三盛控股2021年股東周年大會順利召開



香港, 2021年5月31日 - (亞太商訊) - 三盛集團旗下經營物業開發和銷售及物業投資的海外上市平台 ─ 三盛控股（集團）有限公司（股票代號：2183.HK）剛舉行了股東周年大會，出席管理層包括公司執行董事兼主席林榮濱先生、其他董事以及高級財務管理人員。







本次股東大會通過了若干項重要議程，其中包括通過董事會全部連任、宣告派發截至2020年底的末期股息每股人民幣0.2元、並授予董事會回購公司不超過發行股票10%的權力等。是次派息，為三盛控股上市以來首次分紅派息，並且派息比率達到12.12%，有利於進一步提升公司的投資價值，而董事會獲授予回購公司發行股份的權力，亦有利於日後提升股份價值，也體現了公司管理層對企業持續向好發展的決心。



盈利向好 逆勢彰顯投資價值



在行業競爭加劇、政策收緊、疫情影響的大環境下，三盛控股依然逆勢發展，利用兩輪優質資產的注入，長期穩健經營的能力持續提升，在營收、利潤數據增長上表現亮眼，各項指標均呈現大幅度增長。三盛控股秉承「精幹團隊」、「精緻產品」、「精準投資」的發展戰略，2020年全年實現營業收入人民幣87.79億元，同比增長276%；淨利潤增長至人民幣8.51億元；毛利率達29%，位於行業領先水平。此外，同期公司總資產達到人民幣565.76億元，同比增長67.77%，盈利能力和企業規模不斷提升。



在投資佈局方面，三盛控股緊緊抓住土地階段性窗口期機遇，加速回補土儲，2020年全年新增30幅地塊，新增土儲面積為526萬平方米，高質量土儲不斷增厚。在優質土儲的驅動下，公司2020年已簽約但未確認銷售的金額約為人民幣241.28億元，同比增長41.97%；銷售物業帶來的預收款項人民幣202.05億元，同比增長44.04%，未來收益蓄水池持續擴大。



三盛控股近年來實現跨越式發展，與大股東三盛集團的強勁實力與支撐密切相關。在「事業大平台、財富共同體」的理念下，三盛集團將合作進行到「極致」，致力於實現資源的最優整合。近日，大股東三盛集團與信達地產達成全面的戰略合作，將在全國範圍內積極獲取新項目，並在既有項目上進行深入合作，實現互利共贏，也將為三盛控股提供更廣闊的潛在發展機會。



穩步推進 財務安全護航長期發展



在持續發展，規模進階之時，三盛控股始終著重財務健康，強調以現金流為導向的投資策略，嚴格把控項目風險，拿地側重在弱限購、弱限價的區域，設置投資紅線，並持續優化財務水平。2020年三盛控股剔除預收賬款後的資產負債比率為53%，處在行業健康水平，融資成本亦呈現下降趨勢，有效平衡公司財務。



在負債水平不斷優化的同時，公司現金流穩健充裕。2020年三盛控股現金短債比為1.79倍，手頭現金能完全覆蓋短期負債。此外，公司持有現金及現金等價物人民幣73.86億元，同比增長逾3倍，未使用的授信額度達人民幣43.38億元，為公司持續經營提供穩固的基礎。



根據樂居財經研究院2020年內房股財務指標排行榜單，三盛控股憑藉營收、財務、現金、規模資產等多個關鍵指標中優異表現脫穎而出，以337.30%的現金增幅勇奪現金增幅榜第一名。此外，三盛控股在上海易居房地產研究院中國房地產測評中心的《2021中國房地產上市公司測評研究報告》中，榮獲2021中國房地產上市公司綜合實力100強及中國房地產上市公司發展速度第二位。



另一方面，公司的大股東三盛集團亦憑藉精準的戰略佈局能力和出色的產品力，獲《經濟觀察報》2021年 「藍籌百強企業」、 「綜合成長潛力十強企業」、「品牌價值典範企業」等榮譽。



隨著兩輪資產注入，公司實力不斷增厚及大股東的強力支持，未來三盛控股將進一步聚焦優勢區域，強調財務安全，夯實內功不斷提升增長確定性，致力為投資者爭取更佳回報。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

