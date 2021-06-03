Thursday, 3 June 2021, 16:20 HKT/SGT Share: 集眾多優勢於一身 時代天使彎道超車未來可期

香港, 2021年6月3日 - (亞太商訊) - 近年來，隨著人們口腔保健意識的崛起，中國隱形矯治需求快速增長。根據灼識諮詢報告，按零售銷售收入計，預期中國正畸市場於2030年將達到296億美元，中國的正畸市場正處在時代風口。



成立于2003年的時代天使，是中國領先的隱形矯治解決方案提供商，公司專注于為牙科醫生提供自研的數字化隱形矯治解決方案，公司的隱形矯治系統由三部分組成：數字化輔助案例評估支持及矯治方案設計服務、基於專門的矯治方案定制且可拆裝的隱形矯治器及雲服務平台iOrtho。根據灼識諮詢報告，按達成案例計量，公司2020年的市場份額為約41.0%。



深耕隱形矯治行業 產品管線豐富



公司深耕隱形矯治行業多年，產品管線豐富，目前銷售四種具有多種特性、能夠吸引不同用戶群的隱形矯治器，包括時代天使標準版、時代天使冠軍版、時代天使兒童版以及COMFOS，四種隱形矯治器定位不同年齡段，能夠滿足不同用戶需求。



受益於全面的產品組合，公司的達成案例也隨之水漲船高。招股書資料顯示，公司的達成案例由2018年的約77,700例增至2019年的約120,100例，並進一步增至2020年的約137,600例，市場份額持續擴大。



優質的醫學及技術服務，是時代天使隱形矯治系統的核心。公司持續為牙科醫生提供全面的數字化輔助案例評估支持、醫學矯治方案設計服務以及技術支持，旨在以精準高效的方式滿足他們的需求。



目前，公司已開發了A-Treat，一個利用3D計算機圖形學、數據挖掘、機器學習及人工神經網絡等多種尖端技術積累的數字化矯治方案設計平台。此外，公司推出了時代天使智美系統，可幫助牙科醫生制定更優且更個性化的矯治方案。



強大的產品研發及創新能力 構築堅固護城河



不僅如此，時代天使還具備著強大的研發能力，以保證公司隱形矯治系統的有效性的根基。當前，公司已開發出多種可靠的技術及數據平台，包括masterForce、masterControl及masterEngine，橫跨臨床口腔醫學、生物力學、材料科學、計算機科學及智能製造技術等五大主要領域。



公司的技術及數據平台的廣度和成熟度使公司在處理相對複雜的錯頜畸形案例中具有極高的專業度，借助公司的技術及數據平台，公司能夠持續開發出一系列創新矯治解決方案及設備，足見時代天使的產品創新能力及服務能力。



整體來看，時代天使憑藉多元化的產品組合與技術創新能力，已在不同年齡段和不同消費群體均有佈局，進而形成堅固的護城河，以此迅速擴大市場份額。



業績高速增長 未來值得期待



得益于豐富的產品線和強大的研發能力，時代天使近年來業績高速增長。招股書資料顯示，公司的收入由截至2019年人民幣645.9百萬元增加26.4%至截至2020年的人民幣（下同）816.5百萬元。2018年-2020年，公司的淨利潤分別為58.2百萬元、67.7百萬元及150.9百萬元，平均年複合增長率約為61.1%。其中，公司提供隱形矯治解決方案產生的收入由截至2019年的人民幣628.1百萬元增加27.2%至2020年的人民幣799.0百萬元。



與此同時，公司的毛利率也在逐年上升。招股書資料顯示，2018年-2020年，公司的毛利率分別為63.8%、64.6%及70.4%，淨利潤率更是從11.9%大幅提升至18.5%。可以預期，未來隨著疫情影響的減弱，時代天使的淨利潤有望實現質的飛躍。



長期來看，隨著居民收入的穩步提升及口腔保健意識的增強，「醫美+消費」的正畸市場潛力巨大。未來，集技術、成長、服務多項競爭優勢於一身的時代天使，有望把握住中國正畸市場高速發展的機遇，快速搶奪市場，實現彎道超車，與行業巨頭分庭抗衡。





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部門 健康与医药

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