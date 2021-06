Thursday, 3 June 2021, 10:16 HKT/SGT Share: 標普:中國華融獲得政府特別支持的可能性非常高

香港, 2021年6月3日 - (亞太商訊) - 6月2日,標普全球評級宣佈,繼續將中國華融資產管理股份有限公司(中國華融)及其子公司華融金融租賃股份有限公司(華融金融租賃)、中國華融國際控股有限公司(華融國際)的長期主體信用評級「BBB+」及短期主體信用評級「A-2」列於負面信用觀察名單;將華融國際所擔保債券的長期債項評級「BBB+」繼續列於負面信用觀察名單。



標普仍將中國華融視為政府關聯實體,並認為它獲得政府特別支持的可能性非常高。繼續列於負面信用觀察名單反映了中國華融推遲發佈2020年業績給該公司核心信用指標造成的不確定性,以及相關交易將給集團帶來的不確定性。



標普認為,政府當局應會採取措施降低可能事件帶來的相關系統性風險,包括新聞報導的國內銀行繼續給予中國華融信貸支持的情形,且可能採取進一步措施。此前路透社報導,中國監管層已協調多家銀行對中國華融相關貸款「不抽貸」,並準備好對其進行支持。



關於其境外發債主體華融國際,標普仍將華融國際視為中國華融的核心子公司,並認為必要時華融國際會通過母公司間接獲得政府特別支持。標普預計中國華融將有可能直接給予華融國際以流動性支持,或利用集團與國內金融機構的關係間接地給予華融國際以流動性支持。



迄今為止,中國華融保持境內外公開債務按期兌付。中國華融此前公告表示,4月1日至5月20日,公司及旗下子公司累計按期足額兌付25只到期境內外債券,其中:境外債券2只、金額分別為6億新幣和3億美元,境內債券(含華融湘江銀行存單)23只、金額合計188.66億元人民幣。近日有媒體報導,華融國際6月3日到期,票息3.25%的9億美元債券的本息資金均已足額劃轉至指定賬戶。





