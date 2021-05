中基長壽科學配股及發行認購股份集資總額達2.13億港元

香港, 2021年5月11日 - (亞太商訊) - 中基長壽科學集團有限公司(「中基長壽科學」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0767.HK)宣佈,集團於2021年5月10日透過配售代理向不少於六名獨立承配人以配售價每股0.65港元配售最多2.5億股股份,集資最多達 2.13 億港元,為集團拓展長壽科學業務提供資金,為未來發展奠定穩固的基礎。



是次配售價每股0.65港元較5月10日收市價每股0.74港元折讓12.16%,而所有承配人均為獨立第三方。根據配售協定,承配人須就配售予彼等之配售股份遵守12個月禁售期。此次配售股份總數佔現時已發行股本約6.46%;假設已發行股本概無其他變動,經配發及發行配售股份擴大的公司已發行股本約6.07%。扣除將由集團承擔之配售相關費用及開支後,集資所得款項淨額預計將不少於2.07億港元,當中約1.8億港元主要用於集團發展長壽科學業務的收購項目,而其餘資金則用作集團往後之一般營運資金。



此外,中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生已與集團訂立認購協議,擬以相等於配售價的每股0.65港元認購集團配發及發行的合共7,700萬股股份,足證其對集團長遠可持續發展之信心及承諾。



中基長壽科學董事會主席兼執行董事閆立先生表示﹕「是次配售旨在為集團補充長期資金,擴大集團的資本實力,讓我們得以捕捉長壽科學領域的機遇,發掘潛質優厚的項目。此外,此舉亦可進一步擴大我們的股東基礎至一些優質及長遠的投資者。中基長壽科學現正加快發展步伐,完善我們的研發實力及產業鏈,目標為持份者爭取更大回報,實現集團『讓人類健康長壽』的願景。」



關於中基長壽科學集團有限公司

中基長壽科學集團有限公司(0767.HK)主要從事長壽科學、借貸、證券投資及投資諮詢業務。憑藉管理層在生物科技行業的專業知識及技術,集團近年銳意進軍國內長壽科學醫療行業,以嶄新的長壽管理方案實現 「讓人類健康長壽」的願景,透過長壽生物製品、細胞及基因療法,以及先進醫療等長壽科學技術,為人類的健康作出貢獻,從而建立良好聲譽。



有關更多資料,請瀏覽: http://www.irasia.com/listco/hk/asiapacificsilkroad/





話題 Press release summary



部門 金融, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network