Friday, 11 June 2021, 15:55 HKT/SGT Share: 從東航物流的上市,再看聯想控股「資本+產業」的深度戰略協同價值

香港, 2021年6月11日 - (亞太商訊) - 據雪球平台專業股評人楊飯分析指出,每一個新股的上市,受益者都不少;這一次東航物流的上市,同樣如此。作為央企航空系統混改第一股的東航物流,甚至可以說全是贏家。從改革層面上,國企混改股權首次下降到50%下方,可以說是一種大膽的突破;員工持股平台的設立,激發了員工的幹勁和活力;引入的戰略+財務投資者,賬面收益無疑也是笑開了花。



細心的投資者,研讀東航物流招股書時應該會注意到,公司上市前後的股權結構中,聯想控股及關聯的北京君聯,在其中佔有較大的股權比重,上市後兩者之和佔據了將近四分一的股權,對東航物流具有一定的影響力;如圖示。



我們不禁要問,為何央企的一個公司混改,一次性能給聯想控股這樣的外部公司這麽高比例的股權?聯想控股能給東航物流帶來什麽樣的獨特價值,聯想控股有什麽不一樣的吸引力?後續的一些混改中,還會不會有聯想控股的身影?



顯然,要回答這諸多問題,得深入的去研讀東航物流的招股書,同時借助上市前的媒體交流會透露的一些信息,這些問題的答案已漸次清晰;對於聯想控股企業價值的認知,也進一步提升。



1. 聯想控股何以成為東航物流混改的重要戰略性股東



東航物流的混改,聯想控股能有如此深度的參與,顯然絕不僅僅只是財務投資者那麽簡單,聯想控股本身是有多重價值的。



首先,也是最重要的是,東航物流需要體制上的突破。



作為央企,東航物流缺乏資金嗎?顯然不會;缺的是激發企業活力的機制,所以作爲這次改革的樣板,必須在體制上有所突破。而聯想控股本身就是股權改革較爲成功的企業,已經給東航物流趟出了一條可借鑒的康莊大道。



聯想控股早在多年前就通過股權改制積累了國企市場化改革的經驗。現在聯想控股的股份比例當中,作爲國資代表國科控股持有約29.04%的股份,而民營企業泛海持有16.97%,管理層員工持股平台持有一部分股份,其餘爲公眾持股,也是一個混合所有制的公司。



東航物流的混改有不少地方顯然參考了聯想控股的方式,例如大股東東航集團放弃了絕對控股地位,通過引入45%非國有資本和10%核心員工持股完成股權多元化改革。作爲全國首批推進的七大領域混改試點之一,實現了多項體制機制突破。完成混改以來,在2017年、2018年和2019年三年間,東航物流分別實現營業收入76.64億元、108.76億元、112.73億元。連續上漲的營收,說明混改取得了階段性成功。



所以說,在多年的實業和投資實踐中,聯想控股積累的企業管理、國企改制經驗和商業資源,這些才是東航物流選擇聯想控股成爲其第二大戰略股東最重要的因素,聯控這些無形有價的資源對東航物流企業機制的突破、公司管理與運營可以起到很好的助力。



其次,聯想控股可以給東航物流帶來較大的業務協同。



聯想控股本身的戰略就是以「資本+實業」這樣雙輪驅動的公司,旗下控股或參股了一大堆實業公司,廣泛分佈在農業與食品、創新消費、先進製造等領域。實業公司本身具有較强的物流服務需求,可以和東航物流有一定的物流協同。其中典型的如佳沃股份,致力於構建「全球資源+中國消費」的先進産業平台,旗下的智利三文魚、海外高端水果等由於食品的保鮮要求,尤其具有剛性的航空運輸需要,可以緊密結合東航物流的國際貨運業務,形成良好的業務協同。



正如招股書中提到的那樣,東航物流認爲:「本次混改引入的非國有投資者與發行人航空物流主業存在潜在的業務合作機會,通過國有和非國有航空物流全産業鏈的業務整合,有利於進一步幫助公司打造航空物流行業生態圈。此外聯控也大量投資了很多物流、供應鏈企業,東航物流可以與聯想控股和北京君聯等在物流運輸、物流倉儲、物流産業生態圈構建等方面開展『資本+産業』的深度戰略協同與業務合作。」



當然,聯想控股也從東航物流混改和上市中又一次賺到了真金白銀;聯想控股目前直接持有2.872億股,按東航物流發行價約15元計算,即使完全不考慮上市後的漲幅,市值也超過43億人民幣,相比當初6億左右的投入,數年時間6倍收益(考慮股價漲幅將遠不止6倍)。



可以說,對於東航物流的這次戰略投資,對於參與其中的聯想控股而言,除了賬面收益外,最重要的是,東航物流混改的成功,可以作爲改制的標杆和成功的樣本,讓聯想控股有更多的機會參與到其它眾多的企業改制中來;獲得良好的回報和企業的長足發展。作爲投資者,我是喜聞樂見公司有這麽好的發展機會,有足够長的坡來滾雪球。



2. 最好的實業報國,科技引領産業發展



當然,東航物流不過是聯想控股眾多成功的實業投資例子之一;在上一篇對聯想控股的分析中,有投資者質疑聯想控股錯過了如「拼多多、B站、唯品會甚至字節跳動等互聯網公司的機會」,非常可惜。但其實深入瞭解聯想控股深入骨髓的「實業報國」的理念,應該就知道爲什麽他們很少投資這樣的虛擬經濟的公司了。儘管另一個層面而言,這些虛擬經濟公司也實實在在給投資人創造了巨大的財富。



講究實業報國,在當前的環境下,無疑科技才是最重要的方向,在對促進國家整體實力提升的方面,科技才是最重要的因素,産業報國當然離不開科技的引領。聯想控股的相關企業,在科技這方面無疑還是很拿得出手的。典型的如旗下的老牌公司聯想集團,現在早已不僅僅是簡單的硬件製造商,其在超級計算機、大數據、人工智能等前沿科技領域方面都有佈局。典型如超算,2020年聯想集團交付的超算貢獻總算力超過35.5億億次,位列全球第二,是全球前三的超算供應商,聯想集團已經是一個名副其實的科技公司。



再比如另一家自身孵化出的從事先進高分子材料及特種精細材料的研發、生産與銷售的高新技術企業聯泓新科,依托中科院的技術研發實力,大力發展新材料行業,不少産品填補了國內的空白,完全了進口的替代,是國內新材料領域的卓越企業之一。



聯想控股及旗下財務投資機構目前重點投資於半導體、TMT、人工智能、智能製造、新材料、新能源、節能環保、醫療健康等領域的硬核科技。不少公司已迅速成長爲細分賽道的頭部企業,如人工智能領域的曠視科技、小馬智行,量子信息領域的國盾量子,集成電路相關的靈明光子、富瀚微,保衛生命健康的瑞風生物、開拓藥業、卡尤迪等優質公司。



此外,聯想控股投資科技型公司還具有一個很大的潜力優勢,那就是和「中科院」這個中國最牛逼的科研機構的緊密相連。中科院經過30餘年的發展,已經成爲儲藏全球先進技術的富礦,結合聯想控股這樣既有國內業務,又有國際佈局的企業,强强聯合可以快速促進前沿科技成果轉化成實實在在的「獨角獸」實體。



一方面通過投資及孵化優質的公司獲得良好的回報,一方面通過這些可轉化的前沿科技實踐了産業報國的理念;並且這是一條可持續促進企業發展的光明大道,作爲投資者與熱愛祖國的社會一員,我非常認可公司的發展道路。



3. 有責任擔當的企業,才是值得長期投資的企業



聯想控股已持續多年發佈了環境、社會及管治的ESG(Environmental、Social、Governance的縮寫)報告;ESG報告體現的是企業在運營過程中,有沒有注重環境保護,有沒有對社會責任有承當,有沒有維持良好的公司治理體系。是一種關於企業如何發展的價值觀。



在國際資本市場上,ESG已經成爲一種主流投資理念和投資策略。波士頓諮詢公司(BCG)的研究指出,企業ESG方面的舉措若執行得當,將幫助企業有效降低負面事件發生的概率並爲企業帶來新的發展機遇,從而提升長期股東總回報。ESG投資不僅爲投資者提供投資對象非財務表現的評估框架,也是一種具規避風險與潜在長期回報的投資策略。在輿論的宣導下,國內主流投資機構也開始逐步關注相關公司的ESG表現而進行投資。我相信隨著經濟的發展,文明的進步與社會管制的提升,國內的主流機構也將會更加關注企業發展的ESG成果,像聯想控股這類「注重環境保護、承當社會責任和維護良好治理」的公司,一定會更加得到負責任的機構投資者重視。



在短期動蕩不安、起起落落的港股市場,聯想控股穩扎穩打,緩步上揚,似乎,又再次迎來了春天。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network