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Tuesday, 18 May 2021, 20:47 HKT/SGT
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百度Q1財報：非廣告收入同比增長70%，AI商業化提速

香港, 2021年5月18日 - (亞太商訊)  - 北京時間5月18日，百度（HKEX: 9888，NASDAQ：BIDU）發佈了截至2021年3月31日的第一季度未經審計的財務報告。第一季度，百度實現營收281億元（人民幣，下同），同比增長25%，創兩年以來最高增速；歸屬百度的淨利潤（非美國通用會計準則）43億元，再超市場預期。


百度核心非廣告收入同比增速


隨著技術創新紅利的逐漸顯現，百度率先解鎖了營收增長的新動能。第一季度，百度核心營收同比增長34%，其中非廣告收入同比增長70%，連續三個季度保持提速增長，AI創新業務成為拉動百度核心營收增長的重要支點。

百度董事長兼CEO李彥宏表示：「百度在AI技術領域投資長達十年之久，推動營銷雲、企業雲、智能交通、自動駕駛、智能助手以及AI芯片等多個行業的創新。隨著AI推動技術發展進入新階段，眾多前百度員工重新回歸，百度同學正滿懷激情的致力於智能計算，踐行用科技讓複雜的世界更簡單的使命。」

百度首席財務官余正鈞也表示：「我們會繼續加大在銷售、研發及運營上的投入，以推動AI業務的持續快速增長。」

立足雲智一體，智能雲實現高增長、高複購

在AI大生產階段，百度不僅是AI技術及應用創新的引領者和推動者,同時也是AI基礎設施的建設者和AI生態的搭建者。

IDC數據顯示，百度 EasyDL 平台市場份額位列機器學習平台市場份額第一，並連續兩年保持市場第一。2021年3月，百度飛槳深度學習平台已升級到2.0版本。按累計拉取請求的使用量計，飛槳是全球排名前三的深度學習框架。

憑藉AI平台的差異化優勢，百度智能雲不斷紮根到各類場景，帶動各行各業融合創新。AI PaaS方面，某銀行接入了智能雲的AI PaaS後，後續又複購五次，包括智能客服以及私有化部署等。此外，與中國最大的電視網絡CCTV的合作中，百度的AI PaaS也為視頻剪輯自動化製作、視頻標簽等多項應用提供了基礎AI能力，協助其打造AI中台。重要年度活動期間，由百度智能雲提供支持的數字虛擬人「小C」擔任起了新聞報道採訪的角色。

除此之外，具有百度特色的智能交通雲服務也進入快車道。以中國西部為例，繼去年與重慶開啟車路協同（V2X）合作後，第一季度，Apollo又與重慶簽訂協議，建設智能交通基礎設施；此外，落地城市還進一步擴展到成都。隨著Apollo智能交通解決方案在場景及落地城市上的不斷擴張，有望助力城市交通向「智能交通運營商」模式發展。

過去一年裡，國際指數編制公司MSCI曾兩次提升百度ESG評級。除了在雲和數據中心建設方面保持行業領先外，百度助力各城市部署智能交通基礎設施，提升交通運輸效率，實現低碳交通也同樣取得積極進展。

智能駕駛商業化再迎破局點 小度等其他增長引擎穩步推進

汽車智能化趨勢正席捲而來。百度Apollo憑藉「車、路、雲、圖」的全棧式能力，在智能駕駛領域已搶佔先機。

第一季度，百度智能駕駛的技術領先優勢再上一個台階。從測試里程來看，百度Apollo累計L4級自動駕駛道路測試總里程突破620萬英里；從測試資質來看，百度Apollo獲中國首批夜間及特殊天氣自動駕駛公開道路測試資質，並獲得北京、滄州（河北）、長沙（湖南）完全無人駕駛測試許可證。近日，Guidehouse發佈的最新自動駕駛競爭力榜單中，百度連續兩年穩居國際自動駕駛「領導者」陣營，是領導者行列唯一獲此殊榮的中國公司。財報顯示，車載信息娛樂系統小度車載OS已經實現了150萬量前裝量產搭載，2021年第一季度的搭載量是去年的兩倍多。

與此同時，百度智能駕駛技術的商業化落地也步入正軌，三大商業化路徑為Apollo勾畫出未來增長的藍圖。量產自動駕駛方面，Apollo已經和10多家領先的本土和跨國汽車製造商達成合作，廣汽集團也加入此行列，將在新車搭載Apollo自動駕駛（ASD）服務。智能汽車製造方面，通過端到端地整合百度自動駕駛方面的創新，把最先進的技術第一時間推向市場。第一季度，百度正式宣佈組建智能汽車公司，任命夏一平為首席執行官。另外，共享無人車方面，Apollo獲准在滄州進行共享無人車收費運營。近日，Apollo在2022年北京冬奧會場地首鋼園正式開啟共享無人車的常態化商業運營，標誌著共享無人車實現了從測試到商業化運營的里程碑式跨越。據灼識諮詢報告數據顯示，到2025年，中國共享無人車服務潛在市場規模將達到2,240億美元，Apollo的共享無人車服務也將迎來更廣闊的增長空間。

在其他增長引擎中，小度智能助手成功印證了百度AI技術平台的顛覆性優勢。第一季度，小度智能助手業績表現依舊亮眼。2021年3月，小度智能助手月語音交互總次數達66億次，小度助手第一方硬件設備語音交互次數達39億次，兩項指標均保持環比上漲態勢。據IDC、Strategy Analytics及Canalys數據顯示，2020年小度智能屏出貨量全球第一，智能音箱出貨量中國第一。破圈戰略下，本季度小度推出了首款教育產品——小度智能學習平板，憑藉更好的智能交互體驗，進一步打開了千元以上的市場空間。此外，百度昆侖芯片近期完成獨立融資，投後估值20億美金。

基石業務秀肌肉，移動生態持續鞏固

百度移動生態業務本季度實現業績和運營數據的雙線上揚。第一季度，百度核心在線廣告收入163億元，同比增長27%。與此同時，百度App等成熟產品運營數據保持穩健增長。2021年3月，百度App月活躍用戶量(MAU)達到 5.58 億，日登錄用戶佔比超過75％，兩項指標均實現環比增長。

三大AI支柱實現兩位數的高位增長態勢。截至3月，百家號創作者數達到 420 萬，同比增長40%；智能小程序月活躍用戶數達4.16億，智能小程序數量同比增長74%。值得一提的是，託管頁收入佔百度核心在線營銷服務收入的比重從去年的21%進一步提升至35%，憑藉端到端的閉環體驗，讓用戶和商家的連接變得更加緊密、安全和高效。

百度是技術長期價值的樂觀主義者，也是技術創新道路上的少數派。第一季度，百度研發投入佔百度營收比例超18%，同比增速達15%。過去幾年裡，百度研發投入比例也始終保持在15%以上。

財報中，百度對下一季度業績進行了展望：預計在2021年第二季度，百度營收總額將介於297億元到325億元之間，同比增長14%到25%，百度核心營收同比增長20%到33%（該指引不包含收購YY帶來的潛在貢獻）。

關於百度
成立於2000年，百度的使命是用科技讓複雜世界更簡單。百度是擁有強大互聯網基礎的領先AI公司，在納斯達克及香港聯交所分別以「BIDU」及「9888」上市交易。一股百度美國存託股代表八股A類普通股。


話題 Press release summary

部門 Cloud & Enterprise, Artificial Intel [AI]
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