百度Q1財報：非廣告收入同比增長70%，AI商業化提速

香港, 2021年5月18日 - (亞太商訊) - 北京時間5月18日,百度(HKEX: 9888,NASDAQ:BIDU)發佈了截至2021年3月31日的第一季度未經審計的財務報告。第一季度,百度實現營收281億元(人民幣,下同),同比增長25%,創兩年以來最高增速;歸屬百度的淨利潤(非美國通用會計準則)43億元,再超市場預期。



百度核心非廣告收入同比增速



隨著技術創新紅利的逐漸顯現,百度率先解鎖了營收增長的新動能。第一季度,百度核心營收同比增長34%,其中非廣告收入同比增長70%,連續三個季度保持提速增長,AI創新業務成為拉動百度核心營收增長的重要支點。



百度董事長兼CEO李彥宏表示:「百度在AI技術領域投資長達十年之久,推動營銷雲、企業雲、智能交通、自動駕駛、智能助手以及AI芯片等多個行業的創新。隨著AI推動技術發展進入新階段,眾多前百度員工重新回歸,百度同學正滿懷激情的致力於智能計算,踐行用科技讓複雜的世界更簡單的使命。」



百度首席財務官余正鈞也表示:「我們會繼續加大在銷售、研發及運營上的投入,以推動AI業務的持續快速增長。」



立足雲智一體,智能雲實現高增長、高複購



在AI大生產階段,百度不僅是AI技術及應用創新的引領者和推動者,同時也是AI基礎設施的建設者和AI生態的搭建者。



IDC數據顯示,百度 EasyDL 平台市場份額位列機器學習平台市場份額第一,並連續兩年保持市場第一。2021年3月,百度飛槳深度學習平台已升級到2.0版本。按累計拉取請求的使用量計,飛槳是全球排名前三的深度學習框架。



憑藉AI平台的差異化優勢,百度智能雲不斷紮根到各類場景,帶動各行各業融合創新。AI PaaS方面,某銀行接入了智能雲的AI PaaS後,後續又複購五次,包括智能客服以及私有化部署等。此外,與中國最大的電視網絡CCTV的合作中,百度的AI PaaS也為視頻剪輯自動化製作、視頻標簽等多項應用提供了基礎AI能力,協助其打造AI中台。重要年度活動期間,由百度智能雲提供支持的數字虛擬人「小C」擔任起了新聞報道採訪的角色。



除此之外,具有百度特色的智能交通雲服務也進入快車道。以中國西部為例,繼去年與重慶開啟車路協同(V2X)合作後,第一季度,Apollo又與重慶簽訂協議,建設智能交通基礎設施;此外,落地城市還進一步擴展到成都。隨著Apollo智能交通解決方案在場景及落地城市上的不斷擴張,有望助力城市交通向「智能交通運營商」模式發展。



過去一年裡,國際指數編制公司MSCI曾兩次提升百度ESG評級。除了在雲和數據中心建設方面保持行業領先外,百度助力各城市部署智能交通基礎設施,提升交通運輸效率,實現低碳交通也同樣取得積極進展。



智能駕駛商業化再迎破局點 小度等其他增長引擎穩步推進



汽車智能化趨勢正席捲而來。百度Apollo憑藉「車、路、雲、圖」的全棧式能力,在智能駕駛領域已搶佔先機。



第一季度,百度智能駕駛的技術領先優勢再上一個台階。從測試里程來看,百度Apollo累計L4級自動駕駛道路測試總里程突破620萬英里;從測試資質來看,百度Apollo獲中國首批夜間及特殊天氣自動駕駛公開道路測試資質,並獲得北京、滄州(河北)、長沙(湖南)完全無人駕駛測試許可證。近日,Guidehouse發佈的最新自動駕駛競爭力榜單中,百度連續兩年穩居國際自動駕駛「領導者」陣營,是領導者行列唯一獲此殊榮的中國公司。財報顯示,車載信息娛樂系統小度車載OS已經實現了150萬量前裝量產搭載,2021年第一季度的搭載量是去年的兩倍多。



與此同時,百度智能駕駛技術的商業化落地也步入正軌,三大商業化路徑為Apollo勾畫出未來增長的藍圖。量產自動駕駛方面,Apollo已經和10多家領先的本土和跨國汽車製造商達成合作,廣汽集團也加入此行列,將在新車搭載Apollo自動駕駛(ASD)服務。智能汽車製造方面,通過端到端地整合百度自動駕駛方面的創新,把最先進的技術第一時間推向市場。第一季度,百度正式宣佈組建智能汽車公司,任命夏一平為首席執行官。另外,共享無人車方面,Apollo獲准在滄州進行共享無人車收費運營。近日,Apollo在2022年北京冬奧會場地首鋼園正式開啟共享無人車的常態化商業運營,標誌著共享無人車實現了從測試到商業化運營的里程碑式跨越。據灼識諮詢報告數據顯示,到2025年,中國共享無人車服務潛在市場規模將達到2,240億美元,Apollo的共享無人車服務也將迎來更廣闊的增長空間。



在其他增長引擎中,小度智能助手成功印證了百度AI技術平台的顛覆性優勢。第一季度,小度智能助手業績表現依舊亮眼。2021年3月,小度智能助手月語音交互總次數達66億次,小度助手第一方硬件設備語音交互次數達39億次,兩項指標均保持環比上漲態勢。據IDC、Strategy Analytics及Canalys數據顯示,2020年小度智能屏出貨量全球第一,智能音箱出貨量中國第一。破圈戰略下,本季度小度推出了首款教育產品——小度智能學習平板,憑藉更好的智能交互體驗,進一步打開了千元以上的市場空間。此外,百度昆侖芯片近期完成獨立融資,投後估值20億美金。



基石業務秀肌肉,移動生態持續鞏固



百度移動生態業務本季度實現業績和運營數據的雙線上揚。第一季度,百度核心在線廣告收入163億元,同比增長27%。與此同時,百度App等成熟產品運營數據保持穩健增長。2021年3月,百度App月活躍用戶量(MAU)達到 5.58 億,日登錄用戶佔比超過75%,兩項指標均實現環比增長。



三大AI支柱實現兩位數的高位增長態勢。截至3月,百家號創作者數達到 420 萬,同比增長40%;智能小程序月活躍用戶數達4.16億,智能小程序數量同比增長74%。值得一提的是,託管頁收入佔百度核心在線營銷服務收入的比重從去年的21%進一步提升至35%,憑藉端到端的閉環體驗,讓用戶和商家的連接變得更加緊密、安全和高效。



百度是技術長期價值的樂觀主義者,也是技術創新道路上的少數派。第一季度,百度研發投入佔百度營收比例超18%,同比增速達15%。過去幾年裡,百度研發投入比例也始終保持在15%以上。



財報中,百度對下一季度業績進行了展望:預計在2021年第二季度,百度營收總額將介於297億元到325億元之間,同比增長14%到25%,百度核心營收同比增長20%到33%(該指引不包含收購YY帶來的潛在貢獻)。



