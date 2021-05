中國動力計劃發起納斯達克上市程序

香港, 2021年5月25日 - (亞太商訊) - 全球領先的電動車輛技術公司中國動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「中國動力」或「集團」)計劃開始將公司普通股在納斯達克上市(「建議上市」)的申請程序。公司在獲准在納斯達克交易之後,將繼續在香港聯合交易所有限公司進行買賣。



「我們認為在納斯達克這個以新興成長型公司為目標的全球領先交易所上市,將可提升集團於全球投資界的形象,並使集團在全球持續部署先進電動車輛技術的知名度。」中國動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop先生表示。「我們預期集團將需要額外營運資金以作發展電動車輛業務及一般營運資金用途。我們已考慮多種籌資方式並認為建議上市為推動公司股東吸引更多市場參與及流動資金、擴大其美國散戶及機構投資者基礎、吸引分析師關注以及最終從短期及長期而言提高股東價值之具吸引力的機會。」



自2014年以來,中國動力已成為電動傳動系統及車輛網絡之主要先驅製造商。其為輕量化汽車車身設計及新能源底盤動力系統領域的綜合駕駛及物流解決方案供應商。



Miguel Valldecabres Polop先生繼續表示:「恰逢美國政府最近宣佈對電動車輛及電動車輛基礎設施的建議聯邦投資,我們亦計劃於宣佈建議更名為科軒動力(控股)有限公司後推出若干的新發展舉措,我們同時認為,此為建議上市之合適時機,特別是集團現已打入海外電動車輛銷售市場,獲得一個能更好地反映其專有技術及快速增長的真正價值之估值的目標。」



公司近期在美洲、歐洲、中東、東南亞及日本等市場通過戰略投資、合資企業、合夥企業和銷售予龐大的車隊而擴大其重要據點,也配合其在美國的計劃。



中國動力股份於納斯達克上市須待納斯達克考慮多項因素(包括達致最低上市要求)後作出批准。公司預計將滿足有關上市要求;然而公司無法保證納斯達克何時或會否批准其上市申請。



關於中國動力(控股)有限公司(股份代號:476)

中國動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。為更好反映集團業務及將其電動車全球化至世界市場的發展方向,公司建議更改其名稱為「科軒動力(控股)有限公司」。更多內容,請登錄 www.chinadynamics.hk.



前瞻性陳述

中國動力(控股)有限公司提醒閣下,本新聞稿中並非描述歷史事實的陳述而為前瞻性陳述。此等陳述乃基於公司目前的信念和期望。載入前瞻性陳述不應被視為中國動力(控股)有限公司或其顧問就將實現其計劃或預期(包括但不限於管理層對收入增長及全球擴展的預期)作出的聲明。由於公司業務本身具有風險及不確定因素(包括其先前新聞稿及向監管機構提交的文件所述的風險),實際業績可能與本新聞稿所載的有所不同。閣下須注意不應過分依賴此等前瞻性陳述,此等陳述僅於本新聞稿日期發表,我們概不承擔修訂或更新本新聞稿以反映本新聞稿日期後發生的事件或情況的責任。所有前瞻性陳述作為整體受本警示性陳述限制,並根據1995年美國私人證券訴訟改革法案(U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中的「安全港」規定作出。



