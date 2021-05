Friday, 21 May 2021, 13:29 HKT/SGT Share: 雙料新銳!“倔強的尾巴”獲天貓京東雙平臺發展看好

香港, 2021年5月21日 - (亞太商訊) - 5月19日,京東寵物2021戰略升級發佈會暨首屆愛寵獎頒獎盛典在北京隆重舉行,朝雲集團(06601.HK)旗下寵物品牌“倔強的尾巴”憑藉優質的產品、良好的口碑和超高的人氣, 斬獲京東愛寵獎“十大新銳品牌獎”。







“倔強的尾巴”是朝雲集團多品牌多品類戰略佈局的重要一環。 “倔強的尾巴”主要為養寵家庭提供專業、安全的寵物清潔護理產品和全套解決方案,品類覆蓋養寵家庭家居空間除臭抑菌、口腔、耳朵護理以及貓砂等多個品類,產品一經上市便深受年輕一代消費者的喜愛,上市僅4個月就成為天貓寵物香水除味類目的第一品牌,並成功入選天貓小黑盒認證的年度優質新品榜單。近期,“倔強的尾巴”開始進軍寵物食品領域,全新推出中高端寵物主糧“倔強嘴巴”,產品覆蓋寵物貓犬各年齡段,主打專利活性乳酸菌+益生元、0肉粉、優質動物蛋白及凍幹鮮肉等特色優勢,是守護愛寵健康成長的“硬核美食”。



無論是倔強的尾巴寵物護理產品,還是剛上市的倔強嘴巴寵物主糧,朝雲集團的高品質寵物產品均有口皆碑,得到了市場和行業各界的高度認可和廣泛讚譽,2021年以來就已先後榮獲國內兩大電商巨頭評選的寵物行業大獎——天貓金妝獎“最具潛力寵物新銳品牌”和京東愛寵獎“十大新銳品牌獎”。此外,“倔強的尾巴”在經營業績上也取得了亮眼的成績,朝雲集團發佈的上市後首份財報顯示,其寵物品類2020年營收同比增長超10倍。



與此同時,積極佈局寵物經濟黃金賽道的朝雲集團也獲得了機構投資者的認可。近期,繼摩根斯坦利首予增持評級後,中金發表研究報告,首次覆蓋朝雲集團予“跑贏行業”評級,目標價11.8港元,相當於明年預測市盈率的33倍。報告稱,中金看好朝雲集團成為內地領先一站式家居護理、寵物護理和個人護理平臺的廣闊前景。



在未來的發展中,朝雲集團將繼續圍繞多品牌品類戰略,深化佈局寵物消費市場,通過不斷地研發與創新,打造更多滿足“寵物和養寵家庭”真正需求的產品,在持續高速增長的寵物行業中保持領先地位。





