聯控（3396-HK）「雙輪驅動」又一經典案例 東航物流登陸A股

香港, 2021年6月9日 - (亞太商訊) - 據財華社6月9日報道,近段時間,物流行業資本運作不斷,前有中通快遞、京東物流於港股上市,今日,東航旗下現代綜合物流服務企業東航物流(601156-SH)登陸上交所。作為當年內地首批、民航首家混改試點企業,2017年,東航物流引入聯想控股(3396-HK;簡稱「聯控」)、普洛斯投資、德邦物流、綠地金融等在內股東進行增資擴股。聯控為其第二大股東,聯同旗下君聯資本共同持有東航物流25%股份。上市首日收市股價上漲44.01%,報22.71元/股(人民幣,下同),市值達360.53億元。



入股與被投係互相選擇 聯控又出「雙輪驅動」经典案例

談及選擇聯想控股作為其股東的原因,東航物流管理層形容過程好似「拍拖」。大多數人在一開始認為其應該選擇如菜鳥,順豐等知名物流企業,但管理層就話「業務太相近很容易作為互補,但我們要自己走一條路」。所以,聯想控股就當時作為東航物流尋找的長期戰略投資人而言,是再合適不過的。憑藉多年經驗積累,聯控在機制與理念改革、業務協同以及職能賦能方面為東航物流持續帶來價值提升,如從董事會層面推動東航物流的運營和各項機制與市場對接,市場化理念改革,進一步激發企業活力,以及利用聯想控股體系被投企業的生態圈資源,在投資、具體業務、金融等領域開展合作與協同。



「聯控本身就是一個標準的混改企業並兼具很多對其他國有企業投資混改的經驗,而東航物流大股東東航集團混改的決心非常堅決,同時東航物流擁有一個非常優秀的高管團隊。」聯控管理層補充道,「當時投資東航物流的時候,是特別看重航空物流這種快速供應鏈的能力,與聯想控股旗下其他的戰略投資包括Lenovo、佳沃、正奇金融的協同,以及聯控財務投資體系的被投企業的協同。」



尤其在聯控的農業與食品領域,聯控旗下佳沃集團主要經營水果和海產高端動物蛋白兩大業務,東航物流遍佈全球的貨運航線,能夠保證國外生鮮產品從產地直達中國市場,供應鏈的效率以及產品的價值能夠得到質的提升。如此看來,這個經典的「雙輪驅動」案例所帶來的協同效應,便已可见一斑。



疫情下抓住機遇 後疫情時代業績更可期

近兩年新冠疫情對包括運輸及消費端在內的方方面面都產生了巨大影響,儘管如此,在政策扶持、全球抗疫物資貨運需求增加以及貨運價格上升等多個利好因素作用下,東航物流去年營收同比增長了33.77%,淨利潤同比大增211.23%。此外,東航物流今年第一季度業績依舊表現亮眼,實現營業收入45.16億元,同比增長76.78%,歸屬於母公司所有者的淨利潤6.79億元,同比增長249.48%。



數據顯示,今年一季度內地GDP同比增長18.3%。如果內地經濟按今年一季度增長速度走下去的話,全年經濟增長目標可以保持在6%以上。疫情在內地的影響已快消失,反觀消費,出口等均出現反彈,一旦居民購買力跟上,對於東航物流甚至併表至聯想控股的整體業績而言都是利好。東航物流的招股書講到希望通過上市,改善資本規模和融資能力,從而擴大業務規模,提升競爭力。不難推測,隨著疫情進一步受控緩解,東航物流與聯控旗下各企業的業務協同將持續釋放更多想象空間,值得关注。



雙循環格局下 關注物流領域頭部企業投資機遇

其實除東航物流之外,聯想控股旗下君聯資本亦投資了京東物流、順豐快運,以及福佑卡車、密爾克衛、海晨物流等一系列物流領域的項目。公司認為在雙循環格局下,物流對於構建未來供應鏈有比以往任何時候都更加重要的意義和作用,因此也是聯想控股重點佈局的戰略方向。



聯控管理層表示:「全球和國內的供應鏈都會面臨進一步的變革,頭部企業的聚集效應會更加明顯,整合機會也會逐步出現,聯想控股會重點關注這一領域的頭部企業,以及頭部企業衍生出的投資機會。」





