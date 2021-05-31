Monday, 31 May 2021, 08:05 HKT/SGT Share: 房地產行業新紅利，代建迎來新春天

香港, 2021年5月31日 - (亞太商訊) - 房地產業進入了 “白銀時代”，之前存在的土地紅利、金融紅利都在消失，行業進入到了管理紅利階段。代建行業的本質是服務業，與資本密集型房地產開發業相比，代建更多體現了管理優勢，代建行業具有輕資產、低杠杆、低成本、高利潤率的優點，以收取管理服務費為收入來源；在房地產行業新紅利特點和代建行業優勢高度匹配，代建將在行業高速成長過程中充分享受管理紅利。



中小房企及擁有土地的企業和個人，受制於資金、品牌等限制，開始尋求通過以代建模式，借助有品牌和專業建設能力的代建企業實現對房地產開發市場的破局。同時，政府加大民生保障下，公共住房、舊改等也推動了政府代建需求的增長，種種因素驅動下，使得代建行業快速開拓成為一個藍海市場，代建行業的黃金發展時期正悄然開啟。



根據中指研究院報告，中國房地產代建潛在市場預期將繼續由2020年的約6.8億平方米增長至2025年的約9.1億平方米。未來預期中國房地產代建市場的新簽合約建築面積也將繼續增長。截至2025年，中指院預期新簽合約建築面積於2025年將達2.3億平方米。同時，預計房地產代建市場規模（按新簽合約建築面積計）占已售商品房建築面積的3%至5%。截至2025年，房地產代建市場（按累計新簽合約建築面積計）預計將達7.9億平方米，占中國已售商品房的14.3%。目前我國代建市場仍然處於起步階段，整體滲透率還不足10%，而在歐美等發達國家的代建市場較為成熟的滲透率普遍在20-30%左右，相比之下，我國代建行業未來還有很大的提升空間。



代建行業領跑者，“三高”回饋投資者



中原建業（09982.HK）作為中國代建行業的領跑者，河南省代建行業的領導者，憑藉其經驗豐富的管理團隊、被廣泛認可的品牌溢價、高品質的產品、清晰的拓展佈局以及全生態圈平臺優勢，持續穩定創造高盈收、高利潤率及高分紅率。



中原建業多項指標在全國和河南省均排名第一。中原建業2020年度的已售面積570萬平方米占到代建市場總份額的29.2%位居行業第一位，2020年的新增合約建築面積約860萬平方米，占總市場份額的10.6%，則在行業中排名第二。以收入計，中原建業2017年至2020年總合約銷售金額71.5%的複合年增長率均在國內代建行業中排名第一。



2018-2020 公司代建項目的營業收入金額分別為6.8億元、10.3億元、11.6億元，三年複合增長率30.5%。2021 年公司在管專案合同總價值為27.9億元，在不考慮2021年新簽約項目創造營收的前提下，按照完工進度節點預計43%亦可確認2021年營業收入約12億元，代建項目營收將保持穩定增長。



公司2020 年淨利潤為6.8 億元，同比增長6.3%；淨利率高達59.2%，淨利潤率三年複合增長率39.4%，超出行業平均水準：公司招股書中明確指出將於2021年9月進行不少於50%派息率進行派息，高派息率是將成為香港資本市場的寵兒。



建業集團協同效應助力中原建業領創代建行業新高度



製造業轉型升級大背景下，中央層面持續出臺相關政策推進裝配式建築行業的發展。2016年9月國務院辦公廳發佈《關於大力發展裝配式建築的指導意見》，意見指出要多層面、多角度的發展裝配式建築行業。《“十三五”裝配式建築行動方案》明確提出，到2020年全國裝配式建築占新建建築的比例達到15%以上，其中重點推進地區達到20%以上，積極推進地區達到15%以上，鼓勵推進地區達到10%以上。裝配式建築的占比指標給各省帶了不小的壓力，這也為中原建業的發展帶了機遇。



中原建業的關聯公司築友智造是裝配式建築市場的龍頭企業，在全國各地積極佈局產業園區，這將助力中原建業實現代建行業首創裝配式建築提供充足的技術和業務支撐，這亦是中原建業優於其他代建企業獨特之處。



建業地產、築友智造、建業新生組建的地產、建築、業主服務生態圈必將為中原建業的發展提供更多的市場機會，更好的品牌溢價和製造產業支援，未來的中原建業將會改變大家對代建業的認識，更加豐富代建行業內容，中原建業將會成為代建行業發展新的風向標，相信會帶動資本市場代建行業的新高潮。



中原建業的真實價值



中原建業引入同為綠城管理控股基石投資人的祥來作為本次基石投資人，說明中原建業得到了代建行業投資人的高度認可，IPO最終定價為3.0港元，按2020年靜態市盈率計算，中原建業的IPO招股價約為13倍PE，低於行業平均水準。同為港股上市的綠城管理控股（09979.HK）投資人給予了20倍左右的PE，簡單比較，中原建業的估值明顯較低。



雖然建業地產一直深耕河南市場，但是中原建業早已擴展至河北、陝西、山西、安徽、新疆及海南等六個省及自治區，中原建業早已走出河南，服務全國，因此中原建業的市場空間巨大，不能以原有建業地產的經營區域來理解中原建業的“中原”。



中原建業的市場地位和盈利能力和中原建業多年形成的代建品牌及穩固的服務客戶群，結合建業新生活的業主服務帶來的客戶價值溢價，以及築友智造的代建產業支撐，將會進一步的提高其估值，中原建業將是代建行業最值得投資的股票，突破20倍PE指日可待。







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