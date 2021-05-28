五菱汽車獲納入MSCI中國小型指數 昨日資金淨流入1036萬港元

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|Friday, 28 May 2021, 15:12 HKT/SGT
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香港, 2021年5月28日 - (亞太商訊) - 5月27日，MSCI季度指數調整於當日收盤後生效，包括五菱汽車（0305.HK）在內的45只個股獲納入MSCI中國小型指數。截止5月27日收盤時，五菱汽車上漲4.86%，報收1.94港元，成交金額5387.28萬港元，資金淨流入1036.06萬港元。
MSCI指數是摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International） 所編制的證券指數，指數類型包括產業、國家、地區等，範圍涵蓋全球資本市場，是全球投資組合經理廣泛採用的國際股票基準，在全球範圍內具有廣泛影響力。其中，MSCI中國小型指數旨在衡量中國市場小型股板塊的表現，涵蓋具有良好經營業績和發展潛力的中國公司。此次五菱汽車成功獲納入MSCI中國小型指數，表明了國際資本市場對公司的關注和認可，亦有助於公司進一步成為國際投資者的投資標的，從而引入更多元化的優質投資者，預期將提升公司的聲譽及股票流動性。
話題 Press release summary
部門 通用汽车
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