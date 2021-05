Monday, 24 May 2021, 18:19 HKT/SGT Share:

來源 Quam IR Awards 【華富卓越投資者關係大獎2020】頒獎典禮圓滿舉行 樹立行業專業典範 表揚業界卓越成就

香港, 2021年5月24日 - (亞太商訊) - 「華富卓越投資者關係大獎2020」於2021年5月24日假香港四季酒店 (Four Seasons Hotel Hong Kong) 順利舉行,來自各個界別的上市公司代表與多位貴賓共享輝煌,祝賀得獎者於投資者關係工作中的卓越表現及貢獻。



中國通海金融集團管理層,包括首席營運及風控總監黃偉誠先生(左六)、中國通海融資(控股)有限公司主席魏永達先生(左五)、中國通海證券副行政總裁趙進傑先生(左七)和市場營銷部主管陳靜妍小姐(右六),與頒獎嘉賓及得獎公司代表合照留念。



第六屆【華富卓越投資者關係大獎】嘉許傑出投資者關係工作

【華富卓越投資者關係大獎】致力發掘在投資者關係有出色表現的香港上市公司,得獎企業透過不同途徑打開與投資者溝通之門,傑出的專業手腕為投資者關係工作樹立了最佳典範,值得表揚。第六屆「華富卓越投資者關係大獎」獲上市公司熱烈支持,本年度共有13家公司獲獎,成就卓爾非凡。



中國通海融資(控股)有限公司主席魏永達先生致開幕辭表示:「在新冠肺炎疫情爆發期間,投資者關係團隊仍須與投資界保持溝通,實在殊不簡單。透過商界上下不懈的努力,必定能共度難關,共同迎接更好的一年。」中國通海金融集團﹙00952﹚首席營運及風控總監黃偉誠先生 ﹙Mr. Stacey Wong﹚致辭時亦表示:「過去兩年,香港面臨著疫情的挑戰。隨著疫苗的面世,我們終於能看見曙光,雖然經濟仍需要一些時間才能恢復,但相信企業將能在充滿波動的環境中砥礪前行,只要投資者關係團隊能與資本市場緊密溝通,保持高透明度,定可為投資者及股東帶來更大的信心。」



頒獎典禮獲各界精英和傳媒支持

中國通海投資者關係榮幸邀請到商務及經濟發展局副局長陳百里博士太平紳士、財經事務及庫務局副局長陳浩濂太平紳士、香港中大學商學院副院長(對外事務)趙善銘教授及香港科技大學商學院副院長徐岩教授擔任頒獎嘉賓,共證盛事。



是次頒獎典禮獲得媒體廣泛支持,(排名不分先後) 包括《英文虎報》(The Standard)、《財股網》、《滙通財經》、《證券之星》、《賽雷頭條》和《FX168》。鳴謝贊助商PINKBOX及HKTaxi鼎力支持,贊助名貴禮品,為頒獎典禮錦上添花。



【華富卓越投資者關係大獎2020】 得獎企業(按英文名稱字母排序)

股票編號 公司

香港指數成份股 (恒生指數) 類別

0267 中信股份

0017 新世界發展有限公司

2382 舜宇光學科技(集團)有限公司



主板類別

1530 三生製藥集團

3383 雅居樂集團控股有限公司

1050 嘉利國際控股有限公司

0173 嘉華國際集團有限公司

1989 松齡護老集團

2878 晶門半導體有限公司

0826 天工國際有限公司

6158 正榮地產集團有限公司



首年上市類別

0826 德琪醫藥有限公司



可持續發展類別

0992 聯想集團有限公司



【華富卓越投資者關係大獎】網站: http://eventedm.tonghaiir.com/QIRA2020-21/



查詢及聯絡:

中國通海企業傳訊有限公司

活動推廣/ 傳媒聯絡:

陳靜妍 (Jane Chan) T: 2217-2888 Email: jane.chan@tonghaifinancial.com

盧秋玲 (Mandy Lo) T: 2217-2753 Email: mandy.lo@tonghaifinancial.com

陳碧虹 (Charlie Chan) T: 2217-2504 Email: charlie.chan@tonghaifinancial.com





