王朝預期2021年首4個月收入同比增長約2.2倍至逾億港元



香港, 2021年6月16日 - (亞太商訊) - 中國葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司 (股份代號：828)昨日發布盈利預告，集團預期2021年首4個月之未經審核的收入將明顯上升至逾億港元，同比增長約220%，亦比截至2020年6月30日止6個月之集團未經審核綜合收入約8,990萬港元高出約20%。



王朝在今年首4個月收入明顯增加，主要歸因於三大因素。首先，隨著新型冠狀病毒疫情於中國受控，政府放寛對消費場所的限制，消費場景及消費意欲恢復，以及經濟（尤其是內需方面）增長令銷售復甦。其次，與去年同期相比，本期間品牌及產品升級後，中高端葡萄酒產品銷售上升。此外，受益於本期間內集團的銷售團隊加強與經銷商合作及經銷商於節慶前進貨，這也反映了集團於營銷改革後取得階段性成果。



集團預期截至2021年6月30日止6個月之未經審核綜合溢利將錄得下降，主要由於去年同期未經審核的綜合溢利為1.426億港元，而該溢利主要來自去年同期出售酒堡及相關設施約1.840億港元之非經常性收益。



今年，王朝持續推進品牌和產品升級，以及營銷改革和品牌宣傳。在產品策略方面，王朝正進一步推進「5+4+N產品戰略」，即透過五大主線系列 (包括乾化系列、七年藏系列、梅鹿輒系列、經典系列及暢銷系列)實現產品的全主流價位段覆蓋，以乾紅、乾白、白蘭地、起泡酒四大優勢品類增加市場縱向佔有率，同時通過定製產品，滿足國民多元化、碎片化的消費需求。



現時，王朝已推出了王朝錦邑白蘭地系列3款新品和對原有老乾紅及半乾白産品進行了升級，以提高中高端葡萄酒產品銷售，並正在開發年輕化産品系列，擬在電商渠道銷售。王朝已分別於今年1月舉行了首場錦邑白蘭地系列新品招商品鑒會，以及於4月參加了成都舉行的春季糖酒會，大力推廣其全系列的最新産品矩陣，獲得市場的熱烈反應。



在市場營銷方面，王朝加強了品牌推廣及廣告投入，於今年3月開始以王朝冠名高鐵列車，該列車每日運行49個車次，橫跨13個省份/直轄市，主要覆蓋江浙滬核心地區，覆蓋王朝葡萄酒的重點市場，並通過在江浙滬地區的終端以及京東旗艦店、天貓旗艦店等線上線下的銷售渠道聯動營銷，在全國銷售範圍內進行營銷活動，成績理想。同時，王朝持續深耕煙酒專賣店、商超、餐飲、社群圈層四個渠道，在夯實傳統渠道基礎的同時，通過靈活的互動形式和主題性參與活動、意見領袖推廣、內容營銷等打通社群圈層，實現渠道的多元化和互通互聯。王朝並將進一步落實「萬千百工程」，目標在20,000家商店中展示，舉辦1,000次品酒活動並組織100次回廠遊，持續推進終端建設工作。



展望未來，王朝將迎合消費者需求，繼續創新葡萄酒系列，並將加大品牌發展的投入，激發品牌活力，以及推進大單品發展，穩步提質，控價增量，將王朝酒帶給更多的中國消費者。





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