的獲利變現,還需依托強大的算法,以達到精準匹配的目的,使618巨大的流量轉變為精準的、實實在在的效益。



在電商種草場景下,商家在為種草視頻投放DOU+時,需要「精細化」設置「店鋪引流」投放目標,以便定向提升從短視頻抵達淘寶/天貓/京東店舖的流量,讓爆款單品轉化和店鋪流量的提升更高效;在直播電商場景下,商家需要「精細化」引流,通過實時互動,第一時間激發用戶的消費興趣,促成轉化;在抖音探店場景下,本地商家需要藉助DOU+「優惠商品推廣」投放目標,「精細化」定位本地人群,搭乘618流量有效提升店鋪對同城用戶的觸達率。



觀察人士提到,電商購物節邁向「精細化」運營,是數據算法時代電子商務發展的必然趨勢。這也為各方提供了共贏機會,比如以樂享互動為代表的擁有數據算法能力的營銷科技服務商。 DOU+的優質流量結合服務商的精準算法,能夠幫助企業商家精準匹配消費者,將流量觸及更精細的目標人群,實現流量充分利用,助力企業商家分銷,以及內容發佈者精準變現。



資料顯示,樂享互動是國內最早佈局視頻電商賽道的營銷科技公司之一,早在2019年1月,樂享互動就成為首批抖音體系內利用數據算法和興趣推薦技術開展視頻內容變現業務的服務商之一。截至2021年一季度末,樂享互動新媒體資源庫內接入的抖音號等可變現接入點已超過63.9萬個。



專家預測,在短視頻電商高速崛起的當下,頭部平台抖音入局鏖戰618,以其興趣推薦的強大技術和獨特魅力,一定會給618帶來新的「精細化」活力。作為短視頻電商生態產業鏈上主力之一的樂享互動,其核心競爭力中的「算法」能力,也將通過618大促得以進一步展現,並成為短視頻電商生態不斷發展的強勁動力。





