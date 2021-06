Friday, 4 June 2021, 08:57 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum 宣佈開創性的綠色倡議和啟動計畫

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2021年6月4日 - (亞太商訊) - Bitcoin Latinum( https://bitcoinlatinum.com/ ),下一代保險比特幣分叉,能夠實現海量交易、數位資產管理、網路安全和容量,宣佈了一項突破性的綠色倡議,以實現零碳排放。作為對可持續環境友好型的加密貨幣協議的創立者,Bitcoin Latinum通過基於結算交易的共識協定提供解決方案。Bitcoin Latinum 還宣佈了 2021 年第三季度的硬分叉和公開交易可用性。







Bitcoin Latinum是一種增強型比特幣分叉。 Bitcoin Latinum演算法和基礎設施打破了加密貨幣交易和應用的障礙和速度限制。 Bitcoin Latinum–在LTNM下交易 – 不需要挖礦,固定供應量為 888,888,888 個預挖代幣。包括比特幣和乙太坊在內的傳統加密貨幣,依靠電腦挖礦產生收益,會消耗大量電力和煤炭能源,這已被證明對環境有害。



Bitcoin Latinum於 2020 年 11 月向全世界宣佈,其目標是硬分叉並於 2021 年第三季度在全球主要交易所(包括美洲、歐洲和亞洲)公開交易。



據bitcoinmagazine.com報導,普華永道最近發佈了其第3份2021年全球加密貨幣對沖基金年度報告。報告顯示,“加密貨幣對沖基金仍然非常看好比特幣。” “到 2021 年底,比特幣的預測價格中位數為 100,000 美元……21% 的加密貨幣對沖基金預測年底價格將在 100,000 美元至 150,000 美元之間。”



Bitcoin Latinum即將成為世界上最大的被保險的數字資產。Bitcoin Latinum已任命Marsh&McLennan(全球領先的專業保險經紀人和風險顧問之一)通過其亞洲部門Marsh Asia為其新的加密貨幣安排全面的保險計畫。預期的保險範圍將在外部盜竊和內部串通的情況下保護Bitcoin Latinum持有人的數字資產。



Bitcoin Latinum 於 2020 年 11 月完成了首次預售,全球買家數量超過 9 位數。 2021 年第一季度,Bitcoin Latinum 推出了新特斯拉 Roadster 的贈品,引起了大量關注。贈品的獲勝者將在 LTNM 公開上市後公佈。



Bitcoin Latinum代幣是區塊鏈生態系統的一部分,被媒體、遊戲、存儲、雲和電信領域的眾多公司採用。 Bitcoin Latinum代幣將由消費者在這些合作夥伴、供應商網路中的每一個節點上互換使用。此外,Bitcoin Latinum 增加了飛行中交易的安全性,並基於記憶體掃描技術增強了共識節點保護。



正如雅虎財經報導的那樣:“比特幣現在被認為是一種可投資資產。它有自己的特殊風險,部分原因是它仍然相對較新,並且正在經歷採用階段,”高盛數位資產全球負責人Mathew McDermott表示。 McDermott 補充道:“但客戶及其他方面在很大程度上將其視為一種新的資產類別,這一點值得注意——我們並不經常看到新資產類別的出現。”



亞洲首屈一指的區塊鏈公司Monsoon Blockchain Corporation( https://www.monsoonblockchaincorporation.com/ )被Bitcoin Latinum選為其基金會合作夥伴。 Monsoon 專注于區塊鏈生態系統中的創新雲解決方案。 Monsoon 的首席執行官兼創始人 Donald Basile 博士是 Fusion IO 的前首席執行官,該公司以在 Apple 和 Facebook 的雲系統實施以及與惠普、IBM 和戴爾的合作夥伴關係中發揮重要作用而聞名。



Monsoon Blockchain Corporation 利用最新的區塊鏈技術開發強大的業務解決方案,以成功實現包括金融服務、電信、媒體和娛樂在內的各個行業的資產數位化和上市。除了為客戶構建軟體外,Monsoon 還就如何利用區塊鏈向企業提供諮詢,並代表他們設計代幣化策略。 Monsoon 曾與多家企業 IT 巨頭和政府合作。



本文內容僅用於教育和資訊目的;並非投資建議。



