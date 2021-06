Tuesday, 8 June 2021, 18:24 HKT/SGT Share: 美臻集團在亞洲推出美國優質生活服飾品牌JP by J.Peterman

香港, 2021年6月8日 - (亞太商訊) - 服務國際高檔服裝品牌的服裝製造商美臻集團控股有限公司(「美臻集團」或「集團」;股份代號1825)欣然宣佈正式在亞洲推出美國優質生活服飾品牌 JP by J.Peterman,以作為集團先有品牌J.Peterman的延伸。全新的副品牌主要透過互聯網、網站、社交媒體等網上渠道或關鍵意見領袖推廣,是為了希望擺脫快速時尚及在日常衣櫥中增添更具個性、風格及優質衣飾的年輕客戶群而策劃。



美臻集團於2019年收購J.Peterman品牌後進軍品牌擁有權業務。J. Peterman 是成立於1988年的美國品牌,擁有超過30年歷史,遐邇馳名,尤其是在美國流行電視節目「宋飛正傳」(Seinfeld)播放後,節目中將約翰·彼得曼(John Peterman)塑造成該系列中古怪、愛玩的老練世界旅行者。品牌商品多元化,包括襯衫、褲子及短褲、西服及西裝外套、外衣、毛衣、背心外套、睡衣、男士復古古龍水系列、帽子、鞋類、行李箱及手袋等,大部分為中高端市場價格的獨特傳統經典服裝及配飾。



隨著世界各地人民接種疫苗讓疫情逐漸放緩,令消費者信心得以持續改善,特別是中國內地疫情授控,令經濟迅速回暖。因此,集團認為現在是將JP by J.Peterman推出香港及中國內地市場的合適時機。品牌將首先在香港推出及培養,然後逐步擴展至中國內地及其他亞洲市場。



美臻集團執行董事蕭翊銘先生表示:「品牌優質新穎的生活方式產品系列專為受 J. Peterman的傳承經典氛圍啟發的男女顧客而設,我們很興奮能將它帶給亞洲的顧客。首先,我們會與部分本地網紅合作,利用社交媒體渠道以提升品牌知名度。建立品牌商品期待感之後,集團將率先在香港線上平台推出我們的系列,並迅速進入龐大但充滿挑戰的內地在線市場。憑藉獨特的品牌理念及精心製定的發展計劃,我們有信心把握亞洲客戶的取向,從而創造新收入來源,並為股東創造長期價值。」





