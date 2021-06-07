Monday, 7 June 2021, 11:56 HKT/SGT Share: 正處CAR-T細胞療法黃金賽道 科濟藥業今日招股

香港, 2021年6月7日 - (亞太商訊) - 全球CAR-T市場規模增長迅速，弗若斯特沙利文預計其市場規模將從2019年的7億美元增長至2024年的66億美元，並從2024年以22.1%的複合年增長率增長至2030年的218億美元。科濟藥業（股份代號:2171）是一家在中國及美國擁有業務的生物製藥公司，專注於治療血液惡性腫瘤及實體瘤的創新CAR-T細胞療法，其正處於CAR-T的黃金賽道。據悉，公司今天開始招股，招股價介乎29.6港元至32.8港元，每手500股。高盛（亞洲）有限責任公司及UBS Securities Hong Kong Limited為聯席保薦人。



擁有豐富的產品管線 生產設施先進



科濟藥業擁有豐富的產品管線，公司有多個產品處於ND試驗中的臨床階段候，如全人抗BCMA CAR-T (CT053)、人源化CLDN18.2 CAR-T (CT041)、人源化GPC3 CAR-T (CT011)、人源化CD19 CAR-T (CT032)及抗CLDN18.2 mAb (AB011)。其中，CT053是公司開發升級版靶向B細胞成熟抗原（「BCMA」）的CAR-T產品，亦是唯一核心候選產品；CT011是一種潛在全球同類首創CAR-T候選產品，具有治療HCC的概念驗證臨床數據。



除上述五種候選產品外，科濟藥業的產品管線亦包括一種臨床階段候選產品CT017及五種臨床前候選產品。CT017為一款針對GPC3的自體CAR-T候選產品，開發用於治療HCC。此外，公司正在投入大量資源開發新一代CAR-T技術，以解決CAR-T療法治療實體瘤的主要挑戰。例如，公司正在開發CycloCAR，其有望產生更高的臨床療效，並降低對清淋化療預處理的要求。



作為CAR-T細胞療法領域的主要參與者，科濟藥業擁有先進的生產設施。公司的上海金山的生產廠房成為中國首個獲得CAR-T細胞藥品生產許可證的生產設施，具備內部病毒載體生產能力。公司在上海徐匯的生產廠房總建築面積約為3,000平方米，CAR-T年產能可支持200名患者的CAR-T治療。金山生產廠房建築總面積約為7,600平方米，估計生產能力可支持每年最多2,000名患者的CAR-T治療。



解決CAR-T療法難題 團隊經驗豐富



儘管CAR-T細胞療法具有巨大的潛力，但在開發CAR-T細胞療法方面仍存在若干重大挑戰，包括嚴重CRS的發病率、治療實體瘤的療效有限以及高昂的治療成本。科濟藥業的綜合研發平台涵蓋從靶點發現、先導抗體優化到CAR-T候選產品臨床開發，使公司能夠簡化創新，開發公司專有的抗體發現平台和新一代CAR-T技術，以解決CAR-T療法難題。



科濟藥業能夠利用自己的抗體平台，通過全人噬菌體展示庫和改進的雜交瘤技術，控制細胞因子的釋放水平，降低CRS的發病率。在選出實體瘤相關靶點方面，公司經驗豐富，根據弗若斯特沙利文的資料，公司在全球率先成功識別、驗證並報告CLDN18.2和GPC3作為腫瘤相關抗原，用於胃癌、胰腺癌和HCC的CAR-T療法。公司還投入大量資源開發新一代CAR-T技術。此外，公司已在CAR-T製造的全部階段建立了內部的端對端臨床和商業製造能力，以降低CAR-T製造的整體成本。



科濟藥業亦擁有一支經驗豐富的管理團隊，這是公司得以穩固發展的關鍵。聯合創始人、首席執行官和首席科學官李宗海博士是CAR-T細胞療法領域的領先研究者之一，在知名科學期刊上發表了100多篇同行評審的科學論文。公司的全球法規事務高級副總裁范勇博士擁有數十年的產品開發、生產及法規經驗，曾在美國FDA擔任多個職位，負責審查製造細胞療法產品所用的醫療設備，執行許可前檢查以及CBER及CDRH合規性。此外，公司世界一流的研發團隊成員在多個領域擁有跨學科的專業知識，在多個細胞治療和疾病領域擁有深入的專業知識。



科濟藥業在CAR-T細胞療法擁有先發優勢，站在CAR-T黃金賽道上，公司有望憑藉豐富的產品管線、先進的生產設施以及經驗豐富的管理團隊，快速推進其領先候選產品的臨床開發和商業化。通過上市，公司將會獲得更大的發展空間。







話題 Press release summary



部門 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

