Wednesday, 26 May 2021, 10:01 HKT/SGT Share: 巴西出口投資促進局將引薦十家初創企業參與香港科技園公司舉辦的Global Matching 2021環球商業及投資配對活動 推動巴西企業創新 拓展國際性網路及資源

香港, 2021年5月26日 - (亞太商訊) - 巴西出口投資促進局一直致力為國內產品和服務尋求商機，吸引外國公司進行戰略性投資，同時推動巴西經濟。巴西出口投資促進局受香港科技園公司（「科技園公司」）邀請，將推薦十家巴西當地有潛力的初創企業參與由科技園公司舉辦的Global Matching 2021環球商業及投資配對活動，預計通過活動加強初創企業與跨國投資者的交流，並進行一對一的配對活動，期望能快速及具規模地推進企業創新。巴西聯邦共和國駐香港總領事馬一諾先生(Manuel Innocencio de Lacerda Santos Junior)亦將親身出席活動。



Global Matching 2021環球商業及投資配對活動旨為初創和科企提供一個拓展業務網絡的平台，對接潛在企業買家和投資者。活動包含研討會、路演、配對活動、嘉賓訪談及午宴等，以尖端會議聚集、影響、帶領領導者，應對急速發展的創新與技術（I＆T）大趨勢。



巴西出口投資促進局是次引進十家本地初創企業，以促進兩地商業交流，推動貿易及投資關係，與不同業務和技術的行業建立全方位交易流程渠道。借此機會加深了解亞洲商業環境及加速融入中國及香港市場，建立亞洲可信賴的合作夥伴網絡。



為向投資者展示優質的投資項目，是次參與的十家巴西初創企業主要是資訊與通信科技及生物科技行業，涉足健康科技、企業流程管理、軟件開發、人工智能、共享交通、智能教育等不同領域，各有獨特技術及優勢，皆為巴西的領先初創企業，亦與國際有緊密聯繫。



巴西出口投資促進局首席執行官奧古斯托·佩斯塔納先生（Mr. Augusto Pestana）表示: 「巴西高度重視科技產業發展，香港一直是巴西的重要貿易夥伴，這將是一個很好的機會探討亞洲企業如何與深度科技初創企業更好地合作，同時協助有興趣在巴西投資的海外投資者了解巴西的產業及文化。」



Global Matching 2021環球商業及投資配對活動資料：

日期 : 2021年5月26日(星期三)至2021年6月2日(星期三)

形式 : 網上混合現場

參與的巴西初創企業 :

1. Digitalk （軟件開發、人工智能）

https://www.digitalk.com.br/

2. EcoStove（健康科技、軟件開發）

https://www.ecostover.com.br/

3. EMSISTI Space Systems & Technology（軟件開發、智能教育）

www.emsisti.com.br

4. Five Validation （健康科技）

https://fivevalidation.com/

5. Hauseful（軟件開發）

www.hauseful.com

6. HomeCarbon Energy Solutions（軟件開發）

www.energiadascoisas.com.br

7. Intcom（軟件開發、人工智能）

https://intcom.com.br/

8. Nick Builder（軟件開發）

www.nickbuilder.com.br

9. NTU SOFTWARE TECHNOLOGY （軟件開發）

https://ntus.com.br/

10. Wiimove （共享交通）

https://wiimove.com.br/



關於巴西出口投資促進局

巴西出口投資促進局致力於在海外推廣巴西產品和服務，吸引外國公司到巴西戰略性行業進行投資。



巴西出口投資促進局組織多樣化的商務推廣活動，其中包括商務市場調查考察，貿易洽談會，支持巴西公司參加大型展會，組織國際買家和意見領袖考察了解巴西生產結構，建設其他加強巴西品牌宣傳的商務平台。



巴西出口投資促進局通過尋求商機，開展策略活動並向有意在巴西配置資源的外國投資者提供支持，在吸引外部商直接投資（FDI）到巴西方面發揮著領導性的作用。





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