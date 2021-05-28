Friday, 28 May 2021, 08:42 HKT/SGT Share: 朝雲集團發佈首份環境、社會及管治（ESG）報告 多維度展現企業擔當

香港, 2021年5月28日 - (亞太商訊) - 近日，朝雲集團（06601.HK）發佈《2020環境、社會及管治報告》（以下簡稱“ESG報告”），這也是公司首次發佈ESG報告。報告顯示，朝雲集團致力於通過完善的風險管理及內部控制系統構築誠信的商業氛圍，不斷提升和優化公司管治能力，並將ESG理念融入到運營和管理的各個層面，攜手利益相關方共同創造可持續的價值。



提供高品質的產品與服務 堅持綠色可持續發展



2020年，朝雲集團在研發創新和產品品質領域積極踐行ESG理念，為消費者打造安全、健康和環保的產品。在生產過程中，朝雲集團嚴格執行產品安全及品質控制標準和措施，確保送到每一位元消費者手中產品的健康、安全。同時，公司不使用易造成污染的原料，並通過研發創新降低產品包裝材料的消耗，2020年共有19款家居清潔劑系列產品獲中國工業和資訊化部評選為綠色設計產品。在行銷過程中，朝雲集團亦嚴格遵守法律法規，履行消費者權益保護、環境保護、網路安全與個人資訊保護等方面的義務。在客戶服務工作上，朝雲集團則致力於為客戶提供優質的服務體驗，對客戶投訴給予快速有效回應並做到及時妥善解決。



朝雲集團不僅全心全力為消費者提供高品質的產品與服務，還堅持綠色發展以應對全球氣候變化的挑戰。在節能減排方面，朝雲集團積極回應國家“碳達峰”“碳中和”的戰略目標，公司的番禺基地和安福基地均已獲得GB/T 23331-2012能源管理體系認證，並達到降低能耗目標。在水資源保護方面，公司主要生產基地均安裝汙水處理設施以及24小時線上監控系統，廢水排放濃度均符合相關污水綜合排放標準，同時生產基地還建有雨水回收和中水回用系統，來降低生產生活過程中對水資源的消耗。在廢氣和固體廢棄物處理方面，朝雲集團亦嚴格遵守各項法律法規和國家標準。此外，公司還提倡無紙化辦公，公司內部流程通過雲平臺進行辦理，進行線上審批。



新冠疫情初始，第一時間捐贈消毒除菌產品全力支援疫情防控



朝雲集團首份ESG報告也展現了公司在全國抗擊疫情戰鬥中做出的重要貢獻。



2020年初，全球遭遇新冠疫情，朝雲集團立即聯合立白集團向中國紅十字會總會捐贈價值2億元的消毒除菌產品。公司第一時間組織統籌上下游復工複產，一線生產人員每天24小時三班倒地生產用以捐獻的消毒除菌產品，公司管理團隊則與有關各方積極協調，每天有七十多個工作群要進行大量事項溝通，包括物資供應、貨運物流、公益捐贈、政府協調、安全復工等，每天工作到淩晨兩三點，以保障捐贈物資的順利生產和及時送達。



值得一提的是，為了確保捐贈物資的供應，即使是市場上89%的消毒產品斷貨率的情況下，優先滿足捐贈需求，並第一時間發佈“朝雲集團旗下各類抑菌、除菌、殺菌、消毒產品不得漲價”的通知。經過公司管理團隊的不懈努力，朝雲生態圈內的供應商、代理商、零售商等十幾萬人最終取得高度一致，暫時忘記眼前的市場利益，優先安排防疫物資配給。



物流配送是抗疫物資捐贈最核心也是最艱難的一步，朝雲集團利用雲端辦公系統、物流系統、整合專銷商管道的配送能力，動用1000多名物流配送司機，自行將89萬箱捐贈物資，歷經400000公里，運送至中國300多個城市，2000多家新型冠狀病毒定點收治醫院。其中第一批防疫物資大年初一陸續抵達廣東省各收治定點醫院，大年初五抵達武漢雷神山基地。



在疫情緩解後，朝雲集團還在全國開學季率先發起“守護校園安全，助力莘莘學子”消毒除菌產品捐贈公益活動，為41所學校及教育機構捐贈消毒液數量2685件，為約42萬名師生提供了開學季的防疫物資保障。



近年來，隨著可持續發展理念進一步深入人心，包括香港在內的全球主要資本市場監管機構紛紛強化有關上市公司ESG管理及資訊披露的政策。與此同時，大量統計資料也表明，基於ESG投資可以降低投資組合風險，產生更有競爭力的投資回報，因此廣大投資者也更傾向於投資可持續發展能力更強的上市公司。未來，朝雲集團將繼續加強ESG管治和資訊披露，推動公司長期可持續發展，從而為投資者帶來更高品質、更穩健的回報。







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