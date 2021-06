Friday, 4 June 2021, 11:14 HKT/SGT Share: 朝雲集團擬實施股份獎勵計畫並建議購股權計畫:深度綁定管理層和股東利益 共促公司價值增長

香港, 2021年6月4日 - (亞太商訊) - 6月3日晚間,朝雲集團(06601.HK)發佈公告稱,董事會已建議採納購股權計畫,同時決定實施股份獎勵計畫。朝雲集團董事會建議將向合資格參與者授予不超過計畫採納日總股本10%的股份用於購股權計畫,未來觸及一定條件時,股本上限可更新。同時董事會決定將拿出最高不超過2500萬股本用於向合資格參與者實施股份獎勵計畫,相當於目前已發行股本的1.87%。公告顯示,相關的股份獎勵計畫及購股權計畫旨在嘉獎參與者對朝雲集團所作的貢獻及忠誠,並使其利益與股東的利益一致,同時吸引更多優秀人才的加入。



公告內容提及,董事會建議採納員工購股權計畫及決定實施股份獎勵計畫是為了實現公司員工、管理團隊與股東之間的共同利益,以利好公司長遠發展和利益。



上市不久後就提出員工購股權計畫及股份獎勵計畫,體現了朝雲集團對於內部團隊建設的重視。據悉,朝雲集團始終堅信人才是企業經營與發展之根本,視員工為企業最有價值的資產,高度重視人才的發展,並致力於全面優化激勵體系,打造認同企業文化,具有企業家精神的人才團隊,推動員工與企業的共同成長。



分析人士指出,本次朝雲集團董事會建議採納購股權計畫及實施股份獎勵計畫,將深度綁定公司管理團隊和股東的利益,同時有利於吸引外部優秀人才加入公司共謀發展,從而進一步優化公司治理結構,促進公司業績增長,提升公司的內在價值。此外,此舉亦向資本市場傳遞了朝雲集團管理層對公司未來發展的信心,有助於吸引更多投資者對公司的關注。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network