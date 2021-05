Wednesday, 19 May 2021, 10:56 HKT/SGT Share:

來源 Hermitage Capital 和暄資本任命摩根大通前亞太投資銀行部執行董事張夢涵擔任總裁及管理合夥人

香港, 2021年5月19日 - (亞太商訊) - 5月18日,和暄資本宣佈任命張夢涵(Henry Zhang)先生為和暄資本總裁及管理合夥人。







和暄資本創始人項與秋先生與總裁張夢涵先生







張夢涵先生擁有豐富的華爾街投資銀行經歷,曾先後擔任摩根大通亞太投資銀行部執行董事,負責中國交通、物流及企業科技行業投行業務;摩根士丹利中國投資銀行部副總裁兼運營官;以及瑞士銀行亞太投資銀行部副董事。在其投行生涯中先後主導和參與了60多單、總計超過600億美元的IPO、並購、股票定增、可轉債、債券發行等專案。其中包括美團點評42億美元香港上市(全球有史以來最大的社區電商IPO)、中通快遞14億美元美國上市(2016年最大的美股IPO)、中銀租賃11億美元的香港上市(全球歷史上最大的租賃IPO)、順豐433億元借殼鼎泰新材上市等眾多明星IPO項目。



同時張夢涵先生作為資深並購顧問專家,主導了中國諸多具有里程碑意義的跨境並購,並在重要談判中發揮了關鍵性的作用,其中包括代表順豐收購嘉裡物流51.8%的股份、代表山東高速以及香港富泰金融收購法國圖盧茲機場、出售土耳其第三大港口伊斯坦布爾Kumport給由招商局、中遠以及中國主權基金中投組成的中方財團、出售義大利最大的高速公路運營商Autostrade perl‘Italia的少數股權給中國主權基金絲路基金、代表招商局港口收購法國達飛輪船CMA CGM旗下的全球10個港口資產的49%股權等等。其中多個重大並購交易作為中國一帶一路戰略的標誌性專案,獲得了多國領導人的鑒簽。



和暄資本創始人、董事長兼CEO項與秋(Sean Xiang)表示:“張夢涵先生深耕中國及國際資本市場十餘年,擁有豐富的跨行業投資經驗。我們相信憑藉其獨到的投資眼光及傑出的項目挖掘能力,一定能夠助力和暄資本發展成為亞洲領先的私募股權基金。我非常期待與張先生攜手,帶領團隊繼續堅定投資中國新經濟領域的龍頭企業,為我們的投資者持續創造優異的回報。”



張夢涵(Henry Zhang)表示:“在過去的四年時間裡,和暄資本成為了亞洲地區最高速增長的私募股權投資平臺之一,令人欽佩。和暄資本的核心高管團隊均來自華爾街知名機構。非常榮幸能夠加入和暄,期待與行業內最有經驗的同仁攜手合作。”



和暄資本是亞洲地區快速增長的新經濟領域投資集團之一,總部位於香港,並在上海設有辦公室。從2017年成立至今,管理資產規模已超過10億美元。至今已成功投資20個明星股權專案,單筆投資金額在數千萬美元至上億美元,其中騰訊音樂(TME.US)、陸金所(LU.US)、360數科(QFIN.US)、平安金融壹賬通(OCFT.US)已在美股上市,預計2021年還將有包括喜馬拉雅、微醫在內的至少5家被投企業實現海外上市。和暄資本專注於投資中國新經濟領域的龍頭企業,其他被投企業包括Airwallex、商湯、地平線、醫聯、平安醫保科技、好大夫線上、體素科技等。





