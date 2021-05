Tuesday, 25 May 2021, 16:10 HKT/SGT Share: 國投證券首予寶寶樹集團「買入」評級 預計潛在上升空間57%

香港, 2021年5月25日 - (亞太商訊) - 寶寶樹集團近日獲國投證券給予「買入」評級,目標價2.00港元,潛在上升空間57%。國投證券表示,國家人口政策及鼓勵生育氣氛提振下,母嬰市場規模預計將持續增長,景氣度日益提升。寶寶樹作為行業領先企業,2021年上半年預期業績能延續去年下半年強勢,品牌價值母嬰行業位居第一,增長動力持續升級。



(資料來源:寶寶樹集團)



報告指出,寶寶樹以強大的社交功能和優質豐富內容為支撐,是多個互聯網母嬰平台之中最受年輕人歡迎的平台。2020年月活躍用戶總數1.03億,為行業之首,且高收入、中等收入用戶遠超行業平均值。



寶寶樹當前的主要業務分別是廣告業務及電商業務。隨著2020下半年新冠肺炎疫情的逐步緩解,寶寶樹就廣告業務實施兩大改善策略,包括優化自助廣告服務及擴大國內及泛母嬰的客戶群,總收入較上半年增長26%,毛利率亦較上半年增長高達111%,其中廣告整體收入較上半年上漲42.7%。



得益於積極推動自助廣告服務,2020年寶寶樹廣告商數目較2019年同期大幅上升361%。依託寶寶樹大資料平台,自助廣告模式能夠覆蓋多種需求場景,讓客戶自主選定合適資源及投放時間,並精准鎖定月齡、地理位置、城市及設備需求投放,還能夠讓客戶自主競價獲得廣告位,按照點擊收費,獲取更高投放效率。國投證券在研報中指出,自助廣告服務模式的三大運營優勢指標強勁,預期2021上半年表現夯實,相信將成為未來增長的重要催化劑。



電商方面,寶寶樹利用自身優質的用戶基礎,建造自運營電商模式,豐富產品的多元化,與母嬰行業主要品牌展開合作,通過「母嬰第一單」打造場景營銷,大幅提升用戶購物體驗,2020年寶寶樹電商用戶復購率高達40.3%。



鑒於過往的成功案例,2021年寶寶樹重新開展C2M業務作為下半年電商重點戰略之一,展望下半年有雙十一、雙十二等傳統電商大節,藉此提升天貓相關平台的轉化率,預期下半年將會在市場大力推動銷售。



展望未來運營策略,今明兩年寶寶樹將新業務集中於C2M自有品牌產品的落地,以及孕產服務護理類的服務上。目前,孕產服務已經在寶寶樹孕育APP核心位置佈局,可見寶寶樹對該項服務的信心及憧憬。在運營規劃上,寶寶樹將打造基於平台基礎上往產後、0-6歲階段深入延伸,通過升級形式實現優化自身的運營及流量建立,以效果廣告達成業績增長。



國投證券認為,寶寶樹自助廣告業務及電商的快速發展,將可建立一個完善、品效合一的營銷閉環,且寶寶樹目前財務資源充裕,預計2021-2022年營業收入同比增長45%、102%,毛利同比增長73%、146%,足以支撐寶寶樹未來進行行業整合或縱橫向拓展,充分挖掘過萬億的母嬰市場。







