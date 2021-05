英國脫歐引發企業另覓業務根據地 愛爾蘭在歐盟國家中名列前茅

香港, 2021年5月28日 - (亞太商訊) - 英國脫歐引發企業另覓業務根據地,來自多間調研機構的調查顯示,愛爾蘭在歐盟國家中名列前茅。根據安永的一項調查,愛爾蘭的首都 — 都柏林 — 為金融企業另覓業務根據地、配置人員的首選歐盟城市。



安永追蹤了222間大型金融企業披露的公開資訊,顯示都柏林為最受歡迎的歐盟城市,36間金融機構正考慮或已確認將其英國業務或部份員工遷至都柏林,在這36家公司中,9家為綜合銀行、投資銀行和證券公司,18間為財富及資產管理公司,6家為保險公司或保險中介公司。



盧森堡名列第二,吸引了29間企業遷移;23間受追蹤企業選擇法蘭克福,位居第三;另外20間企業則選擇遷至巴黎。



另外,根據一個知名的移民資訊平台Best Citizenships的「2021黃金護照」榜單顯示,愛爾蘭是全球排名第二,愛爾蘭護照排名自去年起攀升,並維持世界上最佳移居地之一地位,愛爾蘭護照需求攀上史上最高水平,其中一個原因是自英國脫歐後,愛爾蘭成為唯一以英語為法定語言的歐盟國家,該國有高生活質素,以及世界認可的教育機構及制度。



因應香港人對在移居愛爾蘭及當地情況的資訊強烈需求,愛爾蘭移民投資者計劃(IIP)批准的產品之一 — IDLF — 將於六月在香港舉辦一連五場「愛爾蘭移民及宜居講座」,與參與者分享愛爾蘭生活的情況。IDLF的代表和來自當地不同領域的業界領袖將會擔任演講嘉賓,與參與者分享投資移民愛爾蘭、工作、教育和學習的細節及心得。



講座時間表及題目如下:



日期 題目

2021年6月5日 投資移民愛爾蘭及IDLF介紹

2021年6月12日 愛爾蘭教育制度

2021年6月19日 愛爾蘭為何成為歐洲科技中心

2021年6月26日 愛爾蘭地產市場

2021年7月3日 愛爾蘭金融服務業



以上講座將於中環德輔道中26號華懋中心二期19樓舉行,首兩場講座現已接受報名,詳情可按此連結:https://bit.ly/3yAPWDc



IDLF駐港之亞洲區域經理Kim McNair表示:「我們很高興與香港的企業家、專業人士和高淨值人士分享在愛爾蘭安居、生活、工作和升學的情況,並幫助他們在透過IIP取得永居資格,自訂時間表移居並順利融入愛爾蘭這個可愛而繁榮的歐盟國家。我們希望研討會形式能讓參與的朋友更易投入,並有所得着。」



關於IDLF



IDLF是由愛爾蘭中央銀行授權和監管的最安全基金投資選項,為外國投資者提供了在愛爾蘭投資以換取長期居留身份的機會。



IDLF以互惠基金形式建立,具資產抵押,為參與愛爾蘭移民投資者簽證計劃的投資者提供了非常安全的選擇。該基金遵循保守的低風險貸款投資政策,確保給與投資者資金最強保護。該基金向愛爾蘭企業組合提供具創意的融資,在投資期內創造更多就業及發展。



該基金董事會由經驗豐富人士組成,包括商界及金融界翹楚,以及愛爾蘭前首相。更多詳請可參閱網站: www.idlf.ie



