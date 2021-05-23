Thursday, 13 May 2021, 12:50 HKT/SGT Share: 興業銀行榮獲2020年度十佳社會責任機構獎

香港, 2021年5月13日 - (亞太商訊) - 日前，在由中國銀保監會主管的《中國銀行保險報》主辦的2021中國金融品牌峰會暨金融企業社會責任大會上，興業銀行榮獲「2020年度十佳社會責任機構」稱號。



多年來，本著打造「一流銀行 百年興業」的願景，興業銀行將社會責任納入集團發展戰略核心布局，率先確立了可持續發展的公司治理理念，創造性提出了「寓義于利」的企業社會責任實踐模式，探求實現銀行經濟效益與社會效益的共贏，走出了一條具有興業特色的社會責任實踐之路。



2020年，興業銀行不忘初心使命，發揮「商行+投行」優勢，綜合運用集團資源和多元化金融工具，全力支持打贏疫情防控阻擊戰、經濟發展保衛戰、脫貧攻堅戰、污染防治攻堅戰「四大戰役」，有效服務「六穩」 「六保」大局。憑藉在社會責任方面的優异表現，興業銀行在明晟（MSCI）ESG評級中蟬聯A級，保持國內銀行最高評級，幷榮獲中國銀行業協會、《亞洲金融》等頒發的15個社會責任獎項。



面對疫情大考，興業銀行第一時間捐款捐物、馳援武漢，幷由武漢至全國，出台資金傾斜、减費讓利、延期還款等一系列精准舉措，統籌做好疫情防控和經濟社會發展金融服務。截至2020年末，該行向疫情防控捐贈超6000萬元，爲疫情防控行業企業提供信貸支持849億元，向1242家疫情防控相關中小企業累計新增授信407.13億元，累計爲客戶减免手續費超30億元，為9440家小微企業辦理階段性延期還本付息120億元，累計承銷疫情防控債超過180億元。



堅持服務實體經濟本源，興業銀行持續加大對實體經濟的支持力度，落實「六穩」 「六保」工作任務，直面實體經濟重點領域、薄弱領域，推動我國經濟加快復蘇回血。到2020年末，該行製造業貸款餘額3735.32億元，其中中長期製造業貸款餘額較年初增長46.42%；民營企業客戶超過3萬戶，貸款餘額8337.77億元；小微企業貸款客戶達11.9萬戶，貸款餘額8054.55億元。升級建設福建省「金服雲」平台，通過「金融+科技+數據+政策」有機融合，有效破解銀企信息不對稱，緩解民營和中小微企業融資難、融資貴、融資慢問題。「金服雲」平台注册企業突破9萬戶，共發布需求1500餘億元，累計解决融資需求超萬筆，金額近440億元。



作為全國首家赤道銀行、綠色金融領先者，興業銀行深入踐行「兩山理論」，以生動的綠色金融實踐積極助力「碳達峰」 「碳中和」目標實現。該行聚焦水資源利用與保護、固廢處理、大氣治理、新能源、綠色交通和綠色建築等重點領域，「融資+融智」支持我國經濟社會綠色低碳轉型，并將綠色金融的專業能力優勢轉化為便利綠色融資的產品和服務，創新推出「環保貸」 「節水貸」 「綠票通」 「綠創貸」等綠色金融產品和服務，發布首款ESG理財産品，承銷市場首單「綠色防疫債」，在香港發行境外藍色債幷在境內承銷首單企業藍色債等。截至2020年末，該行綠色金融融資餘額11557.60億元，累計服務綠色金融客戶29829家，同時發揮「綠色+」效應，探索金融支持脫貧攻堅和鄉村振興的綠色發展模式，累計為脫貧攻堅和鄉村振興項目投放綠色資金126.90億元。2021年4月24日，該行又主動簽署承諾函，在中國銀行業率先采納聯合國氣候變化公約「立即實施氣候中性（CLIMATE NEUTRAL NOW）」倡議（以下簡稱「倡議」），按照國際倡議體系，有序開展自身碳减排工作，確立自身碳中和目標和路線圖。



隨著業務發展，興業銀行「寓義于利」模式不斷拓展至銀銀合作、養老金融、小微金融、三農金融等普惠金融領域，為銀行業探索形成商業可持續的ESG模式提供了值得借鑒的興業範例。2020年底，興業銀行董事會制定了新一輪五年規劃，進一步將ESG高質量發展確立為未來發展的指導性原則，在積極推動綠色金融（E）業務發展的同時，强調提升社會（S）和治理（G）的能力和水平，形成三大支柱均衡發展的新格局，力爭成爲行業ESG發展的引領者。



2020年是脫貧攻堅收官之年，興業銀行堅持「輸血」 「造血」幷舉，産業扶貧、渠道扶貧、產品扶貧、定點扶貧和教育扶貧「五大扶貧體系」協同發力，探索形成具有興業特色、行之有效的可持續金融扶貧模式，持續推進鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興有效銜接。該行通過資金下撥與幹部下派相結合、基礎設施民生工程援建與産業發展支持相結合、單位挂鈎幫扶與員工志願參與相結合的方式助力貧困地區脫貧攻堅，統籌做好各分行挂鈎的深度貧困地區、集中連片特困區定點幫扶工作，向51個挂鈎點派出扶貧幹部40人，全部挂鈎點已于2020年4月前全部實現脫貧摘帽。截至2020年末，該行金融精准扶貧貸款餘額166.68億元；涉農貸款餘額4438.99億元，較年初增長13.79%，激發貧困地區「自體造血」功能。





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