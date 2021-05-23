Friday, 21 May 2021, 13:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs與Endpoints新聞合作開展消卷積炎症和免疫學臨床試驗

澳大利亞阿德萊德, 2021年5月21日 - (亞太商訊) - 澳大利亞最大，技術最先進的臨床試驗專業生物分析實驗室Agilex Biolabs與Endpoints News合作，在Endpoints News編輯Arsalan Arif主持的網絡研討會上分享了有關去卷積炎症和免疫學的最新臨床試驗信息。







Agilex Biolabs免疫分析主任Kurt J. Sales（理科學士;理科學士（醫學）榮譽;理科碩士，PGCM）：



“炎症是一個複雜的生物過程，涉及大量駐留和聚集的免疫細胞，這些細胞動員起來以入侵病原體，從而滲透到組織中。這些免疫細胞在分泌出炎性介質時，其數量增加且活化增強，它們共同發揮作用以協調和調節免疫反應。為您的免疫學臨床試驗選擇正確的生物分析平台對於數據收集至關重要。 但是，導航複雜的炎症過程可能很困難。”



在這次網絡研討會中，Sales博士將研究這些平台的使用情況，以及如何選擇合適的平台。它還將確定在臨床試驗中用於測量生物液中炎性介質水平的最常見的生物分析平台。



使用SARS-COV-2樣品，網絡研討會將覆蓋一個定制的10種分析物炎症小組，並確定在Covid患者中這些介體所觀察到的水平與未感染患者基質之間的比較。



還將討論這些平台如何通過流式細胞術在臨床試驗受試者中測量特定的免疫學標記。



在這裡註冊

美國東部時間5月25日2:00 pm-3:00 pm

https://webinars.endpts.com/deconvoluting-inflammation-and-immunology-for-clinical-trials/



Agilex Biolabs的世界一流實驗室配備了先進的設備，包括Gyrolab Xplore，MSD Quickplex 120，Luminex Magpix，BD FACSymphony A3流式細胞儀，以及即將發布的數字液滴定量實時RT-PCR。



我們使用LC-MS / MS和免疫測定這兩個平台，為小分子和生物製劑提供PK，免疫原性（PD）和生物標誌物生物分析服務。



澳大利亞臨床試驗仍在營業，Agilex Biolabs被指定為必不可少的服務，因此可以確保客戶研究的連續性。



這家生物實驗室擁有120多名員工，其中85名專職實驗室人員，支持臨床試驗來自美國、歐洲和亞太地區的生物技術客戶。



在您開始下一個臨床試驗之前，請與我們預約會面。 https://calendly.com/agilexbiolabs/15min



關於 Agilex Biolabs https://www.agilexbiolabs.com/



澳大利亞領先的生物分析實驗室Agilex Biolabs在進行規範的生物分析方面擁有24多年的經驗，包括品質方法開發，方法驗證和样品分析服務。我們已成功支持了全球數百項臨床前和臨床試驗，客戶選擇澳大利亞進行簡化的監管程序，並獲得了在澳大利亞進行的全球最有吸引力的40％以上的研發試驗回扣。 Agilex Biolabs還通過其公司TetraQ提供毒理學服務，TetraQ是在澳大利亞建立的GLP囓齒動物毒理學設施。



Agilex Biolabs的世界一流生物分析設施獲得了NATA（澳大利亞政府OECD GLP合規性監測機構）的OECD GLP認可和ISO 17025的全球認可。 Agilex Biolabs宣布，其實驗室設施已擴充了30％以上，以滿足主要來自美國和亞太地區和歐盟生物技術公司的需求。在此觀看新實驗室的演示視頻 https://youtu.be/WNdPGkdr9FA



Agilex Biolabs利用液相色譜串聯質譜（LC-MS/MS）、免疫分析法（Mesoscale，Gurolab，Luminex）以及流式細胞儀（BD FAC Symphony A3分選儀，20色細胞分析儀）專門從事小分子和生物製劑的生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標和免疫藥效學評估。



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括 :

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗（全血或外周單個核細胞（PBMC）刺激試驗）和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析（例如：抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用（ADCC））



Agilex Biolabs媒體聯絡:

Kate Newton

Media@AgilexBiolabs.com



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部門 健康与医药, Clinical Trials

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