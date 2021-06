Tuesday, 15 June 2021, 09:17 HKT/SGT Share: 五菱汽車:攜手蜂網集采普及新能源物流車 國泰君安首予買入評級

香港, 2021年6月15日 - (亞太商訊) - 據五菱汽車集團控股有限公司(00305.HK,以下簡稱“五菱汽車”)6月14日發佈的自願性公告顯示,2021年6月11日,五菱汽車與浙江蜂網集采資訊技術有限公司(以下簡稱“蜂網集采”)簽署戰略合作協定書,宣佈在新能源物流車集中採購推廣方面達成密切合作,雙方將基於各自核心優勢,共同促進新能源物流車在快遞物流行業的普及應用。此前,由於五菱汽車在新能源汽車產業的優異表現和廣闊前景,國泰君安(香港)首次給予“買入”評級。



與蜂網集采達成戰略合作 共同普及新能源物流車



據悉,蜂網集采由順豐速運、申通快遞、韻達速遞、圓通速遞、中通快遞和桐廬縣人民政府共同發起成立,旗下設立中國快遞物流裝備物資集中採購交易中心(以下簡稱“集采中心”),通過線上線下結合模式為快遞物流企業與裝備物資供應商提供採購資訊、銷售管道和配套服務。



五菱汽車與蜂網集采此次達成戰略合作,旨在共謀發展、合作雙贏,打造面向未來的新能源汽車產業鏈,共同推動新能源物流車在快遞行業的普及應用。五菱汽車將為快遞行業定制生產新能源物流配送車和冷藏車系列產品,提供車輛相關宣傳資訊用於推廣和平臺展示,實現車輛的集中推廣銷售,蜂網集采則提供產品展示、資訊推廣服務,協助五菱汽車對接“三通一達”(即圓通快遞、申通快遞、中通快遞及韻達快遞)等採購企業開展業務合作。雙方將發揮各自優勢,通過全面、深入、積極的合作,力爭至2022年12月31日累計完成集采中心平臺車輛銷售10000台。



此次戰略合作協定的簽訂,是五菱汽車在新能源物流車推廣上邁出的重要一步,未來五菱汽車的新能源車將為中國的快遞物流行業提供更全面、更優質的服務,讓汽車科技的發展成果為千家萬戶帶來更大的便利。



國泰君安肯定發展前景 首次給予買入評級



在五菱汽車與蜂網集采達成戰略合作之前,國泰君安(香港)於2021年6月3日發佈研報指出,首次給予五菱汽車“買入”投資評級,目標價為2.50港元。國泰君安(香港)預計,五菱汽車2021至2023年的營業收入將分別同比增長31.4%/18.5%/19.2%,股東利潤分別為人民幣1.97億元/2.56億元/3.50億元。這意味著五菱將在今年實現兩年來的首次盈利,並將在明年和後年得到進一步改善。



此外,報告還指出,中國政府非常支持新能源汽車產業的發展,針對新能源汽車推出了各項補貼和優惠政策,五菱汽車及其主要客戶上汽通用五菱受益于國家政策優惠,從2020年下半年開始經營能力得到顯著改善,其中由五菱汽車提供主要零部件的宏光Mini EV成為中國最受歡迎的電動汽車。



值得一提的是,作為國內著名的汽車研發、生產、銷售的企業,五菱汽車在新能源物流車的研發製造與應用推廣方面具有充分的經驗與雄厚的實力,公司入選《2020環球車企綠色信用指數TOP50》榜單。當前五菱汽車已掌握了新能源汽車開發過程中關於電機驅動技術、整車控制技術、新能源整車集成技術等關鍵技術,並拿下全系新能源商用車資質,獲得新能源整車公告50多個,現已陸續推出了純電動郵政車、純電動冷藏車、貨廂式運輸車等多款物流車新品,多款新能源車被列入《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,服務國內外廣大物流行業客戶群體。目前,五菱汽車已與日本ASF公司初步達成3萬輛新能源物流車的採購意向,後續仍有其它海外訂單業務在緊密洽談中。



隨著在新能源汽車產業的持續深耕,五菱汽車的經營業績將持續改善向好,公司也將在資本市場迎來不錯的表現。





