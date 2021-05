中基長壽科學與美爾雅之合資公司 夥拍新湖財富舉行「健康權益計劃」發佈儀式

香港, 2021年5月24日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司(「中基長壽科學」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767.HK)宣佈,透過合資公司美爾雅健康集團(湖北)有限公司(「美爾雅健康科技」),於2021年5月23日成功與專注於高凈值客戶的新湖財富投資管理有限公司(「新湖財富」)在北京舉行《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》,為高凈值人群及其家庭提供全方位的健康管理私享服務。



美爾雅健康科技集團(湖北)有限公司總經理閆一凡先生(左一)、湖北美爾雅股份有限公司董事長兼總經理、美爾雅健康科技集團(湖北)有限公司執行董事陳京南女士(右三)、美國中基1號國際醫療集團執行董事、亞洲綜合細胞庫武漢中心執行總裁李小雙先生(右二)、斯坦福大學轉化醫學中心中國中心副主任、中科院抗衰委員會副主任郭明輝博士(右一)以及新湖財富投资管理有限公司管理層及代表於《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》合影留念。



湖北美爾雅股份有限公司董事長兼總經理、美爾雅健康科技集團(湖北)有限公司執行董事陳京南女士於《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》上致辭。



美爾雅健康科技集團(湖北)有限公司總經理閆一凡先生就「健康權益計劃」及金融權益主題分享。



《健康戰略合作暨啟動健康權益計劃發佈儀式》假北京朝林松源酒店舉行,並邀得斯坦福大學轉化醫學中心中國中心副主任、中科院抗衰委員會副主任郭明輝博士作健康主題分享,以及奧運體操冠軍、美國中基1號國際醫療集團執行董事、亞洲綜合細胞庫武漢中心執行總裁李小雙先生作體驗分享;獲各界友好及嘉賓岀席,一同見證美爾雅健康科技與新湖財富的戰略合作,場面熱鬧。



在健康新時代下,「健康中國」已經成為國家戰略,「大健康」產業成為經濟發展的新引擎,高凈值人群對於健康管理也更加重視。隨著國內人口老化加劇及保健品滲透率逐漸提升,長壽科學醫療及健康管理業務發展空間巨大。「健康權益計劃」將進一步加強集團與其戰略合作夥伴的協同效應,完善相關產業鏈升級,繼續打造世界領先的健康長壽科學生態系統,為人類健康作出貢獻。



中基長壽科學自去年不斷投放資源於長壽科學研究,並招攬了一群國際頂尖之專業生物科技醫療人才,强化中基長壽科學之科研團隊實力,研發出高效之長壽生物製品。為進一步完善集團全球長壽科學領域的佈局,集團積極進行先進醫療及檢測等項目的併購,其中於今年3月與湖北美爾雅股份有限公司(「美爾雅」;股份代號:600107.SH)訂立投資合作框架協議,共同成立美爾雅健康科技,以重點開展防癌早篩、長壽醫學檢測、細胞管理等先進醫療服務。為了集團未來的戰略發展及業務方向,集團董事會已於2021年5月18日決議採納股份獎勵計劃,以表揚若干參與者對集團的發展及增長所作出的貢獻,並藉此吸納合適人才,為集團進一步加快發展打下堅實基礎。



中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「集團樂見美爾雅健康科技與新湖財富的戰略合作,隨著社會對健康生活及長壽科學醫療需求增加,配合集團及近年積極於健康管理及長壽生物製品方面的研究,我們深信『健康權益計劃』能為高凈值人群帶來更全方位及優質的健康管理服務,亦預料這次合作可以為高凈值人群提供更精準、安全、完善的優質健康管理項目,締造龐大的協同效益。」



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券及其他投資、金融及投資諮詢,以及物業投資業務。憑藉管理層在生物科技行業的專業知識及技術,集團近年銳意進軍國內長壽科學醫療行業,以嶄新的長壽管理方案實現 「讓人類健康長壽」的願景,透過長壽生物製品、細胞及基因療法,以及先進醫療等長壽科學技術,為人類的健康作出貢獻,從而建立良好聲譽。



有關更多資料,請瀏覽: https://www.irasia.com/listco/hk/zhongjilongevity/







