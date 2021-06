Friday, 4 June 2021, 11:21 HKT/SGT Share: 興業銀行發行境外「碳中和」主題綠色債券

香港, 2021年6月4日 - (亞太商訊) - 6月3日,興業銀行香港分行在國際資本市場成功完成兩單中期票據的簿記和定價,包括3年期美元品種和3年期港元品種,合計募集資金9.22億等值美元,興業銀行也因此蟬聯全球最大商業金融機構綠色債券發行人。



此次債券發行吸引了全球73家投資機構踴躍參與,實現了4.45倍的超額認購倍數,其中相當比例訂單來自歐洲和美洲的專業ESG投資機構,最高時點訂單規模達41.06億等值美元。三年期美元固定利率品種共募集資金6億美元,最終定價爲T3+58bp,發行票息0.875%;三年期港元固定利率品種共募集資金25億港元,發行票息0.75%。本期「碳中和」債券通過債券通公司e-Prime簿記平台完成訂單分配,亦成爲該平台上首單ESG債券定價,和首單中資股份制銀行金融債券定價。



據瞭解,本期「碳中和」債券募集資金的投向和管理均在《興業銀行綠色債券框架》下進行,募集資金專項用于具有碳减排效益的綠色項目,符合ICMA《綠色債券原則》,獲得香港品質保證局(HKQAA)發行前的綠色金融認證,幷取得Sustainalytics(全球領先ESG評級及研究公司)出具的第二方認證意見,確保債券募集資金投向和管理方式嚴格符合國際綠色債券標準。



「本次推出的『碳中和』債券是興業銀行推進綠色債券品種創新,對接國際市場融資的進一步創新嘗試。」興業銀行相關負責人表示。圍繞「碳達峰」 「碳中和」目標,作爲中國首家赤道銀行、首家采納聯合國「立即實施氣候中性」倡議的金融機構,興業銀行發揮綠色金融領先優勢,對接多層次資本市場,廣引綠色金融活水。今年以來,先後落地全國首單以遠期碳匯産品爲標的物的約定回購融資項目、全國首批碳中和債、首單權益出資碳中和債、全國首批可持續發展挂鈎債、首單碳中和幷購債權融資計劃等,爲加快推進我國經濟社會綠色低碳發展提供有力金融支持。



截至3月末,興業銀行通過綠色信貸、綠色債券、綠色租賃、綠色信托、綠色基金等多元化綠色金融産品,累計爲30475家企業提供綠色金融融資3.3萬億元人民幣。同時,自2016年率先落地境內首單綠色金融債以來,在境內外累計發行綠色債券達1454.55億元,積累了豐富的境內外綠色債券發行管理經驗。



興業銀行香港分行作爲本期債券的具體執行機構,近年來依托總行綠色金融專業優勢,相繼加入香港綠色金融協會、

香港金管局氣候銀行評估咨詢小組、香港中資銀行協會綠色金融委員會等機構,與香港品質保證局首家簽訂全面綠色合作備忘錄,積極打造興業銀行集團綠色金融發展的國際化窗口和重要平台。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network