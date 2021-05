Thursday, 27 May 2021, 11:20 HKT/SGT Share: 新型消費蓬勃發展 國美真快樂APP「五一」UV大幅增長3倍

香港, 2021年5月27日 - (亞太商訊) - 消費券購物享實惠,供應端順應市場出新品,新場景逛街帶來更加新鮮有趣的體驗……今年「五一」假期,隨著「全國消費促進月」的啟動,各地消費市場暖意融融。



據各地商務部門統計,全國各大城市重點商圈人流量明顯增長,如北京52個重點商圈客流量同比增長近五成,多家商場實現銷售額、客流雙增長,廣州天河路商圈客流超1000萬人次,同比2019年增長超15%。



此外,銀聯數據顯示,「五一」假期的交易金額達1.91萬億元,較去年同期增長5.5%,總量和日均數值均創同期新高,其中百貨購物的消費金額同比增速靠前,增長近兩成。



從4月28日北京啟動「第三屆全國雙品網購節暨北京消費季」,到5月1日上海啟動「2021年全國消費促進月暨上海五五購物節」,再到5月7日至10日海南省海口市舉辦首屆「中國國際消費品博覽會」,一系列活動讓「消費」頓時火熱起來。



新型消費呈蓬勃發展態勢



消費是經濟發展的重要引擎。在一系列政策的支持下,線上線下融合提速,直播電商、平台經濟、線上教育等新業態加速湧現,新型消費呈現出蓬勃的發展態勢。



2020年9月,國務院辦公廳發佈《關於以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》,進一步培育壯大各類消費新業態新模式。



今年3月,國家發改委、工信部、商務部等28部門聯合出台《加快培育新型消費實施方案》,鼓勵消費新模式新業態發展,促進線上線下消費融合發展。



以剛剛過去的「520」網路情人節為例,逐漸成為各大電商平台的促銷陣地,把線上平台作為主要購物渠道的年輕群體也展現出強勁的消費力。



以國美(493.HK)為例,平台負責人透露,今年「520」活動期間在其真快樂APP下單的排名前五大品類分別是:家居日用、製冷家電、3C、美妝個護、食品酒水。並且,在今年「520」活動期間,其平台的活躍用戶近112萬,相比去年同期增加約35.74萬。



據了解,自「2021全國消費促進月」開啟以來,零售行業的代表企業國美,聚焦家電、家居、百貨等全品類消費,通過發揮線上線下雙平台優勢,憑藉「真快樂」APP及3400多家實體門店組成的矩陣實力和規模效應,在全國多地掀起了圍繞消費促進月的多場次、多主題的地區系列活動。



品質消費深受消費者青睞



日前,商務部相關負責人介紹,在促消費系列活動之一的全國第三屆「雙品網購節」上,品質消費深受消費者青睞。本屆「雙品網購節」期間,共有18.8萬個品牌推出新品,同比增長46.8%。智慧化、定制化、健康類等品質升級類商品銷售呈明顯增長態勢,比如除菌洗衣機、定制傢俱、智慧穿戴設備分別增長117.8%,95.4%和67.2%。



商務部研究院發佈的《2020年中國消費市場發展報告》指出,中國「90後」「00後」人口規模達3.4億人,已成為消費的中堅力量。他們對產品需求呈現出個性化、多元化等特點,願意為產品設計、特色支付溢價。



深耕零售領域34年來,國美堅持從用戶思維出發,一次又一次的尋求突破與改變。今年年初國美APP改名為「真快樂」APP,不但突破了企業的固有形象,也更順應了年輕化的市場需求。



自從國美發力娛樂化零售以來,其標誌性組合玩法「搶-拼-ZAO」越來越受到消費者青睞。限時低價搶好物、搶大額優惠券,海量爆款好物拼團買更便宜,還有ZAO動團抽大獎。尤其是此次剛剛過去的520大促,更是延續了「真快樂」一貫的娛樂化風格,獎品包括金條以及覆蓋甜蜜專場、國貨專場等系列的好物統統免費抽。



自2021年一季度以來,國美全新線上平台「真快樂」APP的GMV同比增長近4倍,月活穩定在4千萬規模,活動單日日活近千萬。有數據顯示,基於「真快樂」平台化、娛樂化的賦能,日活與UV的增長分別達到1280%和281%;基於供應鏈平台開放賦能,SKU數同比提升60%、轉化率同比提升241%、支付人數同比增長827%;基於「家生活」戰略第二階段的延展和升級,GMV同比增長290%。



數字供應鏈賦能消費升級



供應鏈是零售的命脈所在,它涉及將產品或服務提供給最終使用者的上下游企業所形成的網鏈結構。



數據顯示,國美真快樂APP「五一」大促UV同比增長297.3%,支付人數相較往常暴增567%,全網GMV環比提升了123%,其中家庭服務類訂單顯著提升。而國產食品、美妝個護、母嬰用品、服務鞋帽與酒水五大品類成為國美五一大促期間的「五朵金花」,既逆轉了消費者對「國美只賣電器」的固有印象,又展現了國美在娛樂化零售賽道的快速步調,彰顯了國美強大的供應鏈優勢與全品類韌性。



在平台建設方面,國美通過真選商品、嚴選商家、九九會員權益,向用戶傳遞低價、品質、服務的心智,致力於打造低價高效的最短鏈路,圍繞家庭用戶需求,現階段主力打造除家電外,食品酒水、服飾鞋包、家居家裝、日用百貨、母嬰玩具、美妝個護六大類目商品採購平台。



在渠道經營方面,國美各產業公司供應鏈除通過線上下平台、線上真快樂平台以及第三方廠商平台(京東、拼多多、抖音等)的方式實現銷售,也可以與第三方廠商代運營商達成合作,實現供應鏈全渠道輸出。



隨著2021年全國經濟回暖以及國家大力提倡「內循環」的政策利好,國美計劃在未來18個月內,將3400多家門店擴展到6000家以上,將真快樂APP月活用戶由4000萬提升至1億,並逐步提升供應鏈平台端非家電銷售佔比。這一系列「組合拳」,將推動國美獲得更多投資者關注,而零售板塊或將迎來新的「春天」。





