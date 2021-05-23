敏華控股2021財年主營收入逆巿上升35%至164億港元 淨利潤持續增長至19.2億港元



香港, 2021年5月14日 - (亞太商訊) - 敏華控股有限公司（「敏華控股」或「集團」，香港聯交所股份代號：1999）今天公佈截至2021年3月31日止年度（「2021財政年度」或「回顧期」）的全年業績。回顧年內，敏華控股積極拓展內銷市場，有力地克服了不利的外部影響，在中國功能沙發市場的佔有率提升至59%，更在全球市場連續三年蟬聯銷量第一 。



於2021財政年度，集團的主營業務收入（不包含房地產、商場物業等其他業務收入）增長35.3%至164.3億港元，其中中國市場的收入更較上年同期大幅增長約61.9%。公司權益擁有人應佔溢利上升17.5%至約19.2億港元。淨利潤率約11.7%。截至2021年3月31日止，集團財務狀況穩健，銀行的現金及現金等價物達約24.0億港元，流動比率為1.4。



爲回饋股東的長期支持，董事會建議派發末期股息每股16港仙，連同已派發的中期股息每股10港仙，全年股息為每股普通股26港仙，派息比率達52.7%，較去年44.3%相比上升8.4個百分點。



業務回顧



中國市場

回顧期內，即使疫情對中國整體經濟表現帶來了挑戰，但巿場上也存在消費復蘇和家居產品需求增長的機遇。透過有效的門店擴張、市場推廣、門店運營，加上大力發展電商銷售和推進業務模式創新等，集團在中國傢具市場中獲得更大的市場份額，中國市場主營業務收入增長61.9%至99.8億港元，佔集團的收入比重已超過60%，成為主要增長動力。



截至於2021年3月31日，集團於中國總共擁有 4,122間「芝華仕頭等艙」及「芝華仕五星床墊」品牌專賣店，回顧期內實現專賣店店舖數目淨增長1,125間。



線上銷售渠道方面，集團在傳統天貓、京東等電商銷售平台持續發力，並積極推動直播銷售模式，通過短視頻推廣、自有店鋪直播、與頭部主播深度合作等，實現了業績、粉絲和品牌影響力的大幅增長。此外，集團亦積極佈局新零售業務，實現線上線下的業務融合，帶動網上的銷售上升約41.0%至21.9億港元。



北美市場

雖然受疫情及集團經營戰略轉向內銷的影響，然而在2020年第二季度後，集團的北美出口訂單恢復快速增長，帶動北美市場的主營銷售收入在回顧期年內增長約30.5%至45.8億港元。集團在越南的新工廠於2020年正式投產，產能迅速上升，大部分美國客戶的訂單已基本轉移到越南工廠進行生產，有效減輕因美國政府徵收關稅造成的影響。



歐洲及其他海外市場

回顧期內，集團在歐洲的收入難免受到英國脫歐及全球新冠疫情影響。儘管如此，集團於歐洲及其他海外地區的主營銷售收入（不包括Home集團）僅同比下降6.5%至8.77億港元。



Home集團分別於波蘭、波羅的海諸國及烏克蘭擁有五間沙發製造工廠，主要從事設計並生產固定沙發及沙發床，產品銷售到眾多歐洲傢具零售商，對比去年同期收入增長2.7%。



前景

鑑於中國龐大的人口規模孕育天然巨大軟體消費市場，集團將繼續強化在功能沙發領域的核心競爭力及品牌推廣力度，維持行業內的領導地位，同時進一步加強鐵架及電機的創新及智慧自動化，提高核心競爭力及壁壘，有效降低產品成本，實現價格優勢。隨著功能沙發性價比、美觀度提升，結合電商、直播、抖音等傳播方式，加速提升功能沙發的曝光和認知度。未來敏華控股會增加線上線下功能沙發體驗場景，通過體驗性增強、曝光率增加，更好提升門店有效體驗數、購買轉化率。



隨著疫情及經濟的復蘇，出口功能沙發市場快速回暖，訂單快速增加。有見及此，集團已在北美市場逐步拓展自有品牌「MW Home」，並實現一定的出口銷售增長，同時計劃拓展固定款沙發的出口業務，繼續提供更加多元化、具備競爭力的產品，積極開拓新客戶群，維持出口市場更優質穩健發展。



敏華控股主席黃敏利博士表示：「中國消費者對家居品質的消費日益重視，並加大消費支出或購買頻率。功能沙發在固定款沙發基礎上，增加更多體驗功能和舒適度的提升，對消費者而言是一種升級的體驗。另一方面，憑著敏華控股核心零部件的自產自供，我們將功能沙發能以更具性價比的價格鏈接觸達更廣泛的家庭，滿足剛需市場的需求。在目前低市佔率、低差異化的市場中，我們堅持為消費者創造差異化產品和體驗，更好的實現未來的規模化效應，加速提升自家產品未來在軟體市場功能沙發的滲透率，為股東創造更好的回報。」







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