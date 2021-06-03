「2021年度傑出董事獎」現已接受提名



香港, 2021年6月3日 - (亞太商訊) - 香港董事學會宣布「2021年度傑出董事獎」選舉正式接受提名。大會將本年度的獎項主題定為「在新常態中領航」，宣揚以更正面的態度及思維應對2021的世界局勢。獎項旨在表揚於「新常態」中外在形勢不斷轉變下靈活經營並助企業邁向未來持續發展的出色董事及董事會。



香港董事學會理事會主席陶榮博士表示：「在一份香港董事學會參與主辦的全球董事調查的結果中發現，疫情期間有三分之二的公司董事為要帶領其企業調整業務重心及策略，在董事會工作的時間投入增加了50％或以上。另一方面，在對自己及團隊表現感到滿意的公司董事當中，有認為事前的情景計劃是他們能快速應對疫情的關鍵原因；由以上兩點可見，萬全準備確是公司董事成功的關鍵因素。就今年的獎項主題，大會希望表揚一些在不利營商環境之下仍一直緊守崗位、以正面態度應對挑戰的公司董事，以他們的成功事例為商界同儕帶來更多的正能量。」



2021年度傑出董事獎籌委會主席黃永恩律師表示：「今年是學會舉辦傑出董事獎的第二十一年，在這些年裡我們經歷多次經濟起跌的波浪，當中得到的第一個啟示是良好的企業管治會賦予公司根基與實力，無論經濟是好是壞都能以企業管治領航，達致進可攻退可守；第二個啟示是董事作為公司的領航人，必須與時並進、掌握時代脈搏、貼近世界對企管要求的趨勢，而這點從我們多年來的參選者及得獎者身上都能得到印證。」



香港董事學會行政總裁徐尉玲博士表示：「在疫情帶來的新常態下，人們的生活模式大大改變，而企業必須制定及堅實執行新常態下持續經營的結構性方針。不論身處哪個行業或供應鏈的哪一層，企業領導人都必須緊貼市場的最新形勢，帶領公司在新常態中取勝，並讓投資者及持分者得以信服。香港董事學會提供的課程為董事提供最新的資訊及最實用的知識，助他們在關鍵一刻作出明智決定。」



今屆截止提名日期為2021年7月31日。評選團由本港著名商界領袖、專業人士及規管人員組成，「2021年度傑出董事獎」獎項分為以下類別：



公司類別 / 董事類別

1. 上市公司 / 1. 執行董事

2. 非上市公司 / 2. 非執行董事

3. 法定／非分配利潤組織* / 3. 董事會



註: *「法定／非分配利潤組織」是指不派發紅利予其股東、會員、董事、僱員或任何人士的組織，其宗旨範圍包括慈善福利、社會服務、保健醫療、教育、研究、工商聯盟、專業推廣、自助支援等但並不限於上列。



「董事個人類別」的評選專業準則包括：策略性企業業務功能的效益、賦予董事會效益的貢獻、變易、危機及傳承管理的貢獻、領導才能及其它個人特質和才能，包括董事持續專業發展、商業倫理、及其他傑出表現。「集體董事會類別」的評選準則包括：董事會組合、董事的才能和勝任能力、策略性企業業務功能的效益、策略性計劃的制定、推行及表現監控、規範及問責管理、變易、危機及傳承管理、董事會發展，包括董事持續專業發展、董事會委員會的效益、商業倫理及其他傑出表現。



如欲索取獎項提名表格及相關資料，請瀏覽香港董事學會網址 www.hkiod.com。



有關傑出董事獎

傑出董事獎於2001年推出，為亞洲首個同類獎項選舉，自此成為企業社群一年一度具影響力的盛事。傑出董事獎選舉旨在宣揚良好企業管治的重要性，表揚董事及董事會的優秀董事實務及企業管治，以及提高香港各界對優秀企業管治及董事職能專業化方面的關注。所有獎項均由公眾提名。良好的企業管治對各類型組織皆具重要性，為鼓勵所有董事實踐專業董事守則，此獎項按公司類別及職責劃分為不同組別，並從各組別中選出表現卓越的得獎者。公司組別包括上市公司、私人公司及法定／非分配利潤組織，職責組別則包括執行董事、非執行董事及董事會。有關過往傑出董事獎詳情，請瀏覽 http://www.hkiod.com/chn/dya-awardees.html。



有關香港董事學會

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是通過推廣及制定優秀企業管治的標準及支持董事專業發展，以促進企業的成功長遠發展。憑藉由來自上市公司、公營及私人公司及法定／非分配利潤組織的董事組成的廣大會員基礎，香港董事學會將繼續發展多重策略以建立良好的企業管治架構。香港董事學會採用粵語及英語經營業務，其培訓計劃則以粵語、英語及普通話進行。網址: http://www.hkiod.com。



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